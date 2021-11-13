7/24 şehirde yaşam

Etkinlik
BİRAZ DAGÜLELİM
YouTube'un sevilen Late Night programı İbrahim Selim ile Bu Gece, Türkiye ve gündeme dair konularıyla farklı ilgi alanlarındaki sürpriz konuk sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. İbrahim Selim ile Bu Gece programı sezon boyunca her pazartesi Zorlu yüzde 100 Studio'da izleyici ile buluşurken, program Zorlu PSM
'nin YouTube kanalından da kaçırdığınız bölümleri izleme fırsatı sunuyor!
Bale
Uyuyan güzel AKM'de
Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konacak olan Dört Mevsim balesi 4 Aralık Cumartesi günü AKM sahnesinde. Şimdiden bilet almakta fayda var. Antonio Vivaldi
'nin müziği eşliğinde dansın estetiği ve çeşitli simgeler, metaforlarla zenginleştirilmiş anlatım gücüyle "Aşk'ın Dört Mevsimi" sahneye yansıtılmakta.
Tiyatro
Haydi çocuklar tiyatroya
İKSV Alt Kat, tiyatro festivali kapsamında 7-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik yeni bir yapım sunuyor. İKSV Alt Kat'ın, Paribu sponsorluğunda ve Ani Haddeler (Anuşka'nın Atölyesi) ile ortaklaşa hazırladığı Mitolojik Hikâyeler 1 ve 2'de, Demet Evgar
, KeKeÇa, Gülinler
, Gökçe ÇeÇe Gürçay
, Serkan Keskin
ve Tuluğ Tırpan gibi farklı konuklar da yer alacak. Çocuklara yönelik ücretsiz Beden Müziği Atölyesi ve Kukla/Drama Atölyesi de düzenlenecek. Mitolojik Hikâyeler 1, bugün; Mitolojik Hikâyeler 2 ise yarın Yapı Kredi Bomontiada'da.
Sergi
Belkıs Hanım ve Onur Efendi, Salt Galata'da
Belkıs Hanım ile Onur Efendi sergisi Salt Galata'da... Modernleşme hamlesiyle beliren bir aydın kimliği ve onun beraberinde doğan çalkantılı ruh hâllerine odaklanıyor. Fatma Belkıs ve Onur Gökmen'in ilk uzun metrajlı kurgu filmi Alakadar'dan (2018-süregelen) bir kesit ile bir dizi heykelden oluşan çalışma, otoriteyle kurulan sancılı ilişkiyi ele alıyor. Sergisi 23 Ocak 2022'ye kadar SALT Galata'da.
Genç enerjisi bu sergide olacak
Yeniden başlıklı sergi, son yıllarda Beyoğlu çevresindeki galeriler tarafından temsil edilen genç ve yükselen sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. AKM'nin yeniden açılmasına istinaden bu bölgede yaşanacak hareketi ve kültür ve sanat ortamının genç enerjisini hatırlatmayı hedefleyen sergide 16 sanatçının 29 eseri sanatseverlerle buluşuyor. Hüsamettin Koçan'ın danışmanı olduğu sergi, Haldun Dostoğlu ve Gizem Gedik küratörlüğünde hazırlandı.