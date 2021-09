Davulun mavi saçlı sultanı

Türkiye'nin en önemli kadın davulcularından biri Leyan Senay . Aynı zamanda bir davul eğitmeni... Ama son dönem sosyal medya hesaplarında paylaştığı davul performansları onu bir fenomen haline getirdi... Çok farklı türden şarkılara yaptığı davul "cover"ları on binlerce kişi tarafından takip ediliyor... Leyan Senay'a merak ettiklerimizi sorduk... Belçika doğumluyum, sonrasında küçük yaşta ailemle İstanbul 'a yerleştik. Müzisyen bir ailede yetişmedim, duygusal yapımın tam tersine bir mantık insanı olan güçlü, psikiyatrist bir anne tarafından büyütüldüm. Her zaman kendi yönelimlerimi ve zevklerimi özgürce keşfedebilmem için alan tanındı. Bunun sonucunda da içimdeki müziği ve ritmi keşfettim.- Çocukken önce org çaldım ve piyanoya ilgi duydum sonrasında eğitimini almaya başladım. Güzel sanatlar lisesini kazandım ve asıl hayatımın dönüm noktası olan davulla burada tanıştım. İlk gördüğümde tabii ki de hayatımı kökten değiştireceğinin farkında değildim. Sonrasında özel ders almaya başladım, beş yıl evvel de kendi müzik stüdyomu açtım ve tüm zamanımı emeğimi davula vermeye başladım.- Davul, ruhumda hissettiğim ritmin dışavurum şekli. Sadece bir enstrüman demem ona büyük saygısızlık olur. O hayatıma girene kadar herhangi bir şeye hayatımı adayabileceğimi ve bu kadar tutkuyla bağlanabileceğimi asla tahmin etmezdim. Bana, karakterime çok güzellikler kattı ve katmaya devam ediyor.- Birçok farklı tarzdan müzisyen ve grupla çalıştım. Bulutsuzluk Özlemi 'nin gitaristi ve basistiyle triomuz vardı. Venüs isimli kadın rock grubum, Discort ilk metal grubum, Burak Sayın , Sesler Hazinesi isimli Türk Sanat musikisi orkestrası, Karakutu isimli TRT belgesel müziklerini yaptığımız proje grubum, Scarlet Sky isimli senfonik metal grubum başlıca olmak üzere bir çok müzisyene ve projeye bağımsız davulcu olarak eşlik ettim, etmeye de devam ediyorum.- 2018 yılında stüdyomda çalıştığım şarkıları videoyla kayıt altına almak, hatta konsept videolar yapıp bunları arkadaşlarımla sosyal medya hesaplarımda paylaşarak eğlenmek istedim. O zamanlar instagram müzisyenleri çok da revaçta değildi şimdiki gibi, örnek alabileceğim kişiler yoktu. Minik ve mütevazı düşüncelerle çıktığım bu yol şu an yanımda binlerce kişinin olmasını sağladı. Çok şaşırdım ve inanılmaz mutlu hissettim!- Davul çalarken aşırı eğleniyorum ve kendimi hiç olmadığım kadar özgür hissediyorum. Beni tanıyanlar özellikle sahnede davulun başındayken ve gündelik hayatımda iki farklı insan gördüklerini söylerler. "Şov yapmalıyım" fikrinden ziyade o an içimden ne geliyorsa yapıyorum; gülüyorum, kızıyorum, bağırıyorum, şarkının sözlerine eşlik ediyorum ya da kafa sallıyorum. Hiç biri planlı değil, spontan, anı yaşıyorum, zaten en güzeli de bu değil mi!- Hit Like a Girl 10 yıldır uluslararsı düzenlenen kadın davulcular yarışması. Bu yıl ilk kez ben organizatörlüğünü ve Türkiye temsilciliğini üstlenerek ülkemizde düzenlenmesini sağladım. İlk yılımız mükemmel geçti. Hatta dünya çapında 2021 yılının en çok katılım sağlayan ülkesi seçildik. Ülkemizde sandığımızdan çok daha fazla davula gönül veren kadın olduğunu tüm dünyaya duyurduk! Bu hem bir yarışma hem de tüm önyargıları beraberinde silip süpürecek bir topluluk oluşumu. Her yıl tekrarlanmaya devam ederek ailemiz daha da büyüyecek ve daha fazla kadını davula ve müziğe teşvik edecek ilham verecek.- Ülkemizde yüzlerce, asla azımsanamayacak sayıda davula gönül ve emek vermiş kadın var. Ben bile bu kadar çok sayıda olduğumuzu bu yarışmadan evvel bilmiyordum ve birbirimize ulaşıp ailemiz genişledikçe hepimiz bu mutluluğu, şaşkınlığı beraber paylaşmaya başladık. Özellikle yarışma duyurularıyla beraber kadın öğrencilerimde ciddi bir artış yaşandı. Sosyal medya hesaplarımdan çok sayıda mesaj aldım. Aynı yollardan aynı önyargı ve engellerden geçtiğimiz için kendilerini yakın hisseden bir sürü güzel yürekli kadın arkadaşlarım, öğrencilerim olmaya başladı. Bu yarışma sayesinde onları tanıdığım ve yollarımız kesiştiği için kendimi çok şanslı hissediyorum.