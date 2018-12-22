O zaman şarkı söylemek lazım

Eskiden mankenlerin şarkıcı, şarkıcıların da oyuncu olduğu bir dönem vardı. Podyuma mı çıktınız hop arkasından bir albüm patlatmak gerekirdi. Nice nitelikli sesler de kariyerlerine beyazperdede devam etme kararı aldılar.

Şimdilerde durum tam tersine döndü ve sahne oyunculara kaldı. Sesine güvenenler ticari kaygı duymasa da çocukluk hayallerini gerçekleştirme uğruna albüm çıkarıyor ya da sahneye çıkıyorlar. "Gelecekte bu durum neye evrilir bilmiyorum ama şarkı söylerken çok mutluyum" diyorlar.

Hande Subaşı, Gökçe Bahadır, Şebnem Dönmez, Farah Zeynep Abdullah oyunculukları kadar sesleriyle de öne çıkan sanatçılardan sadece birkaçı. Peki sayısız filmde, dizide, tiyatro oyununda rol alan sanatçılar sahnede ne hissediyorlar?





Hande Subaşı

Şov devam etmeli

Hande Subaşı, çarşamba akşamları Akasya AVM'deki Loui'de, cuma akşamları ise Akmerkez'in içindeki Martinez'de sahne alıyor. Yılbaşı gecesi de yine Martinez'de olacak.

"Sahne kamera önünden çok farklı. En keyifli kısmı canlı olması. O an gelen izleyici ile iletişim kurma şansımız oluyor. Biraz daha tiyatroya benzetiyorum. Canlı performans yapmayı daha çok seviyorum" diye anlatıyor Subaşı sahne performansını.

"Oyunculuk mu yoksa şarkı söylemek mi?" diyorum. "Ayırt edemiyorum. Uzun zamandır yapmak istediğim şeyi deneyimliyorum. Şarkı söylemenin de zorlukları var, modun çok önemli. Canımın sıkkın olması izleyiciyi bağlamıyor. O eğlenmeye geliyor. Şov devam etmeli! Ama sahnenin güzel geçmesindeki en büyük etken benim eğleniyor olmam" diyor.





Gökçe Bahadır

Sahneden hiç korkmuyorum

Başarılı iki isim Gökçe Bahadır ve Aykut Gürel, 70'lerin ve 80'lerin 10 hit parçasını albüme taşıdı. 11 Aralık'ta çıkan albüm dinleyiciye çok yönlü bir yolculuk sunuyor.

"Müzik, hayatımın her döneminde beni besleyen, bana güç veren özel bir alan oldu. O yüzden attığım bu adım benim için çok kıymetli. Sahne hiç korkmadığım aksine çok iyi hissettiğim bir yer..." diyor Bahadır.

Aslında müzikle ilgili profesyonel anlamda bir iş yapmayı düşünmüyormuş. Ta ki Aykut Gürel kendisine "Bir albümün olsaydı ne tarz söylemek isterdin?" diye sorana kadar. Gökçe Bahadır'ın yanıtı "Kesinlikle 80'ler şarkılarını söylemek isterdim" oluyor. Albümün geliri Bahadır'ın gönüllü elçiliğini yaptığı SosyalBen Vakfı'na bağışlanacak.



Şebnem Dönmez

Çocukluk hayalim gerçekleşti

Şebnem Dönmez sahneye çıkmaya başlayalı yaklaşık bir yıl oldu. Ayda iki kez Nişantaşı Divine ve Karaköy'deki Ops Passage'da sahne alıyor. Sadık bir müdavim kitlesi var. Gidenler genelde bir kez daha gidiyor.

"Sahnede ne hissediyorsun?" diye soruyorum Dönmez'e: "Benim durumum şu. Birbirine zıt iki duyguyu aynı anda yaşıyorum. Orada olmayı çok seviyorum. Çocukluk hayalimdi. Yıllarca başka disiplinde uzmanlaşmaya çalışan biri olarak korkuyorum. Yeni bir alan, notayı doğru basmam gerekiyor. Müziğin sihirli yanı bu ama. Sahnede gözlerimi kapatıyorum. Arada küçük espriler yapıyorum. Ya da bir hüznümü paylaşıyorum. İnsanlar şarkı söylemeye aşık bir kadını izliyorlar. Bir süre sonra izleyicilerin kalplerini tek tek hissediyorum. Bendeler mi, eğleniyorlar mı hepsini algılıyorum. Herkesi kucaklayıp öpmek istiyorum. Sahne sonrası gidip teşekkür ediyorum" diyor.





Farah Zeynep Abdullah

İçten gelen bir şey bu...

Farah Zeynep Abdullah şu sıra vizyondaki filmi Bold Pilot ile gündemde. Bir taraftan da single'ı Bu Hangi Masaldı? müzik marketlerdeki yerini aldı. 11 yaşından beri şarkı sözü yazan Abdullah'ın müzikle ilgili bir eğitimi yok. Ama şarkının hem sözü hem de bestesi kendisine ait. Sabah Gazetesi Müzik Yazarı Meltem Fıratlı'ya verdiği röportajda şarkıyı nasıl yaptığını şu sözlerle anlatıyor: "Ritmi mırıldanıyorum. Enstrümanların nasıl çalacağını önce hayal ediyorum. İçten gelen bir şey bu..."

Bu Hangi Masaldı?'nın klibi Türkiye'de dikey formatta çekilen ilk klip olma özelliğini taşıyor. Böylelikle seyrederken telefonu yatay hale getirmeye gerek kalmıyor. Abdullah Türkçe ve İngilizce şarkı sözü yazıp beste yapmaya devam ediyor. İleride sahneye çıkar mı onu da hep birlikte bekleyip göreceğiz.