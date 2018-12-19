Kafa travması geçiren çocuklarda hayat kurtaran 10 öneri

ÇOCUĞUNUZDAKİ BELİRTİLERİ TAKİP EDİN

Kafa travmaları genellikle trafik kazalarında görülmekle birlikte, daha erken dönemde yürümeye yeni başlayan ya da hareketli çocuklarda düşmeye bağlı olarak yaşanabilmektedir. Çocukluk çağında yaşanan kafa travmalarının büyük bir çoğunluğu ciddi sağlık sorunlara neden olmamaktadır. Ancak yine de anne babaların travmanın ardından yaşanan belirtileri bilmesi ve buna göre hareket etmesi önemlidir. Hafif kafa travması sınıfında değerlendirilen, erişkin veya çocuk hastalarda taburculuktan birkaç gün sonrasına kadar;