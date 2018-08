Ah bir akım patlasa da peşine takılsam...

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal medyanın hayatımızın ayrılmaz bir uzvu haline gelmesiyle birlikte son yıllarda pek çok akıma şahit olduk, hatta bir bakıma maruz kaldık. Kimisine pek bir anlam veremedik kimisine belki biz de kendimizi kaptırdık. Bir toplulukla hareket etme, çemberin dışında kalmama düşüncesinin getirdiği iyi hissetme duygusu mu, sadece kafaları boşaltıp eğlenme arzusu mudur sebep bilinmez ama sosyal medyanın önümüze getirdiği her muhabbete kitlelerin kayıtsız kalmadığı da bir hakikat. Neler olmadı ki bu sürede, kafalardan buzlu sular mı dökülmedi, heykel gibi sabit mi durulmadı yoksa hareket eden arabadan atlanıp dans mı edilmedi... Haydi bakalım, buyursunlar...Sakin tonda müzik başlıyor, kalabalık bir grubun içinden yalnızca bir kişi kendi kendine hareketlenmeye başlıyor. Müziğin 15. saniyesinden itibaren bir bakıyoruz az evvelki sakin grubun tamamı farklı âlemlere doğru uçup kopmuş haldeler. Evet, 2013'e damgasını vurmuş Harlem Shake'ten bahsediyoruz. Adıyla müsemma bu sosyal medya akımının kökeni Harlem'in siyahi sakinlerine dayanıyordu. Fakat zamanla okyanusları aştı ülkemize de uğradı. Televizyon programlarında, üniversitelerde, kısacası her yerde bir grup insanın yaşadıkları 30 saniyelik şuur kaybına maruz kaldık. Şimdilerde ise Harlem'in cefakâr abilerinin bile pek yerinden kalkası yok gibi...2016'nın sonunda hayatımıza girmiş bir akımdı bu heykel gibi dikilme olayı. Yaklaşık bir dakika boyunca herkes sabit bir pozisyonda duruyor -genellikle yine kalabalık bir güruh olması şartıyla- ve bir kamera 360 derece dönerek bu topluluğu kayıt altına alıyordu. Ardından da herkes "Evet, başardık, bir dakika boyunca hareket etmeden durabildik" duygusunu müthiş bir coşkuyla birbiriyle paylaşıyordu. Kimler dikilmedi ki heykel gibi? Hillary Clinton ve ekibi, Adele, Paul McCartney... Türkiye'de ise en çok sahiplenenler Beyazıt Öztürk ve Ahmet Çakar ve Sinan Engin 'li Beyaz Futbol ekibi oldu...Planking Challenge, sadece 'yatış' üzerine kurgulanmış bir hadiseydi. İnsanlar olabilecek en tuhaf yerlerde eller vücudun her iki yanında bitişik halde ve hareketsiz şekilde yüzüstü uzanarak poz veriyordu. Bunu neden yapıyorlardı, en uzun süre yatana bir ödül mü veriliyordu, bir anda bu akım nasıl patlayıverdi gibi soruların yanıtını ararken de planking bir anda kendini tarihin tozlu sayfalarında buldu.ALS hastaları için farkındalık yaratmak ve insanları bağış yapmaya teşvik etmek için Amerika'da başladı Ice Bucket Challenge akımı. Ama akımın yaza denk gelmesinden midir bilinmez insanlar bir süre sonra bunu sadece serinleyecekleri bir olay gibi görmeye başladılar. Dünyada ve Türkiye'de birçok ünlü ismin de akıma dahil olmasıyla mevzu giderek popülerleşti ve ister istemez baştaki değerini yitirdi. Yine de sonuç olarak son yılların en kayda değer akımı olarak akıllarda yer etti.Veee geldik listenin son halkasına, sosyal medyanın en yeni alametifarikasına: Kiki Challenge! Ünlü şarkıcı Drake'in In My Feelings şarkısı eşliğinde yapılan danslar kısa sürede büyük ilgi topladı. Şarkıda geçen 'Kiki' sözü nedeniyle de akım Kiki Challenge olarak adlandırıldı. Ancak bu akımın birtakım tehlikeleri olduğu da kısa sürede anlaşıldı. Videolar çekilirken yaşanan kazaların ardından da devletler harekete geçti. BAE'de video çeken üç kişi gözaltına alındı, Ürdün'de bir vatandaş tutuklandı, Kuveyt ve Mısır'da ise Kiki dansı yasaklandı. Türkiye'de ise Hülya Avşar, büyük bir gururla ülkemizi Kiki Challenge evrenine soktu.