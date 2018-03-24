Akıntıya kürek çekmeye varım

Sağlıklı beslenmek, fit kalmak, iyi yaş almak en önemli mevzu bahsimiz şu sıralar... Tüm dünyada alkolsüz sağlıklı barlar açılıyor, sosyalleşmek isteyenler spor kulüplerinde ya da aktivitelerinde soluğu alıyor. Geçenlerde eski bir dostum "Haydi triatlona hazırlanalım" diye mesaj attı.
Koşamıyorum ki triatlon yapayım... Ormanda 12 kilometre yürüme fikrine daha yeni alıştım. "O zaman kürek çekelim" dedi.
Bak işte o olur. Hem deniz havası alacağız, hem de spor yapıp fit kalacağız.
Haliç'te ilk dersimize doğru yola koyulduk. Dört sene önce de bir heveslenip sonra bırakmıştım küreği. Burcu Esmersoy
, Demet Evgar
, Güven Kıraç
gibi isimlere rastlamıştım üstelik. Meğer onlar da form tutmak için kürek çekiyorlarmış
Saat sabah 07.00. Hava ayaz mı ayaz. Soğuk resmen ısırıyor. "Bu soğukta kürek mi çekilir!" diye geçiriyorum içimden. Ellerim donuyor adeta.
Öyle "Ben geldim haydi verin kürekleri de çekelim" diyemiyorsunuz üstelik. Kürek nasıl tutulur, tekneye nasıl bağlanır, pala çevirme gibi teknik bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. SUYA İNME ZAMANI
Pratik eğitim kısmını geçtikten sonra 15 dakika ısınıp suya iniyorsunuz. Yani tekneye geçiyorsunuz. Hiç de kolay değil kürek çekmek. Uzun kasları çalıştırıyor. Uzaktan bakınca sadece bacak ve omuzlar çalışıyor sanıyorsunuz ama bacaklar ve bel de çalışıyor.
Ömerli'de, Kalamış'ta ve farklı yerlerde de kürek kursları var. Ama Galata Köprüsü
, Koç Müzesi ve eski şehir manzarası eşliğinde spor yapmanın keyfi diğer yerlerde yok. Hem burada tekne trafiği yoğun olmadığından kürek çekmek daha kolay. Boğaz'da yalıların önünden geçmek de fena olmazdı ama orada hem dalga problemi var hem de deniz trafiği yoğunluğu...
Vira Kürek, İstanbul Rowing Club, Forza Rowing eğitim alabileceğiniz kurslardan bazıları. Tuzla taraflarında da farklı kurslar var.
Dört saatlik dersin ücreti yaklaşık 150 lira. Dört saatlik ya da sekiz saatlik paketler alabilirsiniz. Ya da bir kerelik deneme yapabilirsiniz.
Bu arada kürek sporuna ilgi o kadar fazla ki önceden mutlaka kayıt yaptırmak gerekiyor. Kürek çekme vakti bittikten sonra da sosyallik zamanı başlıyor. Sütlüce'deki kafelerden birinde yemek ve kürek sohbeti devam ediyor.
Arkadaş grupları da toplu olarak kürek derslerine yazılmaya başlamış. "Yaz geliyor spor yapsam da form tutsam" diyenlerdenseniz kürek çekmeyi düşünün. ENDAMIN YETER
Karaköy'ün en güzel manzarasına sahip noktası... Kuşbakışı görüyor her yeri... Eskiden Zelda Zonk'tu, Perşembe akşamlarına damga vururdu. Sonra dünya mutfağında şansını denedi, tutmadı kapandı. Şimdilerde Endam isimli modern bir meyhane olarak yeniden açılmış.
Şık bir dekorasyonu var. Menüdeki lezzetler ise tam meyhane usulü: beyin de var ciğer de. Süt kuzu kaburga, karides mantı ve adını Gümüşlük'teki mekandan alan Mimoza salatası. Karidesli ve biraz acılı...
Canlı müzik yok ama ilerleyen saatlerde keyifli müzik ve eğlence var. Doğum günü kutlaması için ideal anlayacağınız. The Purl Hotel'in teras katında yer alan mekan aynı zamanda bar olarak da hizmet veriyor. CİBALİKAPI BALIKÇISI'NDAN ÜÇÜNCÜ ŞUBE
2001'den beri Haliç'te hizmet veren Cibalıkapı Balıkçısı artık bir İstanbul klasiği. Moda'dan sonra öğrendim ki bir şube de Batı Ataşehir'de açmış.
Üstelik buradaki mutfağı daha büyük olunca sağlıklı ve lezzetli yemek için mutfak teknolojisine de yatırım yapmış. Buharda pişen deniz ürünlerini de menüye eklemiş. Dekorasyon yine ahşap ağırlıklı.