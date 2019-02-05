Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir?

BEBEĞİN DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ ;

1. Salya akıtmak. Bir bebeğin bu kadar fazla salya akıttığına inanmak zor, ama diş çıkarırken çok fazla salya gelir. Bebeklerde salyaların akması 10 haftalıktan başlar ve 3-4 aylık olana kadar devam eder.

2. Çenede ve ya yüzde döküntü. Eğer bebeğiniz çok salya akıtıyorsa cildi kuruyacak ve ağız ve çenesinde hatta boynunda döküntü benzeri bir durum oluşacaktır. Salyaları kurulamak, bu kuruluğu ve ya döküntüleri önleyebilir, ve bebeklere göre bir nemlendirici krem kullanabilirsiniz.

3. Öksürmek. Bütün bu salyalanma bebeğin ağzında ve boğazında öksürüğe yol açabilir. Eğer gribal ya da allerjik bir durum yoksa endişelenecek bir şey olmadığını bilin.

4. Isırma İsteği. Dişlerin çıkarken damakların içinden yaptığı baskı bebeği rahatsız eder, ve bu rahatsızlık ancak bir şeyleri ısırması, damaklarını kaşıması sayesinde azalabilir. Diş çıkaran bebek ne bulursa ağzına almaya çalışır.. Oyuncak, diş kaşıyıcı, emziriyorsanız göğüs ucunuz, ya da parmakları gibi…



5. Ağrı. Damakların altında, gelen dişler sebebiyle içeride oluşan iltihap, bazı bebeklerde şiddetli ağrıya neden olabilmektedir. Genelde ilk diş çıkarken daha çok ağrı olur.



6. Asabilik. Bebeğinizin ağzında dişlerin damaklara yaptığı baskı, ağrı sebebiyle, huzursuz ve çaresiz bir durumda hissederler. Dolayısıyla bazen bir kaç saatliğine bazen de günlerce huzursuz keyifsiz asabi olabilirler.

7. İştahsızlık. Rahatsızlanan ve huzursuzluk yaşayan bebekler ağızlarına bir biberon ve ya anne memesi verilerek rahatlatılabilir. Ancak emmeye çalışması hassas damaklarını daha da kötü yapabilir. Bu yüzden beslenirken ağlayabilir ya da mızmızlanabilirler. Ayrıca karınlarının acıkması daha da ağlamalarına sebep olur. Katı besinlere geçen bebekler de diş çıkarırken iştahsız olabilirler.



8. İshal. Doktorlar arasında bu konuda fikir ayrılığı vardır. Ama bazı anne babalar bebeklerinin diş çıkarma döneminde kakalarının daha sıvı olduğunu söylerler. (Yutulan salyalardan dolayı). Bu olabilir de, olmayabilir de ama eğer ishal tarzı bir durum varsa mutlaka doktora başvurun.



9. Düşük ateş. Doktorlar diş çıkarmayı düşük ateşle bağdaştırırlar. Çünkü bebekler ilk diş çıkarırken bağışıklıkları düşer, enfeksiyonlara daha açık olurlar. Vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyon gibi damaklardaki enfeksiyon da bazen düşük ateş yapabilir. Bu durumda diğer ateşli hallerde yaptığınız şeylerin aynısını uygulayın. Eğer 3 gün içinde ateş kesilmezse doktorunuza başvurun.

10. Uyanık kalma. Diş çıkarmaya yakın, bebeğinizdeki rahatsızlık geceleri de devam edeceğinden uykusu bölünebilir. Uyandıktan sonra tekrar uykuya dalması için ona ninni söyleyip hafifçe sallayabilirsiniz. Emzirerek uyutma alışkanlığına geri dönmeyin, aksi takdirde bu alışkanlık diş çıkardıktan sonra da devam edecek düzeniniz bozulacaktır.



11. Damaklarda kan toplanması. Diş çıkarma damak altında kanamalara neden olabilir ve damakları mavimsi bir renk alabilir. Bu endişelenecek bir durum değildir ve hemen hızlıca iyileşir. Soğuk kompres ile damaklarını rahatlatabilirsiniz.



12. Kulak çekmek, yanak sürtmek. Diş çıkaran bebekler kendi kulaklarını çekerler ve ya yanaklarını ve çenesini ovuştururlar. Neden? Damaklar, kulaklar ve yanaklar aynı sinirleri paylaşırlar ve damaklardaki ağrı bu yerlere de yansır. Kulak enfeksiyonu olan bebekler de kulaklarını çekerler, o yüzden doktorunuzla görüşüp diş çıkarma dışında başka bir rahatsızlığı olup olmayacağını kontrol ettirin.