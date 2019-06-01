Nihat Hoca’nın takım elbiseli rapçisi Geeflow Musab

Almanya'da yaşayan rapçi Geeflow Musab (Musab Güngör) geçen günlerde atv'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında söylediği Hasbi Rabbi (Rabbim Bana Yeter) parçasıyla dikkatleri üzerine çekti. Konuklar arasında yer alan bir teyzenin Musab'ın sözlerine ve müziğine kendini kaptırdığı sırada çekilen görüntüler de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

35 yaşındaki rapçiyi birçoğumuz bu görüntülerle tanısak da kendisi Almanya'da çok sevilen bir isim. Aynı zamanda ödülleri de bulunuyor. 2008 yılında Almanya'nın en hızlı rapçisi seçildi. Yine Almanya'nın önemli yarışmalarından Jamsession 2009'da da birinci oldu. Geçen günlerde Mümin Sarıkaya ile de ortak bir çalışmaya imza atan Geeflow Musab'a merak ettiğimiz soruları yönelttik.



