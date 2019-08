Modaevleri yeni sezona hazır

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun en iddialı reklam kampanyalarından biri hiç kuşkusuz Moschino'nun ki... Reklamda kısa süre önce Bradley Cooper ile yollarını ayıran Irina Shayk, Gigi Hadid ve siyahi model Joan Smalls bir arada...Fransız modaevi Givenchy'nin sonbahar-kış koleksiyonunun reklam yüzü ünlü şarkıcı Ariana Grande. Popüler kültürün yeni ilham perileri arasında yer alan Grande ile Givenchy klasik tarzının ötesine geçip genç nesli de kendisine çekmenin peşinde.İtalyan modaevi Prada'nın sonbahar-kış sezonundaki reklam yüzlerinden biri de 1995 doğumlu Gigi Hadid. Son dönemin en çok konuşulan ve en çok takip edilen mankenlerinden biri olan Hadid, ilk kez geçtiğimiz sezon markanın Milano Moda Haftası'ndaki defilesinde podyuma çıkmıştı.Son dönemde en çok skandala ve krize yol açan modaevlerinin başını çeken Dolce&Gabbana da sonbahar kış koleksiyonu için iddialı bir reklam kampanyası hazırladı. Reklamlarda Aira Ferreira ve Chiara Scelsi gibi İtalyan mankenler ön saflarda. Ancak bunlara Brezilyalı Samile Bermannelli, Uzakdoğulu Hyun Ji Shin ve Sija Titko gibi ünlü mankenler de ekleniyor. Marka bu reklam kampanyasıyla ırkçılıkla kaybettiği müşteri portföyünü yeniden bir araya getirmeey çalışıyor.Giorgio Armani'nin 2019 sonbahar koleksiyonunun reklam yüzü 1974 doğumlu Kate Moss... Mert Alaş ve Marcus Piggot'nun fotoğraflarını çektiği kampanya şimdiden en çok konuşulanlardan biri.Geçtiğimiz sezonun en tepki çeken markalarından biri de Gucci'ydi. Siyahilerin tepkisini çeken bir koleksiyonun ardından modaevinin kreatif direktörü yeni sezon için hazırlanan reklam kampanyasında ağırlıklı olarak koleksiyon parçalarıın görünmesini istemiş. Onun dışında da ünlü bir ismi reklam kampanyası için tercih etmeyen marka, ağırlıklı olarak siyahi mankenleri kullandı.Evet evet yanlış okumadınız... Son dönemde moda dünyasında en çok konuşulan konulardan biri bilgisayar oyunlarındaki karakterlerin birbirinden kötü ve demode kıyafetleri... Durum öyle bir hale gelmiş ki bilgisayar oyunlarının sıkı takipçileri bu durumdan çok şikayetçi. Bir de Epic Games'in çok popüler olan Fortnite isimli oyununda Nike spor ayakkabı giyen bir karakterin olması da bilgisayar oyunu fanatiklerinin bu konu üzerinde daha da heyecana kapılmasına neden oldu. New York Times gazetesi, "Yıllardır tüm bilgisayar oyunu karakterleri aynı benzer kıyafetleri giyiyor. Sanki belirli bir dönemde kalakaldılar. Z jenerasyonu gibi daha genç jenerasyonları kendilerine çekmek isteyen marka ve modaevlerinin kesinlikle bilgisayar oyunları içinde yer almanın bir yolunu bulması gerekiyor" yorumunda bulunuyor.Cosmopolitan dergisinin ABD edisyonunun eylül kapağında dünyaca ünlü şarkıcı Iggy Azalea var. Ama bizler için daha da önemlisi Azalea kapakta ve sayfalardaki çekimlerde Türk markası The Ninon'un koleksiyonundan küpeler takıyor. Mert Aslan ve Ahmet Gencehan Güneş'in markası kısa süre içinde Türkiye sınırlarının dışında da kendisini ispat etmeyi başardı.Moda dünyası 90'lara ait olan herşeyi büyük bir keyifle biraz rötuşlayıp yeniden hayatımıza soktu. Ve sonunda beklenen oldu 90'ların makyaj trendi de yeniden hayatımıza geri döndü. Kontürü hayatımıza sokan Kim Kardashian bile kendi kozmetik markası çatısı altında 90'lar trendlerini uygulayabileceğiniz ürünleri piysaya çıkarıyor.Dünyanın bambaşka bir döneme girdiğini, artık ucuz ve trendi parçalar satın almanın hiçbir anlamlı yanı olmadığının her yazımızda altını çiziyoruz. Dönem kiralama, satın almama dönemi. ABD'de kısa süre önce açılan nuuly isimli site de bunun en iyi örneği. Nadir vintage parçaları, Zadig&Voltaire, Anthropologie ve Citizens of Humanity gibi ikonik markaların ürünlerini kiralayarak kendinize yeni sezon parçalarını edinebiliyorsunuz.Son dönem arka arkaya birbirinden iddialı mayo ve plaj giyim markaları moda dünyasında yerini alıyor. Biz de tasarımlarıyla dikkat çeken Argento markasının kreatif direktörü Merve Gümüş'e stil ve alışveriş tüyolarını sorduk.Stilimi rahat, şık ve sade kelimeleriyle ifade edebilirim.Yaz sezonu için alışverişe çıkar çıkmaz kendime şık bir espadril satın almıştım. Tüm sezon da zevkle giydim.Her sezon dolabıma yeni parçalar eklemeyi seviyorum. Trendler sürekli değişiyor, hepsini değil ama kendime yakıştırdıklarımı takip etmeye çalışıyorum.Dolabımda en çok mayo var. Onun dışında her kadının dolabında olduğu gibi ayakkabı, çanta ve kurtarıcı jean'ler diyebilirim.Dolabımdaki en eski parçalar da ayakkabı ve çantalar. Zaten modaevleri iddialı modellerini yeniden koleksiyonlarına sokuyor. Ben de eskiden aldığım o modelleri kullanmayı seviyorum.Bu yaz en çok güpür detaylı elbiseleri zevkle giyiyorum. Ayrıca keten takımlar, hasır çanta, kemer ve ayakkabılar tam benlik.Her sezonun kurtarıcısı bence jean pantolon ve t-shirt.