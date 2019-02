Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

BUGÜN NELER OLDU

Her dem hoş kadınlardan Ebru Cündübeyoğlu. Tarzı, tavrı ortama girdiği anda ışıkları üzerine çeken cinsten. 25 yılı devirdiği meslek hayatında, sakince basamakları tırmandı. Bugünlerde tiyatro sahnesinde seyircileriyle buluşuyor. Ama bir yandan da farklı alanlarda üretmeye devam ediyor. Ferda isimli bir roman yazan Ebru Cündübeyoğlu'nun kalemi diyor ki, "Ben bu konuda da iddialıyım". İnsanı alıp götüren farklı bir roman Ferda. 70'lerinde çok hoş bir akademisyenin hikayesi. Onun ve onun yakasına yapışan hastalığının. Ferda Alzheimer oluyor, bu sırada okuyucu da onunla birlikte sayfalar ilerledikçe unutuyor. Çünkü roman Alzheimer olan bu kadının dilinden anlatılmış. Sadece bu kurgu bile romanı farklı kılıyor. Cündübeyoğlu ile romanını ve hayatını konuşmak üzere buluştuk:- 2005'te yayımlanmış bir şiir kitabım vardı. Yazmak ve hikayeleroluşturmak hep hayatımdaydı. Bu roman bir ilk ama hayatımdayazma konusu çok eskiye dayanıyor. İlk kez topluma sunuldu.Yazmak önemli damarlardan biri benim için, bir zeytin ağacıgibi... Zeytin ağacını ektikten sonra oluşması ve ürün vermesiepey uzun zaman alır. Hiçbir zaman elimden kalem kağıt düşmedi.Şimdi sizlere sunuldu.- Bu bir senaryo fikri olarak başladı. Senaryosunu yazdımönce. Beş yıl önce bu projeyle ilgili yazmaya başladım, aklımdabu hikaye vardı. Eşimle bu hikayeyi film yapmak istiyorduk.Araştırma dönemim çok uzun sürdü. İnce eleyipsık dokuyan biriyim. Detayları incelemek araştırmak banayük değil keyif veriyor. Önce doktorlarla görüşerek, beyinsistemleriyle ilgili bilgiler alarak devam ettim. Bu bir Alzheimerhikayesi değil. Bu bir kadının hikayesi, onun hayatabakışı, duruşunu anlatıyorum. Onun bahtına çıkmış bir hastalıkAlzheimer. Onun ağzından anlatıyorum bu durumu.- Tabii bu konuda pek çok film yapıldı, roman yazıldı.Çoğu haliyle yakınlarının dilinden anlatılmış. Buhastalığı yaşarken insan kendini yaşayamıyor. Kendinianlatamıyor. Değiştiğinin farkında değil, başkalarınıngözünde değişiyor sadece. Kitapta da söylüyor, derdimedertlenemeyeceğim için üzüleceğim aklıma gelmezdi.Gerçekten derdinize dertlenemeyeceğiniz birşey bu yaşanılan. Kahramanın kendi dilinden dillendirilmesibu açıdan önemliydi benim için. Ferda'nınhayattaki duruşu ve bakışıyla, onun hayatındakiinsanların aynı yere bakışı... Bu aslında bir noktayafarklı açılardan bakılabildiğini anlatan bir hikaye.- Beyin ve beyin sistemlerine dair çok araştırmalarımolmuştu. İnsanların hayatlarınınşekillenmesinde, dünyayı döndüren gücün beyinimizve zihnimiz olduğunu düşünüyorum.Zihnimizde depoladıklarımız, yaşadıklarımızla,hatıralarımızla kanaviçe gibi işlediğimiz birsistem var. Bu sistem üzerinden değerlerimizioluşturuyoruz ve bu değerlerimize göre hayatlarımızıyaşıyoruz. Deneyimlerimize görebir şeyler isteyip, öteliyoruz. Bunlar bizimhayatlarımız. Ben de bir oyuncuysam veinsan hayatının, duygusunun üzerinden birşey anlatıyorsam, bu konu bana çok cazipgeldi. Ve tüm bu verilerin geri çekilmesiAlzheimer hastalığı... Bu durumda yaşanılanşeyleri görmek istedim. Yoksa çevremde yaşadığımherhangi bir şey, bir tecrübe yok.- Bir ressam vardı Alzheimer olduktan sonrakiresimlerini biriktirmişler. Bu çok ilginçti. Bu rahatsızlıktasoyut düşünebilme kavramını kaybediyor kişi.Çocuk gibi oluyor. Çok makale okudum bununla ilgiliama bilgiye boğmamak için kullanmadım.- 40'lar telaffuz edildi mi, bir şeyler değişiyor. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Yaşla beraber pek çok şey birikmeye başlıyor insanın hayatında. Duygular, fikirler, daha demlenmiş hissediyorum kendimi. Şu anda çok güzel bir yaş yaşadığımı düşünüyorum. Keyifli bir yaşımdayım. Tadını alabiliyorum hayatın. Kaçırmıyorum çünkü. Farkındayım her şeyin. Farkında olmak çok önemli. Üzüldüğümüz, hastalandığımız, sevindiğimiz oluyor. Işığı olumsuzların üzerine çevirdiğinizde "Çok kötü bir yıldı" diyoruz. Olumlu şeylere yöneldiğimizde "Muhteşem bir yıldı" diyoruz. Aslında değişen bir şey yok yıllarda. Her şey aynı gibi, yoğunlaştığımız ve bakışımızı çevirdiğimiz yönlere göre şekilleniyor hayatımız. Şu anda ben olumsuza odaklansam, "Ne kadar kötü bir dönem yaşıyorum" derim ama benim gözüm olumlularda. Hepimizin hayatı bu döngüde gidiyor aslında.- Su içmekle, salatalık yemekle, krem sürmekle olmuyor bu iş (gülüyor). Spor yapıyorum ama gerçekten "Nasıl yapıyorsun?" dedikleri için yapıyorum. Bu da bana yüklenmiş şeylerden biri. Demek ki spor yapmalıyım diyorum. Aslında boyun fıtığı nedeniyle başlayan bir durum oldu. Pilates yapmaya başladım. Dizlerimle ilgili problemlerim vardı, "Kilo almaman lazım" dediler. Ona dikkat ettim. Sağlıksal şeyler itici güç verdi. Yogayı çok seviyorum. Hayatımız o kadar koşturmaca içinde geçiyor ki, sakinleştirici unsurları seviyorum bu nedenle. Çok uzun senelerdir hayatımda yoga var. Hatta yoga eğitmenliği başlangıç seviyesi sertifikam bile var. Bugüne bugün başlangıç seviyesi yoga eğitmeniyim (gülüyor).- Düzenli yapabilmeyi düşündüğümüz için başlayamıyoruz. Lütfen öyle yapmasınlar! Bir köşesinden başlasınlar. Deniz yıldızı hikayesi gibi. Sahile vuran denizyıldızlarını tek tek denize geri atmak gibi bu. Bir adım yeterli. Bir gün bile yaptığında sana faydası olur.Hiç olmadı. Ömrüm boyunca ismimi çok düşünen biri olmadım. İsmim önemli değil. Bazı insanlar isminize çok fazla şey atfediyor. 25 senelik meslek hayatım var. Bu yıllar içinde yaptığım işler beğenildiği için, belki de markalaştığı için bazen ismin kişinin hakimiyetinden çıktığı oluyor. Mesela, "Ebru bunu yazar, bunu yazmaz, bunu oynar, oynamaz" gibi. Ama bunlara hiç takılmadım. Ben Ebru Cündübeyoğlu'nun değil, Ebru'nun peşindeyim. Bunu yaparken de "Ne denir, nasıl karşılanır, beklenti yüksek mi olur?" gibi düşüncelere katılmıyorum. Bu tuzaklara düşmüyorum. Tuzaklara düşmemek lazım. İçimizdeki küçük Ebru'ları kaybetmemek lazım, başkalarının onları gördüğü gözle değil kendi gözümüzle bakmamız lazım. Mavi giyebilirsin, sevebilirsin de ama bu elinden kırmızının alınması anlamına gelmiyor. Dışardan onaylamalar, insana suni bir içsel bağlılık yüklüyor. O dış etkenlere kapılmamaya çalışıyorum, o yüzden daha cesurum, bir şeyler deneyebiliyorum. Şimdi kitap yazdım, önceden şarkı söylemiştim... Üstelik beni tanıdığı için bu kitapla buluşacak bir kitlenin olduğunu da biliyorum.- Yazmak hep hayatımda demiştim, yani yazmaya hep devam edeceğim. Bu benim asıl mesleğimi değiştirecek bir şey değil. oyuncuyum ama sanatçıyım. Kelimelerle oynamak, ister sahnede olsun, ister kağıt üstünde, keyifli. Oyuncuyken atom mühendisliğine soyunmuş değilim. İşimin çok uzağına düşmüyor yani yazmak. Bunlar hep birbirini besleyen, kuvvetlendiren dallar.- Zaten çok unutan biriyim (gülüyor). Değerlerime çok önem veriyorum. Onlar da insanın yaşıyla zamanla yükseliyor, zamanla azalıyor. Bu değerlerin stabil yerleri yok hayatımızda. Zamana göre değişebiliyor öncelikleri. Ama değerlerimi unutmak istemezdim. Güne dair, yaşananlara dair, olumsuzluklara dair şeyleri çok çabuk silebiliyorum. Bu da zaten unutsam da olur dediklerim arasında. Tartışma sırasında bile bazı insanlar geçmiş tüm kırgınlıklarını döker ya ortaya, bende asla böyle bir durum söz konusu olamaz. Çoktan unutmuşumdur olumsuzlukları. Bundan da hiç şikayetçi değilim.