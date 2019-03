Türk kahvaltısından çok etkilendim

BUGÜN NELER OLDU

Peru ve Latin Amerika mutfağının en ünlü isimlerinden biri Diego Munoz. Kendisinden dünyanın en yetenekli ve kreatif şeflerinden biri olarak söz ettiriyor. 20 yıldır işin içinde. Daha önce Dünyanın En İyi Restoranları listesinde 14. sırada ve Latin Amerika'nın En İyi 50 Restoranı listesinde 1. sırada yer aldı. Şu an Lima'da bulunan Astrid&Gaston'un başşefi. Yeteneklerini ve lezzetli yemeklerini şimdi de Yalıkavak'ta yer alan lüks otel The Bodrum EDITION'da Türkiye ile tanıştıracak. Perulu şef Diego Munoz'un Bodrum'da iki özel restoranı bulunuyor, her iki restoran da otel bünyesinde. Munoz'un başşef olarak mutfağında yer aldığı, Akdeniz ve Latin Amerika mutfağını buluşturan Brava ve bu yazın yenisi Morena... Ünlü şefle bir araya geldik...- Üniversitede endüstri mühendisliği okudum. Kendim için bir gelecek göremedim. Yemek pişirmek ilgimi çekiyordu. 1998'de üniversite ile bağları koparıp, Peru'dan ayrılıp şef olmak için Kanada'ya gittim. Eğitim aldım ve şu an 20 yıllık bir aşçılık geçmişim var.- Ailede hiç şef yok. Biz pek gastronomik bir aile değiliz.- Yemek pişirirken gerçekten kendimi veriyor, geniş zaman ayırıyorum. Her ne yapıyorsan o yaptığın işi umursamalısın. Yemek yaparken hem dikkatini vermeli hem de mutlu olmalısın.- Seyahat etmeyi hep çok sevmişimdir. Bu sayede gastronomi alanında birçok kişi ile tanıştım, farklı kültürler öğrendim. Mutfakta diğer şeflerle çok şey paylaşıyor, bir takım oluyorsunuz. Bu mutluluk verici.- Brava geçen yıl açtığımız bir yer, bu yıl yeni sezonda tekrar açacağız. Menüde Türk kahvaltısı olacak. Yeni restoran Morena'da Latin Amerika sokak yemekleri başta olmak üzere güzel bir menü olacak. Aklımızda eğlenceli bir konsept var. Altı çeşit dünya mutfağına yer vereceğiz. Sağlam bir menü ile geliyoruz.- Türk mutfaklarında yemeğin her aşamasına saygı duyuluyor. İşin değeri burada ortaya çıkıyor. Birbirinizi tolere etmeyi bilmelisiniz. Tartışabilir, olaylara başka açıdan bakabilirsiniz. Ve tüm bunları pozitif bir tutumla yaparsınız. Bence bu, bir mutfakta görebileceğiniz en güzel manzara. Yeni restoranda da büyük bir Türk ekibi ile çalışacağım. Herkes Türkçe konuşacak. Aslına bakarsanız gastronomi uluslararası bir dil gibi. İngilizce olarak ne söylediğim bazen anlaşılmasa da biz hep birlikte muhteşem yemekler ortaya koyacağız. Herkes aynı tutkuyla aynı yöne doğru hareket edecek.- Japon yemeklerine ilgiliyim. Gastronomisi oldukça ilginç. Bilgileri uzun bir geçmişe dayanıyor. Türk mutfağını keşfetmek de zaten planlarım arasında vardı. Türk mutfağı sağlam bir kültüre sahip.- Hem de çok... Geçen akşam bir lokantada yemek yedik ve mantıya bayıldım. İçlerinden en beğendiğim o oldu. Türk mutfağında beni en çok etkileyen şey, geleneksel Türk kahvaltısı oldu. Biz kahvaltıda hamburger yerken siz peynir, reçel ve domates gibi şeyler yiyorsunuz. Menemen ve sucuk da yiyorsunuz. Oldukça lezzetli bulduğumu söylemeliyim.- Geleneksel yemekleri örnek gösterilecek türden ve sonsuza kadar ününden bir şey kaybetmeyecek gibi görünüyor. Ben de Osmanlı mutfağını öğrenmek ve lezzetlerini sunmak için can atıyorum.