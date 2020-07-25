Modayı sanat kurtaracak

Moda dünyası pandemiyle birlikte büyük yara aldı. Haftalarca hatta aylarca evlerde kaldığımız günler boyunca dolaplarımızı nasıl gereksiz eşyalarla doldurduğumuzu hepimiz gördük. Geri dönüşümün, ikinci el kıyafetlerin, vintage'ın yükselişinin ve kıyafet kiralama hizmetlerinin hepimiz farkına vardık. Her birimiz çok daha akıllıca alışveriş yapmanın, dolaplarımızı daha doğru kullanmanın yollarını arar olduk. Bizlerin yaşadığı bu değişim tabii ki tüm sektörü de değişime zorladı. Kimse sadece güzel ya da trend diye kıyafet almamaya başlayınca, sektörün ana oyuncusu modaevleri başta olmak üzere moda dünyasının her oyuncusu yeniden şekillenme yoluna girmeye başladı. Bunun en büyük ispatı son birkaç haftadır modaevlerinin yeni koleksiyon tanıtımları. Bu tanıtımlarda tasarlanan kıyafetler kadar markaların farklı alanlardan sanatçılarla yaptıkları iş birlikleri de dikkatimizi çekti. İşte bu süreçten çıkış yolunu sanatta bulan ünlü markalar...

ÜNLÜ İLLÜSTRATÖRÜN ELİNDEN CHRISTIAN LOUBOUTIN



Moda dünyasında ayakkabı ve çanta denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri hiç kuşkusuz Christian Louboutin'dir... Tasarımcı pandemi sonrası piyasaya çıkardığı ve Cabaraparis ismini verdiği koleksiyon için ünlü illistratör Helene Tran ile birlikte çalıştı. Louboutin her zaman için çalışmalarında en büyük ilham noktası olarak gördüğü, doğduğu şehir Paris'i bu koleksiyonla yeniden anmak istediğini dile getirdi.





RENKLİ ENSTALASYON CHRISTIAN DIOR / CRUISE



Dior'un kreatif direktörü bu hafta markanın Cruise koleksiyonunu çocukluğunun geçtiği İtalya'nın Lecce şehrinde, yaklaşık 80 misafirin önünde tanıttı. Koleksiyonda tanıtılan 90 parçanın tamamı yerel sanatçı ve zanaatkarlar tarafından hazırlandı. Sanatçı Marinelle Senatore tarafından hazırlanan renkli enstalasyon defilenin en çarpıcı parçasıydı. Notte della Taranta Müzik Festivali'nde yer alan bir grup defilenin müziklerini yaptı. Ve yerel dansçılar mankenlerle beraber podyumda yer aldı.





MODERN SANATIN YÜKSELEN YILDIZI CHRISTIAN DIOR



Fransız modaevi Christian Dior, 2021 ilkbahar-yaz erkek koleksiyonu için Ganalı sanatçı Amoako Boafo ile iş birliği gerçekleştirdi. Modern sanatın yükselen yıldızı olarak tanımlanan 36 yaşındaki Boafo, Dior için özel çizimler yaptı. Bu çizimler de koleksiyonda çeşitli formatlarda kullanıldı. Bir Sanatçının Portresi isimli koleksiyonla ilgili olarak Dior erkek koleksiyonlarının tasarımcısı Kim Jones, "Bir İngilizim ama çocukluğumun büyük kısmı içinde Gana'nın da bulunduğu çeşitli Afrika ülkelerinde geçti. Bu koleksiyon hem o günlere hem de Ganalı bir sanatçıya övgü" diyerek düşündüklerini aktardı.





ŞARKICI VE DANSÇILAR PIERRE BALMAIN



Fransız modaevi Balmain, Paris Haute-Couture Moda Haftası'ndaki koleksiyon tanıtımında sanatın farklı alanlarından yardım aldı. Markanın kreatif direktörü Olivier Rousteing, koleksiyonunu Paris'in ikonik Bateaux Mouches turlarından ilham alarak Seine nehri üstünde bir gemide tanıttı. Koleksiyon tanıtımında 21 mankenin yanı sıra 50 dansçı gemideydi. Ayrıca şarkıcı Yseult de gemide şarkılar söyledi.





FOTOĞRAFÇI GÖZÜNDEN CHANEL



Fransız modaevi Chanel'in, 2020 sonbahar haute couture koleksiyonu çok konuşuldu. Koleksiyonun bu kadar konuşulmasında ünlü fotoğraf sanatçısı Mikael Jansson tarafından görüntülenmiş olması da etkiliydi.





KÜLT YÖNETMEN YVES SAINT LAURENT



Yavaş yavaş yeni koleksiyonlarını tanıtmaya başlayan modaevlerinin yeni koleksiyon yüzleri de bu sezon dikkatinizi çekecek. Mesela Fransız modaevi Yves Saint Laurent'nın efsanevi yönetmen John Waters'ı yeni koleksiyonunun yüzü yapması dikkat çekmeyecek gibi değil. Çektiği kült filmlerle sinema dünyasına damga vuran 74 yaşındaki Waters'ın koleksiyonunun yüzü olmasından gurur duyduğunu söyleyen modaevinin kreatif direktörü Anthony Vaccarello, "Sonbaharda onunla olmak büyüleyici" diyor.



AKTÖRLER SAHNEDE LOUIS G. NOUCHI



Louis G. Nouchi'nin Paris Erkek Moda Haftası'nda ilkbahar-yaz koleksiyonunu sergilediği defilenin ana sürprizi oyunculardı... Evet doğru okudunuz... Podyuma profesyonel mankenlerin yanı sıra bir kısmı Comedie-Française'de görevli başarılı aktörler de çıktı. Albert Camus'nün Yabancı adlı eserinden çarpıcı cümlelerin okunduğu defile sonrası Nouchi, "Moda çok etkilendi pandemiden. Ama esas tiyatrolar, gösteri sanatları etkilendi. Moda ve sanatçıların bir arada olması ve birbirlerine destek olması gerekiyor" diyerek bu iş birliğinin nedenini açıklamış oldu.