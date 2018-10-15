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na ne iyi gelir? Bebeklerde karın ağrısı neden olur?

Giriş Tarihi: 15.10.2018 14:43
Bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir? Bebeklerde karın ağrısı neden olur?

, şiddetli ağlamalara sebep olan ve ilk aylarda sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Bebekler henüz konuşamadığı için genellikle huzursuzluk ve ağlama krizleri ile ortaya çıkmaktadır. Peki, bebeklerde karın ağrısı neden olur? Bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir? işte merak edilen soruların yanıtı…

BEBEKLERDE KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

  • Soğuk algınlığı
  • Kolik sancı
  • Gaz sancısı
  • Kabızlık
  • Reflü
  • Mide üşütmesi
  • Gıda alerjisi
  • Zehirlenme
  • Bağırsak solucanları

BEBEKLERDE KARIN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

NAZİKÇE HAREKET ETTİRİN

Uygulayabileceğiniz iyi bir seçenek sıcak bir banyo yaptırmak ya da onu sakinleştirdiği için emziğini vermektir. Bebeğin etrafındaki hareketi kısıtlayın ve odadaki ışığı azaltın.

KARNINA MASAJ YAPIN

Bebeğin karnının üzerine sıcak su şişesi koyun ve nazikçe karnı üzerinde gezdirin. Yumuşak bir dokunuş için badem yağıyla karnına masaj yapmayı da deneyebilirsiniz.

EMZİRİRKEN DİK KONUMDA TUTUN

Bebeğinizin emerken çok fazla hava yutmasının önüne geçmek için, mümkün olduğunca dik bir konumda tutmanızı öneriyoruz. Ayrıca, karnını gereksiz yere şişirmemek için daha küçük bir biberon da kullanabilirsiniz.

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