Oyuncaklarını toplamazsan sana küserim çocuğum

Günlük rutinimizin içinde çocuklarımızla konuşurken seçtiğimiz kelimelere, kurduğumuz cümlelere dikkat ediyor muyuz? Bazı cümleler biz farkında olmadan çocuklarımızın ruh dünyasını direk etkiliyor ve gelecekteki algılarını sessiz sedasız belirliyor.Mesela, " Hava bugün çok kötü, yağmurlu ve kasvetli. Dışarı çıkmayıp evde kalalım kızım." Eminim bu cümleyi hepimiz kullanmışızdır. Ne zararı olabilir ki bu cümlenin, değil mi?Mesela çocuğumuzun hava ile ilgili algısını direk değiştirebilir. Yağmurlu hava eşittir kötü hava hissi hem beynine hem de ruhuna çoktan kodlandı bile. Yağmuru sevecek, yağmurlu havalarda dışarda olmayı isteyecek biri bile olsa, bizden ona giden his bunun kötü olduğu ve evden çıkılmaması gerektiği... Oysa buna gerek var mı? Mis gibi toprak kokusu, bereketli yağmur , yağmur sesi... Yağmur deyince aklına bunlar gelse daha güzel olmaz mı?Dil, söz hazinedir. Algılar oluşturur ve algıları kırar. Bu yüzden çocuklarımızla iletişim kurarken kullandığımız kelimelerin hazinemiz olduğunu unutmayalım. Bir örnek daha vereceğim. Hatta bu cümleyi ben kızımla konuşurken tam kuruyordum ki fark ettim ve kendimi sorguladım. Neden böyle bir cümle kurmaya ihtiyaç duydum, neyin üstesinden gelemedim ve neden kızımı tehdit edeyim kendimle diye! Cümle ne miydi? Şuydu, "Oyuncaklarını bir daha ortalıkta bırakırsan küserim sana." Niye küsüyorum, neden bunu bir tehdit unsuru olarak kullanıyorum, neden oyuncaklarını sepetine koymasını daha uygun bir dille anlatamadım? Onu duygusal olarak cezalandırıyordum aslında. Bu da bir çözümden ziyade daha büyük bir sorun oluşturuyordu. İşte küsmek kelimesini kullanırken daha dikkatli olalım. Onu yok saymayalım. Kendisini değerli hissetmesini sağlayalım.Kızım Eylül, anaokulundan döndüğünde o gün okulda neler yaptığını çok merak ederim. Açıkçası, olan biten ne varsa bana anlatsın istiyorum. "Kızım bugün okul nasıldı, neler öğrendiniz?" cümlesini ona yiyecek bir şeyler hazırlarken hemen soruyorum. Birkaç gün gayet güzel şekilde cevaplar verdi. Detaylıca anlattı. İlerleyen günlerde ise artık bundan sıkıldığını ve kesik kesik, istekli olmadan, kaçamak cevaplar verdiğini fark ettim.Evet, sorduğum sorulardan sıkılmıştı. Uzun uzun anlatmak yerine hemen oyun oymak istiyordu. Onun tavırları doğal olandı aslında. Bir süre okulla ilgili sorularıma ara verdim. Ama bu konuda benimle olan iletişiminin de kesilmesini istemiyordum. Bir süre araştırdım, psikolog arkadaşlarımla konuştum. Ona doğru sorular sormadığımı fark ettim. O zaman ne şekilde sormalıydım bunu ki, hem sıkılmasın hem de birlikte oyun oynamış olalım. Uygun soruları ise buldum. Sizin de ihtiyacınız olabilir diye hemen yazıyorum.Bugün okulda seni güldüren komik şey oldu mu?Okulda seni en çok ne mutlu etti?Bugün seni şaşırtan bir şey yaşadın mı?Sınıfta yardıma ihtiyaç duyan bir arkadaşın oldu mu?Bugün oynadığın bir oyunu bana da öğretir misin?Okulda bugün ilk kez gördüğün bir yer oldu mu?Pera Öğrenme, Ara Tatil Atölyeleri'nin hemen ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde koleksiyon sergilerine yönelik çevrimiçi sergi turlarında bu kez öğretmenleri konuk ediyor. Tüm disiplinlerden öğretmenlerin katılımına açık olan program kapsamında; Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu Kahve Molası, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergileri çevrimiçi ortamda rehber eşliğinde ücretsiz gezilebilecek.Eserleri daha yakından tanıyan katılımcılar, Pera Müzesi'nin koleksiyon ve süreli sergilerine yönelik olarak, müfredata uygun hazırlanan Öğretmen Rehber Kitapçıkları'nı derslerinde nasıl kullanabileceklerini, öğrencilerine sergileri nasıl gezdirebileceklerini ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikleri de keşfetme imkânı bulacak.Ara tatilin son gününde çocuklarımızı eğlenceli bir etkinliğe götürelim diyenler varsa işte size bir seçenek: Kukuli!Kukuli müzikali ile bu sefer de sahneye çıkıyor. 21 Kasım'da ise Mall of Istanbul MOİ Sahne'de konser veriyor ve tüm sevenlerini şarkı söylemeye davet ediyor.Çocuğunuzu şaşırtacak aynı zamanda yeni bilgiler öğrenmesini sağlayacak bir mekan önerim var: Museum of Illusions İstanbul. Yani illüzyon müzesi... İlüzyonun büyülü dünyasında yol alırken yalnız çocuğunuz değil siz de çok eğleneceksiniz. Tabaktaki kafalar, döner tablalar, vortex tüneli, klon masa, tepetaklak oda ve dahası... Haydi, bu müze inanılmaz!Gelelim kitap önerime... Bu hafta yedi-dokuz yaş çocukları için uygun olan Can Çocuk'tan çıkan bir kitap seçtim: Hatıraları Saklama Sandığı. Dedenizin bir sandığı olsa ve bu sandıkta hatıralarını saklasa, siz de ona yardım etseniz. Heyecanını paylaşırken geçmişe, büyüklerinize dair yeni şeyler öğrenip, başkalarının hatıralarına dokunsanız, nasıl olurdu?Sanatçı Can Göknil'in yazıp resimlediği bu öykü, çocuklara hatıralara sahip çıkma konusunda sorular sordururken sanatın iyileştirici ce destekleyici gücüne de dikkat çekiyor.Dışarı çıkmak istemeyip evinde etkinlikler yapmak isteyen çocuklarımıza da önerilerim olacak. Akbank Sanat kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları her cumartesi Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek. Mesela bugün Ailece Millefiori Mozaik etkinliği var. İtalyanca "Bin Çiçek" adındaki "Millefiori" isimli teknik ile bu atölyede farklı mozaiklerin yapımı öğreniliyor. Yapılan bu mozaik parçaları kullanarak evdeki kullandığımız bir cam şişeyi çok özel bir vazoya dönüşüyor.