Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Ah bir akım patlasa da peşine takılsam...

Ah bir akım patlasa da peşine takılsam... Bazen aniden dans etmeye başlıyor bazen de heykel gibi dikiliyoruz... Sosyal medyada ortaya çıkan akımlar milyonlarca kişiye ulaşıyor. Kiki Challenge ise bu zincirin son halkası. Peki bakalım bundan önce sosyal medyada hangi çılgınlıklara kapıldık...