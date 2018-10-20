Almeda dansa davet ediyor

Son yıllarda müzik dünyasında yetenekli Arnavut isimlerin yükselişine tanık oluyoruz. Rita Ora
, Dua Lipa
... Almeda Sayışman'ın dün yayınlanan ilk single'ı Alabama'yı dinlerken ilk aklıma gelen bu oluyor. Belki çok erken ama bir sonraki isim neden o olmasın diye düşünüyorum.
Dans hiti olmaya aday şarkının hikayesini öğrenmek için şarkının prodüktörlüğünü üstlenen Burak Yeter
'le konuşuyorum. Ünü sınırları aşan bir isim Yeter. Son yıllarda yurt dışında da yükselişe geçen Türk DJ-prodüktörler arasında başı çekiyor. Almeda'yla eşi Tolgahan Sayışman aracılığıyla tanıştıklarını anlatıyor. Prodüktörün İstanbul'daki stüdyosunda gerçekleşen tanışmanın ardından hemen çalışmaya başlıyorlar. Yeter, "Altyapılar hazırdı. Şarkı arayışları sırasında da söz ve bestecisi Portekizli olan Alabama'da karar kıldık" diyor.
Şarkının kaydı bittikten sonra bu kez plak şirketi arayışına geçiliyor. Ve iki ayın sonunda Hollanda merkezli bağımsız plak şirketi Spinnin' Records ile anlaşma imzalanıyor. Üstelik tek şarkılık bir anlaşma da değil bu. Almeda artık Martin Garrix, Hardwell, Tiesto gibi önemli isimleri çatısı altında bulunduran plak şirketinin bir sanatçısı.
Bu arada hatırlatalım Spinnin' Records geçen yıl Warner Music tarafından satın alındı. Warner Music ise Dua Lipa, Ed Sheeran
gibi dünya starlarının şirketi. Kısacası çok çalışmaya devam ederse Almeda'nın önü açık... Zaten Burak Yeter de genç şarkıcının çok yetenekli olduğunu söylüyor. Hatta şarkıcılığa adım atmak için geç bile kaldığına inanıyor. SESSİZ SEDASIZ ÇALIŞTIK
İlk single'la Avrupa arenasına çıkan Almeda ise şu sıralar çok heyecanlı. Neler hissettiğini sorduğumda şu yanıtı veriyor: "Alabama benim bu hayatta gerçekleştirmek istediğim en büyük hayallerimden biriydi.
Şimdi, aylardır sessiz sedasız ve de çok çalışarak hazırladığımız bu şarkı insanlarla buluşacağı için inanılmaz bir heyecan içerisindeyim. Umarım her şey çok güzel olur."
Düzenlemesi ve klibiyle özenli bir çalışmanın ürünü Alabama. Önümüzdeki günlerde radyolarda ve gece kulüplerinde sık sık dinlemeye hazır olun. 70'LERİN EFSANELERİ BEYAZPERDEDE
Önümüzdeki günlerde Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury
'nin hayatına odaklanan Bohemian Rhapsody filmi gösterime girecek. Hatta filmin gala gecesi 31 Ekim'de Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Gösterim sonrasında DJ'ler Gülşah Güray ve Çağlan Tekil setin başına geçip tam bir 'oldies' partisi gerçekleştirecek. Önümüzdeki yıl ise bir başka efsaneyi, Elton John
'un hayatını beyazperdede izleyeceğiz. Elbette böyle efsanevi isimleri canlandırmak büyük sorumluluk. Ama ilk gelen yorumlar Rami Malek'in Mercury rolünde harika bir iş çıkardığı yönünde. Bakalım Rocketman'de Taron Egerton, Elton John'un o sıradışı karakterini yansıtmakta başarılı olabilecek mi?