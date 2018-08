Hayatı kaçırmamak için yola çıkıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta Van'da üniversite öğrencileriyle sohbet ediyorum. "Nerede eğlenirsiniz, ne yer ne içersiniz?" diye soruyorum. "Otostopfest üyesiyiz, tüm ülkeyi dolaşıyoruz" diyorlar. Kelebekler Vadisi'nde kamp kurmuşlar, Şirince'den Ağva'ya pek çok yere gitmişler. Hem de otostop çekerek. "Yalnız değiliz ki bizim gibi 950 bin genç var" diyorlar. Bu hafta başı Malatya'dayım. Üniversite öğrencisi fotoğrafçı Tuğba ile sohbet ediyorum. O da bana otostop çekerek ülkeyi dolaştığını, pek çok yeni arkadaş edindiğini anlatıyor. "10 Ağustos'ta Mudanya'da üç günlük festival var. Can Bonomo Cem Adrian dahil 22 sanatçı çıkacak, 11 bin kişinin katılması bekleniyor. Sen de gelsene Burcu Abla" diyor. Abla kelimesini ilk kez duymazdan geliyorum ve günümüz gençliğinin otostop merakını araştırmaya başlıyorum. Oluşumun mimarı Rotinda Ezel. Altı yıl önce Facebook'ta kurmuş otostop gruplarını. "Eskiden tanımadığımız insanlarla sohbet etmekten çekinmezdik. Bu güven duygusunu yeniden hatırlamak istedim" diye anlatıyor.Türkiye genelinde 176 temsilcileri varmış, 62 de yönetici. Güvenliği ayrı bir ekip sağlıyor. Diyelim ki bir araca bindiniz WhatsApp grubuna girdiğiniz noktayı ve bindiğiniz aracın plakasını yazıyorsunuz. İki saat içinde haber alamazlarsa güvenlik güçlerini devreye sokuyorlar. Bugüne kadar hiçbir taciz, kaçırılma ya da gasp olayı ile karşılaşmamışlar. Yılda 13 kamp kuruyor ve festivaller düzenliyorlar. Kamplara katılım genelde ücretsiz. Herkes yediği içtiğini ödüyor. 10 Ağustos'ta Mudanya'da gerçekleşecek Otostop Festivali'ne katılım ise 50 TL. Ama 'Arkadaşını da Kap Gel' kampanyası var. İkinci kişi bedava.Her ilde bir temsilcileri var. Üye olmak isteyen bulunduğu ildeki temsilciye yönlendiriliyor. Üye olduktan sonraki davranışları, tavırları kontrol altına alınıyor. Bu arada üyeler birbirleri hakkında referans veriyorlar. Sekiz farklı Facebook grupları var. Sırf otostop çekmek için değil tanışmak, sosyalleşmek, konaklama ya da yemek için de birbirlerinden destek alıyorlar.Bomontiada demek benim için The Populist demekti. İki sene önce Kilimanjaro'da yaşadığım tatsız deneyimin ardından (ki yemeklerden ziyade personel için geçerli) mekanın önünden bile geçmez olmuştum. Geçen haftalarda ise iki kez üst üste gittim. O kadar memnun kaldım ki özellikle de bezelye püresini yemek için tekrar gittim. Oğlak burgerin de hâlâ tadı damağımda. Dört saat kısık ateşte pişiriliyor ve karamelize sos ve tohumlu sosla servis ediliyor. Mutlaka keçi peynirli salatasını da tadın. Kilimanjaro'nun yeri de keyifli. Yüksekte olduğu için tüm avluyu izleyebiliyorsunuz.Yedi yıldır açıkmış ilk kez keşfettim. Meğer Pera'da da yerleri varmış. Sanırım Alaçatı'daki en büyük bahçeye sahip Roka Bahçe . Karidesli buğdaylı satsuma marineli kabak salatası, Tokat yaprağına sarılmış vişneli sarması, zeytinyağlı iç baklalı favası... Hepsi müthişti. En çok da sahibi Gökhan Bey'in muhabbeti ve fonda çalan müzikler keyifliydi. Fiyatları Alaçatı ortalamasının altında. Samimi, huzurlu bir ortam arıyorsanız keşfedin.Otostop Turkey: Aynı yöne giden arkadaşların buluşma noktası. Arabayla seyahate çıkan kişi bunu belirtiyor ve aynı yere gitmek isteyenler boş koltuklara geçebiliyor. Couch Turkey: Evinde fazla odası ya da çekyatı olanlar buraya yazıyor. O şehre ziyarete gidenler konaklayabiliyor. Food Turkey: Bir ildesiniz ve tek başınıza kaldınız. Birine çay ya da yemek ısmarlamak için bu gruba yazıyorsunuz, yakında olanlarla buluşma imkanı doğuyor. Help Turkey: Acil kana, sosyal sorumluluk projesi için desteğe ihtiyacı olanların yazdığı grup. Kamp Turkey: Bu grubun doğayı seven 150 bin üyesi var. Yılda 13 kez düzenlenen kamp etkinlikleri buradan duyuruluyor. Pati Turkey: Hayvan sahiplenmek isteyenler, veteriner ihtiyacı olanlar bu grupta paylaşım yapıyor. Sokakta yaşayan hayvanlara yılda 800-900 kilo mama dağıtılıyor. Bunlar da belediyelerden, derneklerden bağışla elde ediliyor. Üni Turkey: Yurtdışında okumaya gidecekler, bir derste sorunu olanlar ya da okul hakkında bilgi paylaşmak isteyenlerin buluştuğu grup. Inter Turkey: Yurt dışında bir yere gidecekseniz buradan bilgi alabiliyorsunuz. Vize nasıl alınır, nerelerde konaklanır, nerede yemeli gibi bilgilerin paylaşıldığı grup.