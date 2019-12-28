Modakazanı

SANATÇI İŞBİRLİĞİ

Moda ve mücevher firmaları birer birer sanatçılarla işbirlikleri gerçekleştirmeye başladı. Bunlardan biri de aileleri de mücevher sektöründe olan Gizem Özkök ve Dila Tahincioğlu tarafından kurulan Diela firması. Tasarımcı ikili, yeni kapsül koleksiyonu için sanatçı Seda Gazioğlu'nun eserlerindeki gözden yola çıkarak sanatçı ile birlikte çalıştı. Gazioğlu, Diela için, yüzük, kolye, küpe, ear cuff, bileklik ve broş olmak üzere toplamda 34 adet farklı tasarımdan oluşan, çeşitli göz formlarındaki tasarımlardan bir koleksiyon hazırladı. Seda Gazioğlu'nun göz serisi sanat eserlerinin takılabilir hallerine evrilen "I See You" ("Seni Görüyorum") koleksiyonundaki gözler, Swarovski marka taşlar ve mineyle renklendirilirken, göz formları herkesi içindeki kendi öz benliğini görmeye davet ederken, aynı zamanda kültürümüzdeki nazarı bertaraf etmesi için de koruyucu bir tılsım olarak kabul edilmek üzere tasarlandı.





STİLİN YENİ KRALI

Netflix'te yayınlanan The King filmiyle dünya çapında üne kavuşan 23 yaşındaki Timothee Chalamet kesinlikle Hollywood'un yeni stil kralı... Yıl sonunda sayısız dergi tarafından yapılan oylamalarda Hollywood'un en iyi giyinen erkeği seçilen genç oyuncunun peşinde tüm dünya markalarının koştuğunu söylememize gerek bile yok.



AMSTERDAM'DA DEFİLE

2018 yılında kurulan Mizalle markası, geçtiğimiz günlerde Amsterdam'da bir defile gerçekleştirdi. Şehirde düzenlenen muhafazakar giyim moda haftasına katılan marka, ölçülü, muhafazakar giyim tarzını yansıtıyor. Her yıl mütevazi moda sektörüne ulaşmak için yapılan Amsterdam Modest Fashion Week'te yaklaşık 30 tasarımcıyla yedi farklı defile düzenleniyor.