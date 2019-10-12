Haf tanın konuğu Ayşe Burcu Kaya’nın tercihleri

BUGÜN NELER OLDU

Kısa süre önce Acarkent'te yeni showroom'unun kapılarını açan tasarımcı Ayşe Burcu Kaya ile yeni sezonu ve trenleri konuştuk:Stilimi zamansız parçalarla harmanlanmış, şık ve elegan olarak yorumlayabilirim.O günkü kombin için ruh halim, giydiklerimin beni yansıtması, seçkimin beni iyi ve farklı hissettirmesi çok önemli.Kabarık bir etek, iyi kesim bir ceket, smokin şeritli pantalonlar, beyaz bir gömlek ve deri ceket gardırobumun zamansız parçaları arasında.Yeni sezon için ilk alışverişim deri eldiven ve Dior küpeler oldu.Her sezon alışveriş yaparım. Bazen sadece dolabımdaki parçaları tamamlayacak ayakkabı, takı, şapka, kemer, çanta gibi aksesuvarlar satın alırım. İşim gereği trendleri takip ederim.Dolabımda en çok ayakkabı ve etek var. Anneannemden anneme geçen işli taşlı bir yaka dolabımdaki en eski parça. Manevi olarak da anlamı çoktur bende.Ceket altına kısa tayt giyilmesi trendi hiç benlik değil.Bu sezon kabarık omuzlar, kol detayları ve yüksek beller enlerim arasında.Bu kış için kurtarıcı kombinim smokin yan şeritli yüksek bel pantolonlarım ve ışıltılı tüvit ceketim.