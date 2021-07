Türk usulü modern aile

Valla ilgiyle izliyorum Hande Ataizi 'ni... Geçen gün bir fotoğraf paylaşmış, oğlunun bir elinden kendi tutmuş, diğer elinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç. Altına da "modern family" diye yazmış. The Modern Family dizisini izleyenler bilir, bir ailede olabilecek her tür ilişkiyi, o kadar sıcak bir ortamda anlatır ki, aile kurumuna saygınız bir kez daha artar.Altına yazılan yorumları okudum, bizim Instagram tribünleri adam kadından gençse gömmeye bayılır. Yıllardır bunun çilesini çekmiyor mu Pınar Altuğ?..İlginçtir ki tek bir olumsuz yorum yok, vatandaş bu ilişkinin arkasında, bayılıyorlar Hande ve Dinç'e... Niye biliyor musunuz?.. Ben biliyorum.Şöyle ki, Hande Ataizi samimi...Bir ay önce bir röportaj vermiş ve çat çat, kendinden 20 yaş küçük biriyle sevgili olmanın sıra dışılığına dair dünyanın en sempatik cümlelerini kurmuştu.Röportaj yaparken kıvranırız biz gazeteciler. Menajer suflörü ünlüler, insanda konuşma hevesi bırakmaz. Hep bildik, beylik cümleler, tornadan çıkmış ifadeler, ruhsuz röportajlar arşivi oluştururuz o yüzden...Röportaj veren dönüp geriye baksa, kendine ait tek bir şey bulamaz. Çünkü karşımıza ezberini yapıp gelir.Ama bazı isimler var ki, onların kendine güveni tam. Söylediğinin arkasında.Hande Ataizi o isimlerden biri olarak kalbime kazınmıştı bu röportajın ardından.Röportajı yapan "Aranızda 20 yaş fark olduğunu duyduğunda ne hissettin?" diye sormuş, Hande Ataizi de evirip çevirmeden yapıştırmış cevabı:"Moralim bozuldu, çöktüm!"Ataizi annesiyle durumu paylaştığında, profesör annenin verdiği karşılık çok tatlıydı:"Senden küçük ya da büyük olabilir ama Handeciğim insan da kendine bir yaş limiti koyar."Sevgilisi Dinç'in ailesinin tepkisini de açık yüreklilikle ortaya dökmüştü Hande, "Dinç'in ailesi de herhalde çok hoşlanmamıştır. Benim oğlum bana böyle bir şeyle gelse benim de kabul edeceğim bir durum olmaz. Ama zaman geçtikçe ailelerimizin katı duruşlarını bir şekilde bertaraf ettik" demişti."Helal olsun Hande!" demiştim ben de.Kendinden 20 yaş küçük bir sevgilin olmasını normalleştirme çabası içine girmeden,İlişkinin ilk zamanlarında yaşadığın 'kalp mi, mantık mı sorgulamaları' yokmuş gibi davranmadan,'Etraf ne der kaygısı yaşamadım' yalanına sığınmadan aşkını anlattığı için.Ben bu aşkı Hande kadar samimi bulmuştum. Demek vatandaş da samimi bulmuş. Ben bayıldım bu Turkish style The Modern Family'e...Sunucu Serap Paköz, geçen hafta Seda Sayan'ın doktoruna gidip estetik yaptırdı.Buraya kadar her şey normal. İsteyen istediğini yaptırır.Ama operasyon bittikten bir saat sonra, arkadaşlar bir saat sonra diyorum. Yani daha kendine gelememişken, acıları dinmemişken koştur koştur yüzündeki şişlerle sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaştı. Doktorunun adını da etiketleyerek altına şunu yazdı:"Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün... Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i"Neydi bu şimdi? Kamu yararı mı, estetik adına sivil toplum gönüllülüğü mü, estetik hareket engellenemez oluşumu mu? Amaç neydi bu fotoğrafta? Yani biz niye bu görüntüye maruz kaldık? Estetik yaptıran Paköz'ün hiç estetik olmayan görüntüleriyle niye gözlerimiz yandı? Haliyle herkesin aklına gelen bir takipçisinin de aklına geldi, yapıştırdı yorumu:"Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..."Bu yorumu okuyan Serap Paköz küplere bindi... Babasının öğretisinden girdi, muhasebe hesaplarından çıktı... Şöyle yazdı:"Ben, 'Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin' diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle..."Biz alıştık artık sırf beleş diye, haftanın dört günü cilt bakımı yaptıran mankenlere, yaz boyu selülit tedavisini canlı yayında izlediğimiz ünlülere. Yani demem o ki, Serap Hanım siz de çekinmeyin... Kızmayın... Sakin olun...Bir de madem beleş değildi, biz niye bu fotoğrafa maruz kaldık, onu açıklayın.Sevgilerimle...