Türkülerle bir mozaik oluşturduk

BUGÜN NELER OLDU

"Evde çeşitli enstrümanlarla dolu bir oda var. Kapısı açık. Çocuklar istedikleri zaman o odaya girebiliyor. Oradaki enstrümanlarla oynamak, müzik yapmak serbest. Onlar bizim oyuncaklarımız..."Yudum, Damla ve Tamara. Onlar, Gürcü ve Karadeniz müziğine yıllarca emek veren değerli müzisyen Bayar Şahin'in kızları. O enstrümanlarla dolu küçük oda sayesinde küçük yaşta kalplerine yerleşen müzik aşkını konservatuvar eğitimiyle taçlandırıp babalarının kimi zaman yanında kimi zaman da izinde müzikal yolculuklarına devam ediyorlar.Gürcü müziği geleneğinde yer alan polifonik/ çok sesli şarkı söyleme üslubunu benimseyen kardeşlerin yaşadıkları toprağı eşsiz kılan kültürlere ilişkin merakları da onlara yolculuklarında eşlik ediyor.İkizler Damla, Yudum ve küçük kardeşleri Tamara ile Samida'nın ilk albümü Alaca'yı konuşmak için bir araya geldik. Birbirlerine ne kadar düşkün olduklarına yakından tanık olduk. Arada tatlı tatlı atışsalar da aralarındaki bağın gücünü hissetmemek imkansızdı. Sadece seslerinin güzelliği ile değil, güler yüzleriyle de kısa sürede kalplerimizi fethettiler.Yol gösteren, çok iyi bir baba. Rol modelimiz. Ama bizi hiç zorlamadı. Biz gidip babamıza "Baba bak, bunu çalıyorum" diyorduk.Ben bağlama ile başladım. Sonra gitar ve çello çaldım. Panduri ailesiyle de ilgileniyorum.Evde birden fazla enstrüman vardı. O yüzden birinden sıkılıp diğerine geçebiliyorduk. Yani evde bulunan tüm enstrümanlara el atmışlığımız var. Ben de keman çalmayı seçtim.Telli ve yaylılardan sonra ben de üflemelilere yöneldim. Flütle başladım, klarnetle devam ettim. İTÜ'de ana sazım meydi. Şimdi sahnede bir Gürcü çalgısı olan salamuri çalıyorum. Kimse çalacağımız enstrüman hakkında bizi yönlendirmedi. Hangisinin tınısı bizim için güzelse onda karar kıldık.Ablam (Damla) tellilere dokunamıyor.Tellerden dolayı bir sıkıntım var, evet. Zaten üflemeli benim için kafi.Annemin de sesi güzel ama mutfaktasöylemeyi tercih ediyor.İlk kez 15 yaşında babamla birliktesahneye çıktık. Yudum'lavokalistliğini yaptık, enstrümanlarımızla kendisineeşlik ettik. Uzun süre birlikte çalıştık. Sahnedebizimle olmak babamın hoşuna gidiyordu.Adeta birbirimizden güç alıyorduk. Sonra Tamarada aramıza katıldı.Bir festival kapsamındaki bahçe konseriydi.Ellerimin titrediğini anımsıyorum. .Sahnede hep uzun elbise giyiyoruz,bacaklarımızın titrediği belli olmasın diye.Karadeniz müziğiyle başladık. Babamlabir 10 yıl kadar beraber çalıştık. Şimdi iseSamida'yla 10 kişilik bir topluluğa dönüştük.Farklı müzik disiplinlerinden gelen arkadaşlarımızlabirlikteyiz. Değişik coğrafyalardan eserlerihissettiğimizce düzenliyoruz. Kendi yorumumuzlaicra ediyoruz.Hepsi daha önce de severek okuduğumuzeserlerdi. Hatta YouTube'ta bazılarınınüç ses olarak acapella seslendirdiğimiz halleride bulunuyor. Kıbrıs, Karadeniz, Kırım, Gürcistan...Türkülerle bir mozaik oluşturduk.Şarkıları söylerken dili iyi bilenustalardan yardım aldık. Bu konuda çokhassasız. Örneğin albümdeki Norhars Ellimparçası Hemşince. Hikmet Akçiçek bize yardımcıoldu. Dört saat dil üzerinde çalıştık.Ama sonunda Akçiçek, "Kızlar Hopa'dakiHemşin kızları gibi söylediniz" dedi. BayarŞahir de Gürcüce şarkılarda yardımcı oldu.Doğan Canku, Ersel Serdarlı, Erdinç Gündüzve Eter Darchidze gibi birçok değerliisim bize destek verdi.: Geçen hafta albümün ilk konseriniverdik. Bir dinleyici yanımıza gelip"Ben sizi hiç bilmiyordum. Hatta burayagelirken ayaklarım geri geri gitti. Oysa nekadar güzel bir müzik yapıyormuşsunuz"dedi. Bu da bambaşka bir mutluluk. Demekki hissettiğimizi hissettirebilmişiz."Mükemmel bir şekilde anlaşıyoruz" diyemeyeceğim. Kardeşler arasında tartışma olmadan olmaz. Evdeki kapılar arada bir sert bir şekilde kapatılmalı. Damla'yla ikiz olduğumuz için aynı şeyleri aynı anda hissederiz çoğu zaman. Ben bir şeye kızdıysam o da kızıyor. Birbirimize giriyoruz. Sonra Tamara geliyor. Bizi sakinleştirmeye çalışırken o da dahil oluyor.Ama tartışmalarımız en fazla beş dakika sürüyor. Sonra normale dönüyoruz.Ailemizle yaşıyoruz. Tamara, okulu yüzünden hafta içi başka yerde kalıyor.Hafta sonları eve geliyorum, ama.Hele bir gelme! (Gülüyor) Okulu bitince o da eve dönecek. Annem gün sayıyor. - Memleketiniz Artivin'e gidiyor musunuz?Köyümüze, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel'e gidiyoruz. Bir vadide yer alıyor. Vadinin bir kısmı Gürcistan'da, bir kısmı Türkiye'de. Bebeklikten beri gidip geliyoruz.Yazları babam "Çocuklar temiz hava alsın" diye bizi gönderirmiş. Hâlâ gidip geliyoruz. Hatta yazı iple çekiyorum. Anneannemin sobasının önünde, dizinin dibinde olmak bana yetiyor. Zaten köyümüzün rakımı çok yüksek, yaylayı da aratmıyor. Gürcistan'daki akrabalarımızla da bağımız devam ediyor.Dilimizi, eserlerimizi, oyunlarımızı biliyoruz. Çocukluktan beri kültürümüze dair her şeyi öğrenmek istedik ve öğrendik. Babamla annem bize bunları aşıladı. Bu çok önemli bir zenginlik. Birini bile öğrenmemiş olmak bizi üzerdi.Samida'nın müzik direktörü Ali Kazım Akdağ: Samida değerli sanatkarları bir araya toplayan bir çatı. İcranın yanı sıra akademik ve yayın ayakları da var. Uzun zamandır bir sound ve icra tasarısı üzerinde çalışıyoruz. Sahnede canlı çalamayacağımız hiçbir şeyi albüme de koymuyoruz. Halk müzikleri yapıyoruz. Anadolu'da var olan müzikler bizim için esas ama farklı coğrafyalar da dikkatimizi çekiyor. Elimizde büyük bir zenginlik var. Bu toprağın çocuklarının kendi kültürlerine dair söyleyecekleri çok şey var. Kendi müziğimizin ve hissiyatımızın peşindeyiz.