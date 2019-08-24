Ünlü oyuncu Öykü Gürman: Sevdiğim işi yapmazsam kimseye faydam olmaz

Daha dört-beş yaşındayken elinde deodorant kutusu ayna karşısında şarkı söylediği günleri anımsayıp "Ben zaten o günlerde ünlüydüm. Siz beni geç tanıdınız" diyor gülerek Öykü Gürman: "Dayımlar, teyzemler gelirdi, anneannemin yaptığı tığ işi battaniyeyi belime sarıp 'Evet, karşınızda Öykü Gürmannnn' deyip şarkı söylerdim." Gürman'ın bundan tam 11 yıl önce kardeşi Berk Gürman'la birlikte flamenko tarzında yorumladıkları Evlerinin Önü Boyalı Direk büyük başarı kazandı. Sonra iki kardeşin yolları ayrıldı. Öykü Gürman, müzikal kariyerinin yanı sıra oyunculuk yapmaya başladı. atv'nin başarılı dizisi Sen Anlat Karadeniz, Gürman'ın kariyerinin de dönüm noktalarından biri oldu. Canlandırdığı Asiye karakteri çok sevildi. Şimdilerde dizi çalışmalarının yanı sıra yeni albüm hazırlığında olan Gürman'la yoğun temposuna rağmen bir araya gelmeyi başardık. Gürman söze "Geçen 11 yılda müzikal kariyerimde bazı şanssızlıklar yaşadım. Benim de yönetemediğim talihsizlikler oldu. Dolayısıyla zaman geçip 'Nasıl olacak?' diye tereddütte kaldığım her noktada hayat yeniden başladığımı bir kere daha hatırlatıyor" diye başlayınca sohbetimizin gidişatı da baştan belli oldu.