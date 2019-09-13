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Tatilden okula geçişte düzeni nasıl sağlanır?

Giriş Tarihi: 13.9.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 14:58
Tatilden okula geçişte çocuklarda uyku düzeni nasıl sağlanır?

zili çaldı, hem çocuklar hem de ebeveynler için maraton başladı. Bu sürecin en zorlu kısmı da tatilden okula dönen düzenini sağlamak oluyor. ", başarının anahtarı" diyen Prof.Dr. uykunun önemini anlatıp çok önemli tavsiyelerde bulundu

Özellikle yaz aylarında çocuklar geç saatlerde yatmaya ve geç uyanmaya alıştı. Ancak okulun başlamasıyla bu rutin önemli ölçüde değişecek. Çocuklar, sabah erken kalkmaya hemen adapte olamadıkları gibi gece geç saatlerde uykuya dalmaya devam edecekler. Ancak bu geçiş dönemi çoğunlukla hızlı olmuyor ve neredeyse uyku yetersizliği çocuklarda bir alışkanlık haline geliyor.

"Ebeveynler genellikle çocuklarının geceleri bile çok enerjik olduklarını ve uykuları olmadığını iddia ediyor" diyen Nöroloji Ana Bilim Dalı, Nöroloji Algoloji ve Vasküler Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Derya Uludüz "Uykusuzuluğun yetişkinlerdeki etkileri, çocuklarda aynı değildir. Çocuklar ne kadar enerjik ve hiperaktif olurlarsa olsunlar, uykusuzluğu saklarlar hatta uykusuzluk üst limite ulaştığında daha da hareketli olurlar. Ancak buna aldanılmamalı, çocuklar hızlı bir şekilde yeterli uyku alacakları yatma düzenine geçirilmeli" ifadelerini kullandı.

Pembenar

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Tatilden okula geçişte çocuklarda uyku düzeni nasıl sağlanır?
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