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Bebeğinizin kusması hastalık mesajı veriyor

Giriş Tarihi: 28.11.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 15:36
Bebeğinizin kusması hastalık mesajı veriyor

Bir mucizenin karşılık bulmuş halidir bebekler… İlk ağlamaları, ilk gülüşleri, ilk dokunuşları paha biçilemez kadar değerli, kelimelerle anlatılmayacak kadar özeldir. Ancak bazen küçük bedenlerine fazla gelecek sorunlarla uğraşabilirler. Bu sorunların başında problemleri gelir. Her ne kadar belli şartlar dahilinde normal olsa da kusma bir hastalık belirtisi de olabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, bebeklerde kusma ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

HER BEBEK KUSAR MI?

Yeni doğan bebekler birçok farklı nedene bağlı olarak kusabilir. Özellikle de ilk aylarda yediği şeyleri sık sık çıkarma veya şiddetli ile karşılaşılabilir. Ancak bebeklerdeki kusma faaliyeti biz yetişkinlerden farklı işliyor. Bu durum kimi zaman normal bir süreçken kimi zaman büyük bir tehlikenin habercisi olabiliyor.

TÜKÜRME REFLEKSİNİ KUSMAYLA KARIŞTIRMAYIN

Her ebeveyn bebeklerinin yemek yedikten sonra beyaz renkte kusma belirtisi gösterdiğine şahit olmuştur. Çoğu kişi bu durumu kusma olarak yorumlayabilir ancak bebeğin gösterdiği bu davranış tükürme refleksidir. Yani mukus ve tükürük salgısıyla karışık biraz yiyecekten başkası değildir. Bebeğin bu refleksi göstermesinin sebebi; fazla beslenme, hazımsızlık, yanlış pozisyonda yemek yedirmek, gazını çıkarmadan yatırmak reflü gibi sebepler olabilir. Kusma ile karıştırılmamalıdır.

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Bebeğinizin kusması hastalık mesajı veriyor
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