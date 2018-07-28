Ayşe Hatun Önal: Doğa doktor gibi iyileştirici bir gücü var

Ayşe Hatun Önal Karadeniz
yaylalarında bir göründü pir göründü. Farklı ve orjinal tarzıyla dikkat çeken, yaptığı müzikle alternatif bir isim O. Müzik adına yaptıkları her zaman merak ediliyor. Bu kez klibini Karadeniz'de çekti ve yine gündeme oturdu.
Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi DJ prodüktör Mahmut Orhan
'a ait olan Dur Dünyam şarkısının klibi Karadeniz'in en özel yerlerinde çekildi.
Yönetmenliğini Serhat Hayri'nin yaptığı klipte Ayşe Hatun Önal'ı, Rize
Gito Yaylası, Artvin
Borçka, Karagöl ve Arhavi'nin muhteşem manzaralarında görüyoruz. Klipte sadece doğa değil, Önal'ın kıyafetleri de dikkat çekiyor. Sudi Etuz, Mehmet Korkmaz, Zeynep Gök ve Zeynep Erdoğan
imzalı tasarım kıyafetlerle kamera karşısına geçen Önal'ın stil danışmanlığını Rabia Yaman üstlenmiş.
Ayşe Hatun Önal'la Karadeniz'i ve yeni klibini kohuştuk:
- Bunca yer varken neden Karadeniz'de klip çektiniz?
- Aslında Olay şarkısının klibinden
önce bu kararı ben vermiştim. Son üç
klibim stüdyo dışında çekildi ve bu
artık çok hoşuma giden bir durum.
Yaklaşık bir yıldır doğanın çoştuğu
yerlerde klip çekmeyi çok seviyorum.
Bodrum, Çeşme gibi insan elinin fazlaca
dokunduğu ve bozduğu
yerlerle Karadeniz'in doğal
güzellikleri kıyaslanamazdı,
bu yüzden rotamızı hiç
düşünmeden Karadeniz'e
çevirdik. Mekanları ise
birkaç doğa fotoğrafçısının
çekimlerinden esinlenerek
belirledim. Sonra yönetmenimizle
konuştum
ve mekanları önerdim.
Yönetmenimiz tesadüfen
Karadenizli çıktı, bir hafta
içinde hazırlıkları tamamladık.
Tarih belirledik. Yola
çıkacağız hazırlıklar tamam... Ama hava
durumu bizden yana değil, tüm haftayı
yağışlı veriyor. Biraz moraller bozuldu.
Ama gidip, çekim yapmaya başladığımızda
doğa bizden yanaydı, yağmur
hep çekimimiz bittikten sonra yağdı.
Hatta gökkuşağı bile gördük. Her yer
yeşil, toprak görünmüyor, öylesine bir
yeşillik bulutu altındaydık.
- Özellikle o bölge olmasının sizin için özel bir nedeni var mı?
-
Bununla ilgili mi bilmiyorum ama
bir his vardı içimde... Seneler önce rüyamda
gökyüzüne uzanan bir salıncağa
bindiğimi görmüştüm, sabah uyandığımda
çok etkilendiğim bir rüyaydı bu.
Seneler sonra bu klip için rüyamdaki gibi
bir sahnenin içinde buldum kendimi.
Gökyüzünün içinde bir salıncaktaydım.
Sahne bitti tüylerim diken diken oldu.
Aynı sahnede giydiğim pembe bir elbise
var, Sudi Etuz marka... Tasarımcısı Şansım
Adalı "Hangi şarkıda giydin pembe
elbiseyi?" diye sordu, Dur Dünyam
şarkısı deyince kısa bir sessizlik oldu telefonda.
Çok şaşırdı. Çünkü o elbisenin
yer aldığı koleksiyon Dünya ve Okyanus
ismini taşıyordu... Üstelik kızlarından
birinin ismi de Dünya. Böyle ilginç tesadüfler
oldu yani... Yani bu klibi çekeceğim
belliymiş de ben bir görevi yerine
getirmeye gitmişim gibi hissettim.
- Başınızdan ilginç şeyler geçti mi?
- Drone ekibi Rize'den geldi. Onlar
oranın yerlisi elbette. Ama biz o kadar
yoğun bir çalışma içindeydik ki, onlar
bile şaşırdı, "Biz bile buraları daha önce
görmemiştik" dediler. Yönetmeniniz,
görüntü yönetmenimiz Karadenizliydi.
Onlar bölgeye hakimdi. Bunu avantaja
çevirdik. Ama Karadeniz güzel ve muhteşem
olduğu kadar zorlu da bir coğrafya.
Bir yerden bir yere gitmek saatler
alıyor. Bir klip çekmek için ayrılan süre
ise kısıtlı. Biz de iki gün içinde elimizden
geldiği kadar en güzel yerlere, hayalimizdeki
rotalara ulaşmaya çalıştık.
Ama çok zorlandığımız zamanlar oldu.
Düşünsene klipteki tek bir salıncak sahnesi
için altı saat yol yaptık. Epey emek
harcandı anlayacağın. Üstelik gittiğimiz
yerler daha önce bir klipte hiç böyle
görülmemişti. Diziler, filmler için bu
emek harcanıyor ama klip için biz bir
film özeniyle çalıştık. Gito Yaylası'na
çıkmak için 3-4 saat tırmandık. Üstelik
sözünü ettiğim yollar, uçurum, toprak,
tek bir arabanın geçişine
imkan veren zorlukta. Yüreklerimiz
ağzımıza geldi,
epey tedirgin olduk. Ama
yaylaya çıkınca karşımızdaki
manzara nefesimizi kesti.
Yani onca korkuya değdi.
- Karadeniz'e ilk gidişiniz miydi?
- Hayır ilk gidişim değil.
Ara sıra iş için, konserlere
gidiyorum ama yeterince
gezip görme fırsatım olmamıştı.
Ama daha önce
gördüğüm fotoğraflardan
az buçuk nerelere gitmem gerektiğini
biliyordum.
- Karadeniz sizi etkiledi mi?
- Etkilemez olur mu... Nietzsche'nin
dedigi gibi doğa bize aldırmadığından,
doğanın ortasında kendimizi öyle rahat
hissederiz ki, bundan dolayı beni de her
zaman insanın az, doğanın çok olduğu
yerler etkisi altına almıştır. Daha keşfettiğimiz
ama klipte kullanmadığımız yerler
var, diğer klibi de oralarda çekmeyi
planlıyorum. Karadeniz bu anlamda çok
verimli...
- Tanıtım gibi olmuş aslında... Yurtdışında gösterilecek mi?
- Keşke bu klip yurtdışında da gösterilebilse,
müthiş bir ülke tanıtımı da
olur aynı zamanda. Ama YouTube bunun
için çok verimli bir mecra. Oradan
izleyen birçok yabancı var.
ELİME TEKRAR KALEM KAĞIDI ALDIM
- Mahmut Orhan'la kimyanız tuttu sanırım. Bu şarkıda onun da imzası var... Hatta müzik editörümüz Meltem Fıratlı, albümün en güzel parçası olduğunu düşünüyor...
- Gerçekten mi?
- Niye şaşırdınız?
- Çünkü şarkıyı ben yazdığım için çekingen davranıyorum. Şüpheyle bakıyorum hep. Üstelik geniş kitlelere yazılmış, pop bir şarkı da değil... Ama bir yandan da sıfır eleştiri alan tek şarkım. Mahmut'a bu şarkıyı gönderdiğimde iki günde bana geri döndü, her şeyini halletmişti. Bence bu albümün en büyük bombası zaten Mahmut Orhan'dı. Bu hız insana şevkle işini yapma duygusu veriyor. Mahmut'la çalışmak o kadar büyük bir şans ki benim için, hem tarzımı anlıyor, hem de müthiş hızlı. Düşün iki üç günde dönüş yapıyor sana. Ben bir şarkı için sekiz ay uğraştığımı, beklediğimi bilirim. Müthiş bir yetenek. Ben de bir süredir etrafımdan gelen olumlu tepkilerden, güzel yorumlardan sonra elime kalemi kağıdı aldım.
- Erdem Kınay'la Instagram'daki paylaşımlarınız da dikket çekiyor... Onunla ilişkinizi nasıl anlatırsınız?
- Erdem müzik hayatımda yola çıktığım ilk isimlerden. İlk gözağrım. Çok güzel zamanlar paylaşırız onunla. Bir alet almış, yol olmayan yerlere girip çıkabiliyorsun onunla. Ben de doğayı seven biriyim. Doğa doktor gibi, insanın psikolojisini iyileştiriyor. O aletle gezip tozduk onunla. En kısa zamanda onunla tekrar müzik adına da bir iş yapmayı istiyorum. Müzik adına ilk bombamı onunla patlatmıştım, yine bombalarla geleceğimizi düşünüyorum.
- Tatil için nasıl yerleri tercih edersiniz?
- Tatil tercihim her defasında farklı oluyor, zaten öyle degil midir, insan ruh haline, o anki ihtiyacına göre tatil yapar. Bu yüzden sakinlik istediğimde farklı, eğlence istediğimde farklı yerleri tercih ediyorum.