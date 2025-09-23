Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama! 14 milyon lira borcuna rağmen Kuşadası Belediyesi’nin suları kesilmedi

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ASKİ Genel Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi'ne ait su aboneliklerinde kesinti yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken Kuşadası Belediyesi'nin de borcunu ödemesi yönünde uyarı yapıldı.

İDDİALAR YALANLANDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında; Genel Müdürlüğümüzce Kuşadası Belediye Başkanlığına ait su aboneliklerinde kesinti yapıldığına yönelik gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları; kamuya ait kaynakların etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun yönetilmesinden sorumludur."

SU HİZMETİ VERİLMEYE DEVAM ETTİ

Açıklama şu şekilde devam etti: "Yanıltıcı açıklamalara konu olan ve yaklaşık 683 bin abonemizden birisi olan Kuşadası Belediyesine; belediyeye ait tesislerde tüketilen suya karşılık gelen tüketim bedeli nedeniyle, tahakkuku gerçekleştirilen faturaları ödememesi sonucunda, 23.05.2024 tarihinden başlamak üzere 16 ay boyunca düzenli olarak, kamu zararı oluşmamasını teminen borç bildiriminde bulunulmuş, borcunu ödemesi talep edilmiştir. Bununla birlikte; anılan tarihten bu yana Kuşadası Belediyesine ait aboneliklerden herhangi birisinde tek bir kere dahi su kesintisi yapılmamış, vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek amacıyla su hizmeti verilmeye devam edilmiş, halen de devam edilmektedir."

14 MİLYON 735 BİN LİRA BORÇ

Açıklama şu şekilde tamamlandı: "Kuşadası Belediyesi; abonemiz olan ve içme suyu hizmeti sunduğumuz diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aksine söz konusu hizmete karşılık gelen faturalarını ödememekte ısrar etmiş, 23 Eylül 2025 tarihi itibari ile de toplam borç tahakkuku 14.735.000 liraya ulaşmıştır. Kuşadası'na Belediyesine tavsiyemiz; Aydın'da kurumumuzdan hizmet alan onlarca diğer kamu kurum ve kuruluşu ile 683 bine yakın abone vatandaşımız gibi, almış olduğu hizmetin bedelini ödemesi, kamu zararına neden olmamasıdır."