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: Doğa doktor gibi iyileştirici bir gücü var

albümünde yer alan Dön Dünyam isimli şarkısına çektiği kliple gündem oldu. yaylalarında çektiği klip için iki gün boyunca Karadeniz’de dere tepe gezen Önal, “Çeşme ve Bodrum gibi insan elinin fazlaca dokunduğu yerler yerine burayı tercih ettik” diyor

SONAT BAHAR
SONAT BAHAR Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
Ayşe Hatun Önal: Doğa doktor gibi iyileştirici bir gücü var
yaylalarında bir göründü pir göründü. Farklı ve orjinal tarzıyla dikkat çeken, yaptığı müzikle alternatif bir isim O. Müzik adına yaptıkları her zaman merak ediliyor. Bu kez klibini Karadeniz'de çekti ve yine gündeme oturdu.
Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi DJ prodüktör 'a ait olan Dur Dünyam şarkısının klibi Karadeniz'in en özel yerlerinde çekildi.
Yönetmenliğini Serhat Hayri'nin yaptığı klipte Ayşe Hatun Önal'ı, Gito Yaylası, Borçka, Karagöl ve Arhavi'nin muhteşem manzaralarında görüyoruz. Klipte sadece doğa değil, Önal'ın kıyafetleri de dikkat çekiyor. Sudi Etuz, Mehmet Korkmaz, Zeynep Gök ve imzalı tasarım kıyafetlerle kamera karşısına geçen Önal'ın stil danışmanlığını Rabia Yaman üstlenmiş.
Ayşe Hatun Önal'la Karadeniz'i ve yeni klibini kohuştuk:

- Bunca yer varken neden Karadeniz'de klip çektiniz?
- Aslında Olay şarkısının klibinden önce bu kararı ben vermiştim. Son üç klibim stüdyo dışında çekildi ve bu artık çok hoşuma giden bir durum. Yaklaşık bir yıldır doğanın çoştuğu yerlerde klip çekmeyi çok seviyorum. Bodrum, Çeşme gibi insan elinin fazlaca dokunduğu ve bozduğu yerlerle Karadeniz'in doğal güzellikleri kıyaslanamazdı, bu yüzden rotamızı hiç düşünmeden Karadeniz'e çevirdik. Mekanları ise birkaç doğa fotoğrafçısının çekimlerinden esinlenerek belirledim. Sonra yönetmenimizle konuştum ve mekanları önerdim. Yönetmenimiz tesadüfen Karadenizli çıktı, bir hafta içinde hazırlıkları tamamladık. Tarih belirledik. Yola çıkacağız hazırlıklar tamam... Ama hava durumu bizden yana değil, tüm haftayı yağışlı veriyor. Biraz moraller bozuldu. Ama gidip, çekim yapmaya başladığımızda doğa bizden yanaydı, yağmur hep çekimimiz bittikten sonra yağdı. Hatta gökkuşağı bile gördük. Her yer yeşil, toprak görünmüyor, öylesine bir yeşillik bulutu altındaydık.

- Özellikle o bölge olmasının sizin için özel bir nedeni var mı?
- Bununla ilgili mi bilmiyorum ama bir his vardı içimde... Seneler önce rüyamda gökyüzüne uzanan bir salıncağa bindiğimi görmüştüm, sabah uyandığımda çok etkilendiğim bir rüyaydı bu. Seneler sonra bu klip için rüyamdaki gibi bir sahnenin içinde buldum kendimi. Gökyüzünün içinde bir salıncaktaydım. Sahne bitti tüylerim diken diken oldu. Aynı sahnede giydiğim pembe bir elbise var, Sudi Etuz marka... Tasarımcısı Şansım Adalı "Hangi şarkıda giydin pembe elbiseyi?" diye sordu, Dur Dünyam şarkısı deyince kısa bir sessizlik oldu telefonda. Çok şaşırdı. Çünkü o elbisenin yer aldığı koleksiyon Dünya ve Okyanus ismini taşıyordu... Üstelik kızlarından birinin ismi de Dünya. Böyle ilginç tesadüfler oldu yani... Yani bu klibi çekeceğim belliymiş de ben bir görevi yerine getirmeye gitmişim gibi hissettim.

- Başınızdan ilginç şeyler geçti mi?
- Drone ekibi Rize'den geldi. Onlar oranın yerlisi elbette. Ama biz o kadar yoğun bir çalışma içindeydik ki, onlar bile şaşırdı, "Biz bile buraları daha önce görmemiştik" dediler. Yönetmeniniz, görüntü yönetmenimiz Karadenizliydi. Onlar bölgeye hakimdi. Bunu avantaja çevirdik. Ama Karadeniz güzel ve muhteşem olduğu kadar zorlu da bir coğrafya. Bir yerden bir yere gitmek saatler alıyor. Bir klip çekmek için ayrılan süre ise kısıtlı. Biz de iki gün içinde elimizden geldiği kadar en güzel yerlere, hayalimizdeki rotalara ulaşmaya çalıştık. Ama çok zorlandığımız zamanlar oldu. Düşünsene klipteki tek bir salıncak sahnesi için altı saat yol yaptık. Epey emek harcandı anlayacağın. Üstelik gittiğimiz yerler daha önce bir klipte hiç böyle görülmemişti. Diziler, filmler için bu emek harcanıyor ama klip için biz bir film özeniyle çalıştık. Gito Yaylası'na çıkmak için 3-4 saat tırmandık. Üstelik sözünü ettiğim yollar, uçurum, toprak, tek bir arabanın geçişine imkan veren zorlukta. Yüreklerimiz ağzımıza geldi, epey tedirgin olduk. Ama yaylaya çıkınca karşımızdaki manzara nefesimizi kesti. Yani onca korkuya değdi.

- Karadeniz'e ilk gidişiniz miydi?
- Hayır ilk gidişim değil. Ara sıra iş için, konserlere gidiyorum ama yeterince gezip görme fırsatım olmamıştı. Ama daha önce gördüğüm fotoğraflardan az buçuk nerelere gitmem gerektiğini biliyordum.

- Karadeniz sizi etkiledi mi?
- Etkilemez olur mu... Nietzsche'nin dedigi gibi doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki, bundan dolayı beni de her zaman insanın az, doğanın çok olduğu yerler etkisi altına almıştır. Daha keşfettiğimiz ama klipte kullanmadığımız yerler var, diğer klibi de oralarda çekmeyi planlıyorum. Karadeniz bu anlamda çok verimli...

- Tanıtım gibi olmuş aslında... Yurtdışında gösterilecek mi?
- Keşke bu klip yurtdışında da gösterilebilse, müthiş bir ülke tanıtımı da olur aynı zamanda. Ama YouTube bunun için çok verimli bir mecra. Oradan izleyen birçok yabancı var.

ELİME TEKRAR KALEM KAĞIDI ALDIM

- Mahmut Orhan'la kimyanız tuttu sanırım. Bu şarkıda onun da imzası var... Hatta müzik editörümüz Meltem Fıratlı, albümün en güzel parçası olduğunu düşünüyor...
- Gerçekten mi?

- Niye şaşırdınız?
- Çünkü şarkıyı ben yazdığım için çekingen davranıyorum. Şüpheyle bakıyorum hep. Üstelik geniş kitlelere yazılmış, pop bir şarkı da değil... Ama bir yandan da sıfır eleştiri alan tek şarkım. Mahmut'a bu şarkıyı gönderdiğimde iki günde bana geri döndü, her şeyini halletmişti. Bence bu albümün en büyük bombası zaten Mahmut Orhan'dı. Bu hız insana şevkle işini yapma duygusu veriyor. Mahmut'la çalışmak o kadar büyük bir şans ki benim için, hem tarzımı anlıyor, hem de müthiş hızlı. Düşün iki üç günde dönüş yapıyor sana. Ben bir şarkı için sekiz ay uğraştığımı, beklediğimi bilirim. Müthiş bir yetenek. Ben de bir süredir etrafımdan gelen olumlu tepkilerden, güzel yorumlardan sonra elime kalemi kağıdı aldım.

- Erdem Kınay'la Instagram'daki paylaşımlarınız da dikket çekiyor... Onunla ilişkinizi nasıl anlatırsınız?
- Erdem müzik hayatımda yola çıktığım ilk isimlerden. İlk gözağrım. Çok güzel zamanlar paylaşırız onunla. Bir alet almış, yol olmayan yerlere girip çıkabiliyorsun onunla. Ben de doğayı seven biriyim. Doğa doktor gibi, insanın psikolojisini iyileştiriyor. O aletle gezip tozduk onunla. En kısa zamanda onunla tekrar müzik adına da bir iş yapmayı istiyorum. Müzik adına ilk bombamı onunla patlatmıştım, yine bombalarla geleceğimizi düşünüyorum.

- Tatil için nasıl yerleri tercih edersiniz?
- Tatil tercihim her defasında farklı oluyor, zaten öyle degil midir, insan ruh haline, o anki ihtiyacına göre tatil yapar. Bu yüzden sakinlik istediğimde farklı, eğlence istediğimde farklı yerleri tercih ediyorum.
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Ayşe Hatun Önal: Doğa doktor gibi iyileştirici bir gücü var
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