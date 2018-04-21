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ile 1 ayda 7 kilo!

Haftanın 5 günü sağlıklı, 2 günü de çok düşük kaloriyle beslenirseniz 1 ayda 7 kilo vermeniz mümkün. Aralıklı oruç adı verilen diyetle fazla yağlarınızı yakıp, uzun süre kilo kontrolü sağlayabilirsiniz. Üstelik kardiyovasküler hastalık riskini azaltıp, kan şekeri düzeyinizi iyileştirebilirsiniz

SELAHATTİN DÖNMEZ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 11:00
Aralıklı oruç diyeti ile 1 ayda 7 kilo!

SELAHATTİN DÖNMEZ

Aralıklı oruç, aslında yeni bir kavram değil, tarihi 1945'lere dayanıyor. Bu beslenme modelinde öğün tüketimleri 8 saatlik bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Geriye kalan 16 saatlik zaman diliminde hiçbir şey yenilmiyor. Her gün bu şekilde beslenmenin zorluğu düşünüldüğünde Dr. Michael Mosley'in geliştirdiği 5:2 yöntemi, bu yağ yakma diyetini herkesin rahatça uygulayabildiğini göstermiştir. Zayıflamak ve hastalıklardan korunmak için 5 gün boyunca düşük kalorili dengeli bir yeme sistemini takiben, diğer 2 günde kadınların 500 kalori, erkeklerin ise 600 kalori ile beslenmelerini sınırlandırması gerekiyor. Ayrıca bolca egzersiz de içeren bu düzen süper yağ yakarak vücudu hastalık etmenlerinden de temizler.

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Aralıklı oruç diyeti ile 1 ayda 7 kilo!
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