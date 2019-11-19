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Astım ile ilgili en merak edilen 7 soru ve 10 öneri

Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 16:57
Astım ile ilgili en merak edilen 7 soru ve 10 öneri

En sık karşılaşılan hastalıklardan biri olan astım dünyada 350 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 7 milyon kişiyi etkiliyor. Özellikle çocuklarda görülme sıklığı yıllar içinde giderek yükselen astımın hem anne hem babada bulunması, çocukta astım görülme riskini yüzde 60 oranında artırıyor. Astım uygun tedavi planlaması ve hasta- doktor işbirliği sayesinde başarılı bir şekilde kontrol altına alınabiliyor. Halk arasında ile ilgili doğru bilinen yanlışların hastalığın seyrine olumsuz etki ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Metin Özkan, bu hastalıkla ilgili en çok merak edilen konular hakkında bilgi verdi.

NEFES DARALMASI VE ÖKSÜRÜK İLE BELİRTİ VERİYOR

Astım, çeşitli nedenlere bağlı olarak akciğerlerde adı verilen hava yollarının daralması ile kendini gösteren bir hastalıktır. Nefes yollarında daralma, , , hışırtı, ıslık sesi gibi seslerle belirti veren astım, egzersiz yapılmasının ardından ortaya çıkabildiği gibi, mesleki nedenlere bağlı olarak da gelişebilmektedir. ise mevsimsel değişkenlik göstermektedir. Özellikle polenlerin, tozun yoğun olduğu veya hayvan alerjisi durumunda kedi köpek gibi hayvanlarla temas edildiği zaman bu belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

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Astım ile ilgili en merak edilen 7 soru ve 10 öneri
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