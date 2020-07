Ya bir tablonun içinde ya da bir ünlünün silüetinde

Kimi klasikleşmiş tabloların içinde var ediyor kendini, kimi ünlülerin makyajlarını yaparak adeta 'o' oluyor kimi ise estetik fotoğraf karelerini yeniden yorumluyor. Hazırsanız sosyal medyadaki keyif dozajını yükselten isimler arasında bir yolculuğa çıkıyoruz...

Adile Naşit en başarılı makyajımdı



Instagram kullanıyorsanız eğer özellikle bu son pandemi döneminde Tuana Tezsay'ın videolarından birine denk gelmeniz kuvvetle muhtemel. Tezsay açıyor Google'ı, seçiyor kendisine bir ünlüyü. Sonra kaşlarına yapıştırıcıyı sürerek koyuluyor işe. O kısa videoların sonunda Jack Sparrow da oluyor, Avrupa Yakası'ndaki Dilber Hala da, Haluk Levent de, çok daha fazlası da... Hepsine de bir şekilde kendisini benzetiyor. Öyle ki takipçi sayısı 1.5 milyonu aşmış durumda. Kendisiyle bu keyifli videoların hikayesini konuştuk.

- Tuana Hanım dilerseniz herkesin merak ettiği bir soruyla başlayalım. Kimin makyajını yaparsanız yapın kaşlarınıza yapıştırıcı sürerek başlıyorsunuz. Bunun cildinize bir zararı oluyor mu?

- Bu soru sıklıkla karşıma geliyor. Yapıştırıcıyı cildimde sadece video çekim aşamasında tutuyorum ardından hemen temizliyorum. Zaten cilt için zarar değil fakat uzun vadede ne sonuçlar doğurabileceğini bilmiyorum. Şimdilik sorun yok. Yoğun makyaj sonrası cildimin rahatlaması ve temizlenmesi için de ekstra bakım yapıyorum.

- Biz birer dakikalık makyaj videolarınızı izliyoruz ama herhangi bir ünlünün makyajını yapmanız ortalama ne kadar sürenizi alıyor?

- YouTube kanalımda makyajlarımı artık anlatarak yaptığım için 2 buçuk-3 saate kadar çıktığı oluyor. Çünkü her karakter yüz yapıma uymayabiliyor ve buna bağlı olarak süre değişebiliyor.

- Ünlü makyajları yapma fikri nasıl ortaya çıktı, kendinizi diğer makyaj vlogger'ları ile kıyasladığınız zaman nasıl bir yere konumlandırıyorsunuz?

- Pandemi süreci boyunca çoğalan boş vakitlerimiz bize birtakım ilham kaynakları sundu. Bir gün Türkan Şoray'ın filmini izlerken keşke böyle güzel olabilseydim diye düşündüğümde makyajla ne kadar ona benzerim diye hayal ettim. Hikaye burada başladı. Bu videodan sonra insanlar başka ünlüleri de yapmamı istedi. İşin içine biraz eğlence katarak yapmaya devam ettim. Hatta bu eğlenceye dedemi de dahil ettim. İşte tam bu noktada diğer makyaj vlogger'larından ayrılıyorum galiba.

- Sizin açınızdan benzemenin en zor olduğu ünlü kimdi şimdiye kadar?

- Karakteristik bir yüze sahip olmayanlarda zorlanıyorum. Billie Eilish makyajını yaparken zorlandım. Mona Lisa makyajı da tablo olduğu için zorlamıştı.

- Kendi adınıza en başarılı videonuzu hangisi olarak görüyorsunuz? Yine "Burada pek benzeyemedim galiba" dediğiniz bir makyaj oldu mu?

- En başarılı olduğumu düşündüğüm makyajım Adile Naşit makyajıydı. Mahsun Kırmızıgül makyajı daha çok eğlence odaklıydı ve makyajı pek başarılı değildi.



Ekşi mayalı ekmekten Kaplumbağa Terbiyecisi'ne Home Art dergisi genel yayın yönetmeni Yasemin Savcı da sosyal medyada yaptığı keyifli paylaşımlarla dikkat çeken isimlerden. Ancak Savcı makyaj videoları çekmiyor. Makyaj yapıyor ama ünlü tabloların yeniden canlandıracak karelerin içine girebilmek için... Yasemin Savcı paylaşımlarının hikayesini şöyle anlatıyor: "Mart ayında, salgın sebebiyle evden çıkamadığımız günlerde sosyal medyada takip ettiğim sanat ile ilgili hesapların challenge'larını görünce ben de bir sanat eserini canlandırmaya karar verdim. Dünyaca ünlü tabloların evdeki basit birkaç malzeme ile canlandırılmasına dayanan bu sosyal medya etkinliği, özellikle yurt dışında çok ilgi gören bir vaka haline gelince ben de bizim en ünlü tablomuz ile katılmak istedim. Sonra da bu, başka tablolarla devam etti. Önce en zor olanla başladım, Türk resmi denince ilk akla gelen ve Türk resim tarihinin en yüksek meblağa alıcı bulan eseri olarak bilinen Kaplumbağa Terbiyecisi'ni canlandırmak istedim. Dünyanın takip ettiği sanat platformlarında Türk resmi ile ilgili paylaşım yapmanın önemli olduğunu düşündüm. Kimisi 10 dakikamı aldı, kimisi iki günümü... Aslında olay biraz da bu sanat eserlerini canlandırmaya çalışırken güncel bir espri de katabilmekti. Kaplumbağa Terbiyecisi'nde salgının ilk günlerinde gündeme oturan ekşi mayalı ekmeğe gönderme yapmak istedim, beni en çok uğraştıran o oldu."



Joker'den Mona Lisa'ya geniş seçki



Ünlü makyajlarıyla ilgi çeken isimler arasında yurt dışından makyaj sanatçıları da var. Onlardan birisi de Çinli vlogger He Yuhong. 27 yaşındaki Yuhong 751 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabında Joker, Frida Kahlo, Mona Lisa, John Lennon, Robert Downey Jr., Taylor Swift gibi ünlülerin siluetine bürünüyor. Hatta adeta "onlar" oluyor...



En güzel fotoğrafların faili



Just Sul eski bir elektronik mühendisi yeni bir komedyen. 44 yaşındaki Hintli komedyenin alametifarikası ise ünlülerin klas, estetik fotoğraflarını 'kendince' yeniden yorumlaması... Üstelik bu seriyi iki, üç yılı aşkın süredir sürdürmeye de devam ediyor. Sul, karşımıza Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo olarak da çıkabiliyor, Jennifer Lopez olarak da...