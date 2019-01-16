Hamilelikte kaşıntılara dikkat!

HORMONLARINIZI TETİKLEYEBİLİR

Gebelik sarılığı, sarılık ve kaşıntıyla kendini gösteren safra yolu rahatsızlığıdır. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hamilelik boyunca yaşanan hormonal değişimler, genetik nedenler ve selenyum eksikliği gebelik sarılığına yol açabilmektedir. Özellikle hamileliğin son 3 ayında östrojen hormonu ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Bu dönemde vücudun gereğinden fazla bilirübin üretmesi veya gebeliğe bağlı kolestaz yani safra akımının durması gebelik sarılığına zemin hazırlayabilmektedir.