Atilla Atasoy: Sarışınlığın ekmeğini ben yiyemedim şimdi Kıvanç yiyor!

Davudi, romantik bir ses... Hem güçlü hem naif... Yılların eskitemediği popüler müzik fenomenlerinden Atilla Atasoy'dan bahsediyoruz. Atasoy Seferi adlı yeni single'ıyla karşımızda. Aynı zamanda sıkı bir seyyah olan, yüzlerce ülkeyi gezen Atasoy'yla müziği, yolculuklarını ve hayatı konuştuk...



- Seferi hem kavram hem de şarkı olarak size ne hissettiriyor?

- Seferi, malum yolda olma ve bu durumda bazı şeylerden muaf olma hali. Ama biz onu hem yol hem aşk şarkısı olarak düşündük. Zaten Assos'dan Çanakkale'ye direksiyon sallarken çıktı. Ben insanları tüketen şeylerin başında 'aynı'lıklar olduğunu düşünenlerdenim. Herkesin formülü faklıdır elbette. Ben de yollara düşerek içine düştüğüm çıkmazların üstesinden ya da kendi hakkımdan gelmenin yolunu buldum. Malum aileden başlayarak sistem ve dünya düzeni hepimize bir dolu şey dayatıyor. Hele bizim piyasada kendimiz olmak için çıktığımız yolda bizi yoldan saptıran çok faktörler olabiliyor. Ben kendim kalabilmek için farklı kültür ve coğrafyalarda yoğunlaşarak, sıradanlığın eşsiz lezzetinde dünya vatandaşı olma yolunda, şöhret esaretinden kurtulabilmiş şanslı kişilerdenim.