Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Hayatı kaçırmamak için yola çıkıyorlar

Hayatı kaçırmamak için yola çıkıyorlar Otostopla Malatya’dan Batum’a, Adana’dan Mudanya’ya gidiyor, kamplarda, festivallerde sosyalleşip eğleniyorlar. Altı yıl önce kurulan otostop gruplarının bugün 950 binden fazla üyesi var