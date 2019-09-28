Şehirden havadisler

AKARETLER'E VE NİŞANTAŞI'NA YÜRÜME MESAFESİNDE

Eylül demek sadece sanat ayı, 'dostlar sergide, bienalde, açılışta görsün' ayı demek değil. Aynı zamanda şehir hareketleniyor, yeni mekanlar ardı ardına açılıyor. Bunlardan biri de Maçka Ritz Carlton Oteli'nin içinde açılan Bodega. Bu mekan neden mi tutabilir? Çünkü hem Nişantaşı hem de Akaretler'e yürüme mesafesinde. Zaten bir mekanın tutması için lokasyon en önemli ögelerden biri değil mi... Aynı zamanda da izole... Menüsü de hem iddialı ama kulağa geldiği kadar damağa da iyi gelen cinsten. Lea Ottomans'dan transfer şef Mert Aykut Okatan gerçekten denemeye değer bir menüye imza atmış. Patatese sarılı levreği, 12 saat pişen dana yanağı ve arpa şehriye ile servis edilen dana kaburga bu lezzetlerden bazıları... Bu arada mekan hafta içi 02.00, hafta sonu 04.00'e kadar açık. Kısacası yemek sonrası DJ müziği eşliğinde eğlenmek isteyenlerin de imdadına koşan bir yer.





HUDSON YENİ ŞUBELERLE GELİYOR

Hudson Arnavutköy'ün hareketlenmesinde öncü rol oynayan bir mekandı. Gerek menüsündeki bun'ları gerekse partileri ve etkinlikleriyle hep çok konuşuldu. Bir süre önce kapanmıştı mekan. Çok yakında ise Emaar Square Mall'da yeniden açılıyor. Üstelik ardından şehrin farklı yerlerinde şubeleşmeye gidecek. Özlemiştik Hudson'ı. Biran önce açılsa da leziz yemeklerine kavuşsak.



ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN SIKI BİR ALTERNATİF

Öğle yemeği benim hassas noktam, yumuşak karnım. İyi bir menü için kilometrelerce yol yapabilirim. Ama bu kez gerek yok zira şehrin merkezindeyiz. Pera'daki Loco de Pera'nın öğlen menüsüne mutlaka göz atmanızı önerebilirim. Keçi peyniri lokumu, kızarmış camembert peyniri, mantı gibi seçenekler var. Şef Aryen Mede'nin hazırladığı menüyü tatmak için daha fazla saymama gerek var mı!