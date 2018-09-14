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Bu uyarıya dikkat! paketleri tehlike saçıyor

Çocuklarınızı lerden ve paketli atıştırmalıklardan uzak tutun. Bunları tüketen çocuklar sürekli tekrar yeme isteği duyuyor. Çünkü içinde MSG maddesi var. Bu madde, paketli yiyeceklere aşırı bir lezzet katıyor ve aşırı yeme isteği uyandırıyor. Bu bilgileri paylaşan, Diyetisyen Kübra Çıtlak Demir, 'Paket yiyeceklerden uzaklaştıramadığınız her çocuk obezite adayıdır' diyor.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 15:24
Bu uyarıya dikkat! Cips paketleri tehlike saçıyor

GAZLI-ŞEKERLİ İÇECEKLER VE PAKETLİ GIDA TÜKETİMİ

İlköğretimde anaokulları açıldı. Bu hafta başı ise diğer sınıflar ders başı yapacak. Çocuklar için en büyük tehlikenin beslenme bozukluklarına bağlı hastalıklar ve obezite olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Çıtlak Demir, son yıllarda çocukluk yaş grubunda geçmiş yıllara göre obezitenin arttığının gözlemlendiğini söylüyor. Çocukların okul giriş ve çıkışlarında aldıkları harçlıklarını paket "atıştırmalıklara" harcadığına dikkat çeken beslenme uzmanı, bu konuda ebeveynleri uyarıyor ve bilinçli beslenme alışkanlıklarına davet ediyor. "Hatalı aile yaklaşımları, farklılaşan yaşam alışkanlıkları, yüksek kalorili yiyecekler, gazlı-şekerli içecekler ve paketli gıda tüketiminin televizyon reklamlarıyla özendirilmesi, çocukları yavaş yavaş obeziteye doğru götürüyor" görüşünü paylaşan Diyetisyen Demir şunların altını çiziyor:

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Bu uyarıya dikkat! Cips paketleri tehlike saçıyor
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