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kaşıntılara dikkat!

Giriş Tarihi: 16.1.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 17:08
Hamilelikte kaşıntılara dikkat!

Hamileliğin özellikle son 3 ayında ortaya çıkan kaşıntılar gebelik sarılığının işareti olabiliyor. Genetik ve hormonal nedenlerden kaynaklanabilen gebelik sarılığı kontrol altına alınmazsa anne adayında ciddi karaciğer hasarına yol açabiliyor. Gastroenteroloji Bölümü Doç. Dr. Şule Namlı Koç, gebelik sarılığı hakkında bilgi verdi.

HORMONLARINIZI TETİKLEYEBİLİR

Gebelik sarılığı, sarılık ve kaşıntıyla kendini gösteren safra yolu rahatsızlığıdır. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hamilelik boyunca yaşanan hormonal değişimler, genetik nedenler ve selenyum eksikliği gebelik sarılığına yol açabilmektedir. Özellikle hamileliğin son 3 ayında östrojen hormonu ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Bu dönemde vücudun gereğinden fazla bilirübin üretmesi veya gebeliğe bağlı kolestaz yani safra akımının durması gebelik sarılığına zemin hazırlayabilmektedir.

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Hamilelikte kaşıntılara dikkat!
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