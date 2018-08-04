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Rüya gibi bir ! Öyle yerleri geziyor ki...

Giriş Tarihi: 04.08.2018 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.08.2018 20:06
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Rüya gibi bir ! Öyle yerleri geziyor ki...
Rüya gibi bir tatil! Öyle yerleri geziyor ki...
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Rüya gibi bir ! Öyle yerleri geziyor ki...
Rüya gibi bir tatil! Öyle yerleri geziyor ki...

Gemi seyahati son yıllardı tüm dünyada tercih edilen bir seçeneği halini aldı. Dünyadaki öncü firmalar yılda ortalama 2.500.000 kişiyi gemi ile seyahat ettiriyor..

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Rüya gibi bir ! Öyle yerleri geziyor ki...
Rüya gibi bir tatil! Öyle yerleri geziyor ki...

Mevsimlik bir işe sahip olan ciler, gemi seyahati konusunda fazlasıyla bilinçli ve cruise turlarını kara turlarından daha fazla tercih eder durumda bulunuyor.

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Rüya gibi bir ! Öyle yerleri geziyor ki...
Rüya gibi bir tatil! Öyle yerleri geziyor ki...
Avrupa’da da son yıllarda cruise seyahati ciddi satış rakamlarına ulaşmış durumda.
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Rüya gibi bir ! Öyle yerleri geziyor ki...
Rüya gibi bir tatil! Öyle yerleri geziyor ki...

Gemiler arasında güzergah benzerlikleri rekabet de oluşturduğundan, fiyatları kara turlarından bile hesaplı hale gelmeye başladı.

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Rüya gibi bir ! Öyle yerleri geziyor ki...
Rüya gibi bir tatil! Öyle yerleri geziyor ki...
Bu nedenle çok hızlı gelişmeye müsait bir konsept gemi seyahati.
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Rüya gibi bir ! Öyle yerleri geziyor ki...
Rüya gibi bir tatil! Öyle yerleri geziyor ki...

Sadece uygun fiyatlı olması değil, içeriği ile de Ege-Adriyatik'i içeren turlar ilk defa yurtdışına çıkan kişiden tüm Avrupa'yı gezmiş turistlere kadar herkese hitap edebilmektedir.

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