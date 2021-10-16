Pandemi, doğa ve nostalji

Giriş Tarihi: 16.10.2021

Pandemiyle şekillenen tasarımların merkezde olduğu bir moda haftasını daha geride bıraktık. 12-15 Ekim arasında düzenlenen Fashion Week Istanbul’da koleksiyonlarını sergileyen yedi önemli tasarımcıya bu zorlu iki yılın sergilerini nasıl etkilediğini sorduk