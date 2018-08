Yaz kafasına veda

BUGÜN NELER OLDU

Bütün yaz ne yaptınız? Muhtemelen denizgüneş- kum üçlüsünün keyfini çıkardınız, konserlerde stres attınız, kim bilir belki de doğada kamp yaptınız.Yapmadıysanız o halde tam zamanı. Sonbahara girmeden önceki son hafta. O halde gelin biraz daha yaz kafası yaşayalım...Kiteboard denediniz mi? Su kayağı, snowboard, sörf ve paraşüt karışımı bir spor. Kabul edelim yapanlar çok cool görünüyor. Ama yapması o kadar kolay değil. Bir yanda iplerle uçurtmayı kontrol ediyorsunuz diğer yandan düşmeden denizde ilerliyorsunuz. İhtiyacınız olan tek şey ise rüzgar. Akyaka, kiteboard'un en popüler adresi. Ama İstanbul , Kilyos'ta da yapabileceğiniz plajlar var.Açık havada, yıldızların altında sinema keyfine ne dersiniz! UNIQ Açık Hava Sahnesi hem yerli hem yabancı filmleri gösteriyor. Yarın akşam The Florida Project beyazperdede olacak. Film saat 21.00'de başlıyor. Bilet fiyatları 27.50 lira.Haydi plaja... Kilyos'a Milyon Beach'e... İster çimlerde yayılın, ister plajda denizin keyfini çıkarın. Pazar günleri cazlı brunch'larını (kişi başı 50 TL) mutlaka yakalayın. Plaj girişi hafta içi 40, hafta sonu 60 TL. Plaj sabah 08.00'de açılıyor geç saate kadar servis veriyor.Çadırları hazırlayıp Tekirdağ Uçmakdere'de kamp yapmayı denesek mi? İki kişi gecelik kamp yapma ücreti 50 lira. Kamp alanında duş ve tuvalet de bulunuyor. Kuruyorsunuz çadırınızı çam ağaçlarının altına sonrası biraz huzur biraz doğa... "Biraz daha macera" derseniz de buyurun yamaç paraşütü yapmaya.Fairmont Quasar'ın içindeki Ukiyo bu yazın en popüler havuzu. Gökdelenlerin arasındaki sonsuzluk havuzunda fotoğraf paylaşmak pek havalı. Havuza giriş ücreti hafta içi 175, hafta sonu 250 TL. Hafta sonları brunch, sepetler içinde şezlonglara geliyor. Oturduğunuz yerden kalkmadan yemeğinizi yiyorsunuz. Eritmek için de havuza atlıyorsunuz. Bu arada her çarşamba Sunset Splash partisi düzenleniyor. 18.00-20.00 arası kulaçlar eğlence için atılıyor.Az topuklu, bol eğlenceli bir terasa çıkalım biraz da. Swissotel'deki 16 Roof'un perşembe ve cuma günleri kadınlara özel Less Heels, More Feels partileri devam ediyor. Düşük kalorili kokteyllerden ikincisi ücretsiz veriliyor. Menüde ise enfes Peru yemekleri servis ediliyor. Her gün 18.00'de açılıyor gece 02.00'de kapanıyor."Ada vapuru yandan çarklı" diye mırıldanmaya başladıysak vapura atlama zamanı geldi demektir. İstikamet Prens Adaları'nın en büyüğü Büyükada . Siz Sedef ya da Burgaz Adası'nı da tercih edebilirsiniz tabii. Büyükada'da önce bisiklet kiralayıp adayı turlayın. Turlayın ki mükellef bir sofrayı hak edin. Hem deniz havası da insanı acıktırıyor. Sonra sahildeki balıkçılardan dilediğinize kurulun. Meydandaki dondurmacılardan dondurma yemeyi de unutmayın.1960'larda Hawaii kumsallarında ortaya çıkmış. Ama dünyada yayılması son 10 yılda olmuş. Gelecek yıllarda daha da popüler olacak gibi. Paddleboard'dan bahsediyorum. Bir sörf tahtasının üstünde ayakta durup kürek çekiyorsunuz. Kilyos, Akyaka gibi pek çok yerde yapılıyor. Hem vücudu fitleştiriyor hem de eğlenceli. E bir de trend olmuş madem kesin denemeli.Tam yaza uygun bir tat milkshake. İstanbul'daki en güzel adresi ise Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki The Crazy Company. Küçücük dükkanda Nutella, Oreo, Snickers, Kinder gibi sevilen tatlardan ve çeşit çeşit meyvelerden milkshake yapıyorlar. Yanında da donut... Biraz fazla kalorili. Ama yazın sonuna geldik zaten, bırakalım artık kalori saymayı.İstanbul'un en iyi noktalarından birinde hizmet veriyor Andoluhisarı Big Chefs. Denize sıfır bir yalının terasında. Denizin hemen kenarındaki masalardan birinde oturursanız arada gelen dalgalar ıslatıp serinlemenize de neden oluyor. Yazın soğuk çorbası ayran aşı içebilirsiniz. Olmadı milkshake ya da soğuk çay seçeneklerinden biriyle de serinleyebilirsiniz. Koca bardaklarda servis edilen limonataları ise yazın en gözde lezzetlerinden. Ya da seçim yapmakta zorlanırsanız sorun Soner Bey'e zevkinize göre en iyi seçenekleri size saysın. Bu konuda epey başarılı.Biraz da Karaköy teraslarında komşuculuk oynayalım. Mesela Arda Türkmen'in Mükellef'inde harika yemekler tadalım. Ya da Emre Çapa'nın Duble Meze'sinde muhteşem mezelerle sofra donatalım. Endam'ın terasında dil, beyin, ciğer tadabilir ya da Serhan Sokulgan'ın DJ setinin başına geçtiği bir akşamda yıldızların altında müzik dinleyip eğlenebilirsiniz.Karnivorlar için barbekü partisi olmadan yaz bitmez. O halde pazar günleri istikamet 29. Mis gibi havada, enfes manzarada ister hamburger, ister sosisli sandviç yiyin... BBQ Sundays, saat 13.00-18.00 arası devam ediyor.Bomontiada'nın avlusu yazın çok canlı oluyor. Kilimanjaro'nun bahçe kısmında bezelye püresi tadabilirsiniz. Hem hafif hem çok lezzetli.The Populist'in efsane lezzeti brisketi tadabilir ya da "Hafif takılayım "deyip Asya salatasını söyleyebilirsiniz.Boğaz havası olmadan olmaz. İster atlayın bir tekneye yalıları seyrede seyrede geçin. İsterseniz de Ortaköy'deki Ruby'de leziz yemekler yiyip dans edip sabahın ilk ışıklarına dek eğlenin.Yaz demek dondurma demektir. Artık yazı kışı kalmadı ama sıcakta daha çok tüketiyoruz. En iyi adresi Arnavutköy'deki Girandola. Doğal meyvelerle hazırlıyorlar. Yaz akşamları önünde kuyruk oluyor. Moda'daki Ali Usta da artık bir İstanbul klasiği. Kabataş Setüstü'ndeki Runnerup da dondurmanın en iyi adreslerinden biri.