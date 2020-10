Hande Yener: Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı

Benim şansım şarkıcı olmak, diyor Hande Yener. Bu şansı 20 yıldır çok çalışarak, sayısız hit üreterek değerlendirdi. Kimselere benzemedi, hep zamanın bir adım ötesini hayal etti. Hayranlarıyla arasında özel bir bağ kurdu. Ve 20 yıllık bu özel kariyeri yansıtmak için bir süre önce çıktığı yolculuktan elinde Carpe Diem'le döndü.

Albüm kısa sürede pop müzikte hasret kaldığımız bir ilgiyle karşılandı. Dijital müzik dinleme platformlarında zirveye yerleşti, D&R'da en çok satan albüm oldu. Albümdeki şarkıların tümü listelerde kendine yer buldu. Yener, Carpe Diem için çıktığı yolculuğu SABAH Cumartesi'ye anlattı.



- Carpe Diem. Anın değerini bilmek, günü anlamlı yaşamak... Geriye dönüp baktığınızda değerini bildiğiniz 'an'lar hayatınızın ne kadarını kaplıyor?

- Hayatımın büyük bir bölümünü kaplıyor. Konserlerimde, her albüm çalışmamda, ailemle, sevdiklerimle, sevenlerimle hayatımın her anı, heyecanlı ve mutlu geçti. Unutulmaz anlar yaşadım. Sayısız güzel an. Anda kalabilmek, bir şey düşünmeden özgürce, içinden geldiği gibi yaşamak, zorlu bir yol ama yerinizde durmaktan, her gün aynı hataları yapmaktan zor değil. Çoğu zaman hepimiz andan kopuyoruz, başka şeyleri düşündüğümüz için veya yoğun olduğumuza kendimizi inandırdığımız başka şeyler için. Andan kaçmak için bahaneler buluyoruz ama bence zamanı kaçırmaya değmez.



- Yeni albümünüzü de bu hislerle mi dinleyelim?

- Carpe Diem, anları anlatan hikayelere sahip bir albüm. Dinlemek herkese iyi gelecek. Şehir hayatının kaosu, ihtiyacımız olan doğal hayattan bizi koparıyor. Daha fazla kendimiz olmalıyız. Sevdiğimiz işi yapmalıyız. Hayata olumlu hislerle bağlanmalıyız. Mutluluk, başkalarından beklenmez ya da parayla bulunan bir şey değil. Benim şansım şarkıcı olmak. 20 yıldır hayatımın en güzel anlarını yaşatan sevenlerim ve müziğim var. Seçimlerimiz hayatımızı belirliyor.







- Sözkonusu müzik olunca siz bugünü değil, hep yarını yakalamanın peşinde oldunuz. Yarını sizin için bu kadar çekici yapan nedir?

- Müzik çok değişken ve sound'lar sürekli yenileniyor. Günü yakalamak yetmez, trendleri belirlemek gerekiyor. Türk pop müziğinin ileriye gitmeye ihtiyacı var. Yapılanları taklit etmek ya da tekrar etmek yerine yeni tarzlar, yeni sound'lar denemek çok daha cazip ve heyecanlı geliyor. Yeni nesil dinleyicinin müzikaliteye ne kadar çok önem verdiğini bu albümle çok net gördüm. Bu hepimizi çok mutlu etti. Gördüğüm kadarıyla radyocular, köşe yazarları, editörler, hayranlar ve müzikalite sevenlerin hepsi Carpe Diem'i acayip çabuk ve sıkı sıkı sahiplendi. Bu yenilik ve bu yeniliğin kabul görmesi, beni diri tutan ve böylesine hevesli yapan...



- Uzmanlar pandemiyle birlikte pop müziğin yükselişe geçmesini dinleyici için 'hayatı farklı bir şekilde hayal etmenin yolu' olarak açıklıyor. Yeni albümünüzle dinleyenlere nasıl bir dünya vaat ediyorsunuz?

- Anı yaşamalarına ilham olsun bu albüm. Yanlarından ayıramayacakları kadar sevecekleri bir albüm olsun. Aşık olacakları, dans edecekleri, mutlu olacakları bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Ki bunu sosyal medyadan görüyorum, albümdeki her şarkıyı paylaşıyorlar. 2020 MODEL POP



- Carpe Diem, sadece ustalıkla işlenmiş şarkılardan oluşmuyor. Sanat yönetimi, styling'i ile de dikkat çekiyor. Bu bütünlüğü sağlarken nasıl bir hazırlık süreci yaşandı. Bu süreçte size neler ilham verdi?

- Yönetmenim Aytekin Yalçın albümün tüm gelişmelerinden haberdardı. Yaptığımız her yeni parçayı ona da yolluyordum. Aytekin de stylist Gabriele Papi ile birlikte İtalya'dan bana çizimler, fikirler yolluyordu. Heyecanımı çok artırdı o çizimler. Çünkü albümün enerjisine o kadar uygundu ki. Çekimler de aynı albüm kayıtları gibi çok akıcı bir şekilde tamamlandı. Ne istediğimizi ve istemediğimizi çok iyi biliyorduk. Milano'da, İstanbul'da ve Marmaris koylarında çekimler yaptık.



- Albümü tamamlayıp dinleyicilerle paylaştığınız anda neler hissettiniz?

- O anlar çok fazla heyecanlıydık. Hepimiz evde beraberdik. Instagram'da canlı yayın açtım. Sonra albümün çıktığını duyurup geri dönüşleri okumaya başladık. Misha, Berksan ve ben, hepimiz çılgınca paylaşımları ve sayfalarca tebrik edenleri okuduk.



GİZLİ DEĞİL AÇIK KAHRAMAN



- Albümün gizli kahramanlarından biri de Berksan. Şarkıların birçoğu onun imzasını taşıyor. Kimyanızın tutmasında neler etkili oluyor?

- Kesinlikle Berksan kahraman oldu bence de, gizli değil açık seçik! Gerçekten çok büyük emeği var. Büyük bir heyecanla albüme yükseldi ve tüm içindekileri samimiyetiyle akıttı. O anları yaşarken etkilenmemek mümkün değildi. Her şey bir anda oluyor ve hemen kaydediyorduk. O büyülü anları hiç kaçırmadık ve her şey istediğimiz gibi gelişti. Misha ve Berksan pop müzik adına çok büyük katkıda bulundular. Ve albümdeki tüm müzisyen arkadaşlarım da aynı şekilde imzalarını attılar.



- Fikri Karayel ve Deeperise gibi son dönemin yükselen iki ismi ile çalışmak nasıldı?

- Fikri, beni ilk Yol parçasıyla çok etkilemişti. Onun ruhu ve müzik aşkı bana çok tanıdık geldi. Kendisini arayıp hemen tanıştım. Görüşmeye başladık. Bir süre sonra da benim için Deeperise ile Aşk Elinde'yi kaydetmiş. Uyandım ve telefonumda sürpriz bir şarkı vardı. Tüm gün o parçayı dinledim. Ve "Tamam bu parçanın duygusu çok güzel" dedim, hemen kaydettik. Şarkı Deeperise'ın sound'uyla çok beğenildi. Albümde Devrim Karaloğlu ve Mete Özgencil de var. Boşuna parçasının prodüksiyonu onlara ait. Balad bir parça olarak çok iddialı ve müzik listelerine de hızlı giriş yapan bir şarkı oldu.



- Pandemi nedeniyle şarkılarınızı canlı dinlemek için bir süre daha bekleyeceğiz sanırım. Sahnede olmayı özlediniz mi?

- Sahneyi çok özledim. Albümdeki şarkıları göz göze, avaz avaz birlikte söylemeyi hayal ediyorum. Çok ateşli, çok hararetli konserler olacağı kesin.



- Kariyerinizde 20 yılı geride bıraktınız. Geriye dönüp baktığınızde ne hissediyorsunuz? Bir 20 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

- Geriye dönüp baktığımda çok çalıştığımı görüyorum, hep çok sevildiğimi hissediyorum, çok güzel başarılar elde ettiğimi görüyorum. Büyük bir dinleyici kitlem var, onlar ilk günden itibaren benimle. Her yaştan, her ruhtan sevenlerim var. Benim için çok büyük bir şans bu, öncelikle her zaman buna şükrediyorum. Bu güne kadar yaptıklarım yapacaklarımın teminatı, diyebilirim. Çünkü kurduğum hayallerin mutlaka karşılığını buluyorum. Aynı aşkla müziğe devam edeceğim ve 20 yıl sonra da kendimi hep zirvede görüyorum.



MÜZİK SUSMAMALI



- Ne yazık ki son dönemde sahneye çıkamadığı için maddi zorluk yaşayan, enstrümanını satma noktasına gelen müzisyenlerin sayısı artıyor. Yeditepe konserleri aslında onlar için güzel bir destekti. Böyle bir teklif gelse tekrar sahneye çıkar mısınız?

- Evet, maalesef müzik sektörü çok zor zamanlar geçiriyor. Müzisyenlerin daha iyi yapabildiği başka bir işleri yok. Bu kadar zamanın emeği, yapılan kariyerler için çok zorlu bir süreçteyiz. Hep birlikte bir şeyler yapabilirsek eminim bu günleri atlatırız. Hayatımızda müzik olmasa her şey eksik olur, tatsız olur. Bu enerjiye herkesin ihtiyacı var. Müziğin sesi asla susmamalı.







AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ



- Albümün prodüktörü Misha Mehdikhan, rap müzikle anılan bir isim. Rap müziğin yükselişte olduğu bir dönemde siz de albümde bu türe göz kırpan şarkılara yer verebilirdiniz. Özellikle mi tercih etmediniz?

- Rap başka bir tarz. Benden beklenti pop müzikti çünkü zaten birçok şarkıcı, kendilerince rap müzik denemeleri yapıyorlar. Misha rap müzikte çok başarılı ve kendi tarzında tek. Prodüktör olarak birçok tarzı da çok iyi yapıyor. 2020 model pop albüm yapmak her şeyden daha heyecanlı ve zorluydu. Zoru başardığımız için çok mutluyuz. - En yakınınızdaki, belki de en değer verdiğiniz iki erkek Misha ve oğlunuz Çağın, müziğe hakim isimler. Bunun zorlukları var mı? - Müzik yapan insanın enerjisi güzel olur. Zorluğu yok çünkü hepimiz aynı dilden konuşuyoruz. Müzik stresimizi azaltıyor. Bizimki birbirimizi yeni bulmuş olmanın verdiği yüksek enerji, bence herkesi etkileyen de bu saf enerji.

