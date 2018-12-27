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disiplininde yöntemi doğru mu?

Giriş Tarihi: 27.12.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 17:49
Çocuk disiplininde ceza yöntemi doğru mu?

Çocuklara vermek doğru bir yöntem mi? Disiplin sağlamak adına ceza sistemi uygulanmalı mı? Uzman Klinik Psikolog Büşra Börekçi, konuyla ilgili ebeveynlere önemli bilgiler verdi.

'DİSİPLİN VE CEZA'

Son yıllarda oldukça kafa karıştıran psikolojisi konularının başında 'disiplin ve ' konusu listelerde başı çekiyor. Bu kadar popüler bir konuyla ilgili önce konuya kendi çocukluğunuza dönüp bakarak başlamanızda fayda var. Örneğin; anne/babanızın hoşlanmayacağı bir davranış yaptığınızda size nasıl tepki veriyorlardı? Kızarak mı, bağırarak mı, döverek mi, aşağılayarak mı, nasihat ederek mi? Bunlar ya da bunlara benzer cezalandırmalardan en az bir tanesini hatırlıyorsunuzdur.

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Çocuk disiplininde ceza yöntemi doğru mu?
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