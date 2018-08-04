Rüya gibi bir tatil! Öyle yerleri geziyor ki...

Gemi seyahati son yıllardı tüm dünyada tercih edilen bir tatil seçeneği halini aldı. Dünyadaki öncü firmalar yılda ortalama 2.500.000 kişiyi gemi ile seyahat ettiriyor.. Mevsimlik bir işe sahip olan tatilciler, gemi seyahati konusunda fazlasıyla bilinçli ve cruise turlarını kara turlarından daha fazla tercih eder durumda bulunuyor. Avrupa’da da son yıllarda cruise seyahati ciddi satış rakamlarına ulaşmış durumda. Gemiler arasında güzergah benzerlikleri rekabet de oluşturduğundan, fiyatları kara turlarından bile hesaplı hale gelmeye başladı. Bu nedenle çok hızlı gelişmeye müsait bir konsept gemi seyahati. Sadece uygun fiyatlı olması değil, içeriği ile de Ege-Adriyatik'i içeren turlar ilk defa yurtdışına çıkan kişiden tüm Avrupa'yı gezmiş turistlere kadar herkese hitap edebilmektedir.