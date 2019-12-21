Son iki yıla damga vuran şapka ve saç aksesuar trendleri

SİM DÖKÜLMÜŞ MODELLERDEN UZAK DURUN

Şapka ve saç aksesuvarları yapmaya 2011 yılında hobi olarak başladım. Ve 2012 yılında kendi ismimi taşıyan markamı kurdum. 2013 yılında İstanbul'da moda haftası kapsamında koleksiyonumuzu sergiledik. Şu an Londra merkezliyiz.

Şapka ve saç aksesuvarı seçerken tabii ki hangi saatler arasında nereye gittiğiniz önemli.

Gündüz olan davetlere şapka takmak uygunken, gece katılacağınız etkinliklerde daha çok aksesuvarı veya bizim deyimimizle fascinator isimli yüksekliği 10 cm altında olan parçaları tercih etmek gerekiyor.

Bir kadının sapkası kıyafetinin bir parçası olarak kabul edilir. Yani dolayısıyla kullandığınız parçanın kıyafetinizle uyumlu olması gerekir.

Bu özel gece için ilk uyarım üzerine sim dökülmüş parçalardan uzak durmanız olacak. İkinci uyarım da aksesuvarın kıyafetle yarışmaması gerekir.

Mesela yılbaşı gecesi kırmızı renk tercih ediyorsanız şapkanız, çanta ve ayakkabınızı daha sade renklerde tercih etmeliyiz.

Yüksek parçalar bizim boyumuzun da uzun algılanmasını sağlar.

Ne olur simsiyah aksesuvarlar tercih etmeyelim. Siyah bir parça bile kullanacaksak bir yanında dore ya da lame detaylar olmasına özen gösterelim.