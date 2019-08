Açık havada patlamış mısır kokusu var!

BUGÜN NELER OLDU

"Nerede o yazlık sinema akşamları?" demek için illa da çok eskilere gitmek gerekmiyor. Gerçi hakkını verelim. Çekirdek çitiletip Yeşilçam filmleri izlenilen akşamlara geri dönmek söz konusu bile değil. Beyazperdede ya da barkovizyonda Yeşilçam'dan bir film olsa bile tadı aynı olmuyor. Yine de yazın yıldızların altında izlenen filmlerin tadına doyum olmuyor. Alıyorsunuz elinize patlamış mısırınızı ya da çok daha farklı mutfaklara ait tatları... Bir taraftan karnınızı doyururken diğer taraftan ruhunuzu filmin enerjisiyle dolduruyorsunuz... Peki ama bu keyfe varmak için hangi adresler var ve hangi filmleri sunuyorlar bir bakalım mı... Bence tam zamanı... Açık hava sineması trendi her geçen gün büyüyor. Bir zamanlar bu tarz sinemalarda sadece eski filmler gösterildi, şimdi olay aldı başını gitti. Öyle ki İstanbul'un en trendy mekanları en son filmleri de izleyiciyle buluşturuyor. O halde açık havada, barkovizyonlarda neler var bir bakalım. Şimdiden iyi seyirler...Hem ücretsiz hem de görme engellilere hitap eden bir açık hava sinemasından başlayalım anlatmaya. İlk durağımız son yılların yükselen trendi semti Bomonti. Buranın en popüler kompleksi bomontiada'da her çarşamba T'Açık Havada Başka Sinema Günleri' düzenleniyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen festival 18 Eylül'e dek devam edecek. Buradaki film gösteriminin en önemli özelliği ise 'Hayal Ortağım' uygulaması. Bu sayede görme engellilere sesli betimlemeler sunuluyor. Sadece dinlemiyor aynı zamanda tüm görselleri de canlandırabiliyorlar. Filmler ücretsiz. 21 Ağustos'ta Colette, 28 Ağustos'ta ise Yuli barkovizyonda olacak. 18 Eylül'e kadar da her çarşamba yeni filmlerle sinema akşamları devam edecek.Bu kez İstanbul'un en güzel, en turistik ama en eski mekanlarından birine gidiyoruz. Hem sinema, hem tarih hem de gastronomi anlamında İstanbul'un en önemli mekanlarından birine... Ortaköy'deki Feriye'ye... Bir klasiktir eski İstanbullular için Feriye'de film izlemek. Şimdi ise ne mutlu ki bu keyfi yıldızların altında tadabilme lüksüne sahibiz. Hem burada açık havada sinema izlemek isteyenler restorandan yüzde 20 indirim imkanı da yakalıyor. Bilet fiyatları 50 lira. Boğaz'da film izlemek için fena değil. Hem beyazperdede dünya klasikleri oynuyor. Yarın akşam bir müzikal hem de Oscar ödüllü bir müzikal La La Land var. 14 Ağustos'ta ise Fransız romantik komedi Amelie gösterilecek. 18 Ağustos'ta Back to the Future oynatılacak.Maslak'taki Uniq'i yaz aylarında açık havada yayınladığı sinema filmleriyle yine alkış topluyor. Üstelik ödüllü ve klasikleşmiş filmlere beyazperdesinde yer veriyor. 18 Ağustos'ta Yuli, 20 Ağustos'ta Happy as Lazarro, 22 Ağustos'ta Double Vies, 23 Ağustos'ta Three Faces, 25 Ağustos'ta A Faithful Man sinemaseverlerle buluşacak. Gösterim saati 21.00 ve ücreti kişi başı 40 TL.Swiss Hotel The Boshphorus'un terası 16 Roof hem DJ partileri hem günbatımı kokteylleriyle en çok konuşulan mekanlardan. Bu kez de açık hava sinema akşamlarıyla adından söz ettiriyor. En keyifli tarafı şezlonga uzanıp film izleme imkanı... Bir içecek ve patlamış mısır dahil olan sinema keyfinin ücreti ise 95 TL. 19 Ağustos'ta altı Oscar ödüllü La La Land isimli müzikalin gösterimi var. Ayın 19'unda ise bir başka müzikal Mamma Mia! Here We Go Again müzikali gösterilecek. 26 Ağustos'ta da ise Hedefim Sensin izleyiciyle buluşacak. Hem eğlenmek hem sosyalleşmek hem de yaz aylarının keyifini sürmek için bundan daha güzel ne olabilir ki!Ataşehir'deki Watergarden'ı sevmek ve gitmek için birden çok sebep var. Örneğin Antep yemeklerinin tadına bakmak... Ya da Nostalji Sokağı'nda dolaşmak... Benim favorim ise Meksika mutfağından gerçek lezzetler sunan Ranchero'da yemeklerin tadına bakmak... Şimdi tüm bunlara bir de açık hava sineması eklendi. Watergarden da yaz boyu Türk Telekom Prime ortaklığında konuklarına açık hava sineması keyfi sunuyor. Saat 21.00'de başlayan açık hava sinemalarından konuklar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 9 Ağustos'ta Küçük Ayak, 29 Ağustos'ta Avengers: Endgame, 5 Eylül'de ise Örümcek Adam (Örümcek Evreninde) gösterimi olacak.Zorlu PSM'de temmuz ayında başlayan açık hava film gösterimleri ücretsiz olarak bu ay sonuna dek devam ediyor. Her akşam saat 20.00'de başlıyor filmler. Öncesinde ister Parle'de kalamar salatası yiyin, iter Eataly'de uygun fiyata pizza sipariş edin... Ya da "Sadece tatlı alırım" diyorsanız buyurun Fauchon'a... 19 Ağustos'ta Comme un Lion (Aslan Parçası), 20 Ağustos'ta Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 27 Ağustos'ta Beyoğlu Güzeli, 28 Ağustos'ta ise Mamma Mia! gösterilecek.Yalıda sinema keyfine ne dersiniz' Yeniköy'de 'düğün' ve 'cazlı brunch'ların efsane ismi olan Sait Halim Paşa Yalısı'na konuk olalım o halde bu kez de... Hem Boğaz manzarası hem efil efil esen rüzgar hem de gökyüzünde yıldızlar altında film izlemek başka bir kafa... 18.30'da sinema izlemek isteyenler yalıyı doldurmaya başlıyor. Yalıda sinema izlemenin bedeli biraz pahalı. Kişi başı 195 TL.Nereye mi, elbette Levent'teki Kanyon AVM'ye... Zira burada en sevilen müzikaller sevenleriyle buluşuyor. Listede dünyanın önde gelen birçok müzikali var. 23 Ağustos'ta Unutursam Fısılda, 30 Ağustos'ta Greatest Showman izleyici ile buluşacak. Müzikallerin başlama saati ise 21.00.