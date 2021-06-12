Türk sineması pandemi dinlemiyor

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu
'nun Yumurta filminin Cannes serüvenini hatırladım, Bağlılık: Hasan'ın Cannes'a seçildiğini öğrendiğim zaman. Çünkü Cannes uğurlu gelmişti Kaplanoğlu'na. Yönetmenin Yusuf üçlemesinin ilk filmi Yumurta, Cannes Film Festivali'nde gösterildikten sonra çok beğenilmiş Karlovy Vary, Saraybosna
ve Polonya Era New Horizons festivallerini dolaşmış, Avrupa
Film Akademisi tarafından en iyi film dahil tam 12 dalda Avrupa'nın en iyisi olmaya aday gösterilmişti. Sonrasında Yusuf üçlemesinin diğer filmi Süt Venedik'te Altın Aslan için yarışmış, Bal ise malum Berlin Film Festivali'nde yarışıp Altın Ayı'yı almıştı. Türk sineması için büyük bir başarıydı bu ve başarıya giden yolun başında da Yumurta'nın Cannes macerası vardı. Kaplanoğlu Bağlılık: Hasan ile yönetmen olarak yıllar sonra yeniden Cannes'na katılacak. 6 Temmuz'da başlayacak festivalin Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilecek film, merak edilen yapımlardan da biri. İşin aslı filmin, Cannes gibi uluslararası bir festivale seçilmesi, pandemi nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Türk sineması adına da önemli bir motivasyon kaynağı. Umarım Cannes, Yusuf üçlemesinde olduğu gibi Bağlılık üçlemesine de uğurlu gelir...
OKUL TIRAŞI'NA İRAN'DAN ÖDÜL
Söz Türk filmlerinin dünyadaki başarılarından açılmışken Ferit Karahan
'ın yönettiği Okul Tıraşı da sessiz sedasız bizi gururlandıran başarılara imza atıyor. İlk olarak Berlin Film Festivali'nin Panorama bölümünde gösterilen ve Fibresci Ödülü'ne layık görülen film, sonrasında Hong Kong
, Moskova ve Güney Kore'de düzenlenen festivallerde sinemaseverlerle buluşmuştu. Okul Tıraşı geçtiğimiz günlerde düzenlenen 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nden de En İyi Senaryo Ödülü kazandı. Karahan'ın filminin festival yolculuğu devam edecek. Çin'deki 24. Uluslararası Şanghay Film Festivali'nde ve İspanya'daki 36. Uluslararası Valencia Film Festivali'de gösterilecek. Bir başka güzel haber de Azra Deniz Oktay'ın yönettiği Hayaletler filminden geldi. Geçen yıl festivallerin gözdesi olan film, 24. Şangay Film Festivali'nde Asya prömiyerini yapacak. Sonra da temmuzun başında düzenlenecek 38. Münih Film Festivali'nde yarışacak.