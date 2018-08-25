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Yaz kafasına veda Yaz bitti bitiyor. Kimileri çoktan botları, kışlık montları özledi bile. Ama onun daha sırası var. Önce yazı bitirelim. Ama bitirmeden hakkını da verelim. Kiteboard yapalım, nutellalı milkshake tadalım, teraslarda eğlenelim