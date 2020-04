Lunapark adeta "hayalet parka" büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında oyun alanlarının kapatılmasının ardından sessizliğe bürünen Bursa Kültürpark’taki meşhur lunapark, tekrar açılıp çocuk seslerinin yankılanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Lunaparkın sakinliği ise havadan görüntülendi.Dünyayı kasıp kavurarak etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın aldığı 16 Mart tarihli kararla her türlü eğlence ve oyun mekanı kapatılmıştı. Bu kapsamda 17 Mart tarihinde kapatılarak kapılarına kilit vurulan Kültürpark’taki lunapark o günden beri açılacağı gün için sabırsızlanıyor. Her gün binlerce insanın ziyaret ederek dönme dolap, atlı karınca, ranger gibi oyun alanlarına gittiği Bursa Lunapark’ı adeta hayalet bir parka büründü.45 gündür ziyaretçi kabul etmeyen ve açılacağı günü sabırsızlıkla bekleyen lunaparkın makinaları çalışmıyor. Dönme dolapları, atlı karıncaların boş bir şekilde bekletildiği lunapark çalışanları her gün açılacakmış gibi makinelerin bakımlarını yaparak hazır halde tutuyor. Lunapark, açılış kararı alınarak eski günlerdeki gibi binlerce çocuğun neşesini sabırsızlıkla bekliyor.Lunapark’ı işlettiği günden beri bu kadar sessiz hiç bir zaman görmediğini söyleyen işletme sahibi Erdinç Sakder, "50 senedir bu lunaparkı kardeşim ile birlikte işletiyoruz. Hiç bir zaman burayı bu halde görmedik. Korona virüs geldi, park sessizliğe büründü. 45 gündür ziyaretçi gelmiyor. İnşallah bu korona virüs biterse işlerimiz düzelecek gibi duruyor. Ama ben hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım. Kışın zaten çalışmıyoruz. Bizim iş yaptığımız sezon 4 ay. Okulların tatil olmasıyla birlikte 4 ay iş yapıyoruz. Şu an belediye bizden kira almıyor. Bu işsizlikte bir de kira versek zor duruma düşeriz. 45 günde şu ana kadar 300 bin lira zararım var. Sadece 19 tane sigortalı işçim var. Herhangi birini bu virüs nedeniyle işten çıkarmadım. Umarım kısa sürede bu salgın biter ve lunapark da eski cıvıltılı günlerine döner." diye konuştu.