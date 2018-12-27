Çocuk disiplininde ceza yöntemi doğru mu?

'DİSİPLİN VE CEZA'

Son yıllarda oldukça kafa karıştıran çocuk psikolojisi konularının başında 'disiplin ve ceza' konusu listelerde başı çekiyor. Bu kadar popüler bir konuyla ilgili önce konuya kendi çocukluğunuza dönüp bakarak başlamanızda fayda var. Örneğin; anne/babanızın hoşlanmayacağı bir davranış yaptığınızda size nasıl tepki veriyorlardı? Kızarak mı, bağırarak mı, döverek mi, aşağılayarak mı, nasihat ederek mi? Bunlar ya da bunlara benzer cezalandırmalardan en az bir tanesini hatırlıyorsunuzdur.



