7/24 şehirde yaşam

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın 4'üncüsü için başvurular başladı. Dünyadan ve Türkiye'den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın bu yılki teması Bağımlılıklarla Mücadelenin 100. Yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular 14 Şubat tarihine kadar yesilay. org.tr adresinden yapılabiliyor.Yarışma sonucunda birinciyi 10 bin TL, ikinciyi 7 bin 500 TL, üçüncüyü 5 bin TL ödül bekliyor.a56 ülkeden 200 öğrenci takımının Avrupa'yı baştan sona dolaştığı Red Bull Can You Make It 2020 için başvurular başladı. 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek serüvene katılabilmek için üniversite öğrencisi olmak yeterli. Üç kişiden oluşacak ekipler, 17 Şubat tarihine kadar canyoumakeit.redbull.com adresine bu maceraya neden katılmak istediklerini anlatacakları bir dakikalık videoları ile başvurabilecek.Deniz ürünleri restoranı Ringa'ya şiddetli yağmurun İstanbul'u esir aldığı akşamlardan birinde gittik. Kapıdan içeri girer girmez ne trafik ne de yağmur çilesi kaldı aklımızda. Ringa, hem manzarası hem de sıcak atmosferi ile misafirlerine kış ortasında yaz keyfi yaşatıyor. Duvarlardaki farklı sanatçılara ait kilimler dikkat çekiyor. Kuruçeşme Oligark bünyesindeki restoranın paella'sı meşhur. Menüsünde de soğuksıcak başlangıçlardan ara sıcaklara, deniz ürünlü tartarlardan kabuklu -kabuksuz deniz mahsullü makarnalara kadar farklı lezzetler yer alıyor.Conrad İstanbul Bosphorus, Boğaz manzaralı mekanı Summit Bar&Terrace'ta düzenlediği Mutfak Atölyeleri'nin ilkini, 23 Ocak Perşembe günü, saat 20.00'de gerçekleştirecek. 10 katılımcıyı ağırlayacak atölyede, misafirler bir yandan Conrad'ın deneyimli suşi şefinden Uzak Doğu'nun ikonik lezzetinin püf noktalarını öğrenirken, bir yandan da kendi suşilerini hazırlama imkanı bulacaklar. Fiyatı 250 TL.Aileden, çevreden ve toplumdan üzerimize atılan kimliklerimizi ve çocuklarımızı nasıl şekillendirdiğimizi taraftarlık üzerinden mizahi bir dille sorgulayan Fanatik, 22 Ocak Çarşamba akşamı 20.30'da Kenter Tiyatrosu'nda perdelerini açıyor. Siyah Beyaz ve Renkli tarafından sahneye konan oyunda Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen rol alıyor. Michael Önder'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Çağrı Şensoy üstleniyor.Ressam Yalçın Gökçebağ'ın retrospektif sergisi İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu yaşamını, insanını ve doğasını gözlemleme imkanı bulan Gökçebağ, tanık olduğu güzellikleri özümseyerek tuvalleri aracılığıyla bizleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. 64 yıl boyunca ürettiği eserlerinde artık kaybolmakta olan kırsal yaşamı sanatının gücüyle birleştiren sanatçının sergisi 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.Carl Gustay Jung'ın "Yaşamın amacı karşıtlar arasında denge kurmaktır" sözünden yola çıkan 33 sanatçı, resim ve heykellerini 22-29 Ocak tarihlerinde Kaş Sanat Galerisi'nde sergileyecek. Sergide yapıtları yer alacak sanatçılardan bazıları şöyle:Aynur Yalçıner Şencan, Dilek Keskin, Esti Saul, Füsun Aydoğan, Handan Özsırkıntı Kasap, Hrasun Sergio, İpek Hazneci, İpek Çıkrıkçı, İsmail Utku...Rock, caz ve punk'tan beslenen kendine özgü stiliyle Yasemin Mori bugün Güneşin Kadınları serisi kapsamında Babylon'da olacak. Mori'nin son albümü, ismini, İspanyolca'da sözünü sakınmayan kadınlar için kullanılan 'Estrella'dan alıyor.Tamirane'de 10 yılı aşkın süredir pazar günleri devam eden Morning Jazz Sessions'da bu hafta Elif Çohaz sahne alacak. Yarın Tamirane Uniq'te ücretsiz gerçekleşecek konser saat 13:00'te başlayacak. Elif Çohaz Trio, çeşitli stillerde caz standartları ve soul parçalardan oluşan bir repertuvara sahip.Ben Sana Vurgunum, Melankoli, Çocuklar Gibi, Dağlar, Küçük Bir Aşk Masalı, Geberiyorum, Hey Gidi Dünya Hey gibi ölümsüz şarkıların bestecisi Ali Kocatepe ve güçlü yorumuyla Aysun Kocatepe 22 Ocak Çarşamba gecesi touche'de sahne alacak. Müzik dünyasının sevilen ikilisine Mete Çelik Trio eşlik edecek. Konser 21.30'da başlayacak.Çubuklu Hayal Kahvesi, Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden Koliva'yı 24 Ocak Cuma akşamı sahnesinde ağırlıyor. Yükselen Dağlara Doğru ve Nafile albümleriyle tanınan grup kendilerini Karadeniz yöresinin kültür elçisi ve bekçisi olarak görüyor.Akbank Sanat, 25 Ocak'a kadar güncel Hint sinemasından 2000'li yıllarda çekilmiş beş filme ev sahipliği yapıyor. Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla gerçekleşecek etkinlik kapsamında bugün saat 15.00'te Bhaag Milkha Bhaag/ Koş Milkha Koş gösterilecek. Filmde Hintli 400 metre dünya şampiyonu atlet Milkha Singh'in, 1960 Roma Olimpiyatı'na katılışı, mücadele ve acı dolu hayatı anlatılıyor.Grand Pera Açık Mikrofon, 24 ve 31 Ocak tarihlerinde Cercle d'Orient'te. Amatör komedyenlerin kendini denediği, profesyonel komedyenlerin de kendini geliştirdiği Grand Pera Açık Mikrofon'da bir moderatör eşliğinde beş komedyen 15'er dakikalık stand-up performansları ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Başlama saati 20.30.Moda Kayıkhane'de bu akşam Mirkelam konseri var. Şarkıcının sevilen şarkılarını seslendireceği konserin başlama saati 22.30.Reggae grubu Bosphoroots bu akşam Nayah sahnesine konuk oluyor. Arkasından Sista Aloha DJ kabininde olacak.Kabus Kerim bugün saat 22.30'da Salon İKSV'de setin başına geçecek.Görsel ve işitsel bir şölen yaşatan Bir Nefes Dede Korkut bugün Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izlenebilir.Serdar Ortaç bugün saat 23.00'te Sahne İstanbul'da popüler şarkılarını seslendirecek.

