Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer?

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle 2 yaş altı bebeklerde hemen fark edilememektedir. 2 yaş üstü çocuklarda ise belirtiler daha belirgindir. Özellikle çocuklarda kalıcı hasar bırakabilme nedeniyle idrar yolu enfeksiyonları oldukça tehlikelidir. Çocuğun yaşı ne kadar küçük ise enfeksiyon tekrarlama riski de o kadar fazladır.

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri şu şekilde sayılmaktadır;

Yüksek ateş,

İştahsızlık,

Titreme,

Karın ağrısı,

Mide bulantısı,

Kusma,

İshal,

Kabızlık,

İdrar yaparken yanma,

Kilo alamama,

İdrar renginin bulanık ve kötü kokulu olması,

İdrarda kan görülmesi

Tuvalet eğitimi almış çocuğun altını sık sık ıslatması,

Kesik halde yapılan idrar,

Sırt ve bel ağrısı

Emmeyi reddetme ve gelişim geriliği

Şiddetli ağlama ve huysuzluk

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedenleri

İdrarın normal yönün tersine, mesaneye doğru akması (idrar reflüsü)

Üriner sistem yolundaki darlıklar ve tıkanıklıklar

Anatomik ve fonksiyonel bozukluklar

Erkek çocuklarının sünnet olmaması

Genital bölge temizliğinin yanlış veya yetersiz yapılması

El ve vücut temizliğinin yetersiz olması

Özellikle yeni doğan bebeklerde düşük bağışıklık sisteminin olması

İdrar kanalında taş bulunması

İdrar kesesinin tam boşalamaması

TEDAVİ ve ÖNERİLER

Çocuklara genital bölge temizliğinin öğretilmesi gerekir

-Özellikle de yuva ve anaokulu çağındaki çocuklar birçok nedenle tuvalete gitmeye çekinir, idrarını tutar. Bu da idrar yolu enfeksiyonlarına yol açar. Okul öncesi çocuklar idrarını yapmayı alışkanlık haline getirebilmesi için; okuldayken 4-5 saat aralıklarla tuvalete götürülmesi gerekir. Çünkü idrarın mesanede uzun süre kalması, orada hastalık yapan bakterilerin artmasına, koruyucu hücrelerin bozularak idrar yolu enfeksiyonu oluşmasına yol açar.

-Okul çağında bu sorun daha da artar. Çocuklara genital bölge temizliğinin öğretilmesi gerekir. Bu konuda şu hususlara dikkat edilmeli:

Küçük çocukların bu temizliği yapması zordur. Özellikle de 2,5-5 yaşındaki yuva dönemi çocuklarının. Bu nedenle her akşam çocuklara ayakta mutlaka tam veya yarım bir duş aldırılması önemlidir. Çünkü bu çocuklarda genital bölgenin tam anlamıyla temizlenmesini sağlar.

İdrar yolu enfeksiyonu oluşmasının en önemli nedeni, kaka yoluyla bulaşan bakterilerdir. Genital temizlik iyi yapılmadığı takdirde bu bakteriler idrar yolunda kolayca ilerler anlamlı sayıya ulaştıklarında idrar yolu enfeksiyonu ortaya çıkar. Bebeklik döneminde bakım anneye ait olduğundan genital bölge temizliği her zaman daha özenlidir.

Çocuklar tuvalete girmeden önce ve girdikten sonra mutlaka ellerini yıkamalıdır.

Günlük temizliğin tuvalet kağıdıyla önden arkaya doğru yapılması lazım. En ideali suyla yıkamaktır. Eğer ıslak mendille temizlik yapılacaksa, su bazlı olanların tercih edilmesinde yarar var. Çok sulu bırakılırsa da kurulanması gerekir. Bunların dışında sıkı giyinmemek, çamaşırın sentetik değil pamuklu olması önemlidir.

TEDAVİ:

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde öncelikle yapılan işlem idrar kültür testidir. Test sonucunda bakteri üreme miktarına göre doktor tarafından uygun dozda antibiyotik ilaç tedavisine başlanır. İlaç tedavisi ortalama 10 gün sürmekle birlikte, ilaç kullanılmaya başlandıktan 4 – 5 günün sonra çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığı iyileşme gösterir. İyileşme göstermesine rağmen ilaçların bırakılmaması, antibiyotiğe devam edilmesi gerekmektedir.