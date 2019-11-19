Astım ile ilgili en merak edilen 7 soru ve 10 öneri

NEFES DARALMASI VE ÖKSÜRÜK İLE BELİRTİ VERİYOR

Astım, çeşitli nedenlere bağlı olarak akciğerlerde bronş adı verilen hava yollarının daralması ile kendini gösteren bir hastalıktır. Nefes yollarında daralma, öksürük, hırıltı, hışırtı, ıslık sesi gibi seslerle belirti veren astım, egzersiz yapılmasının ardından ortaya çıkabildiği gibi, mesleki nedenlere bağlı olarak da gelişebilmektedir. Alerjik astım ise mevsimsel değişkenlik göstermektedir. Özellikle polenlerin, tozun yoğun olduğu veya hayvan alerjisi durumunda kedi köpek gibi hayvanlarla temas edildiği zaman bu belirtiler ortaya çıkabilmektedir.