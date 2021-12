7/24 şehirde yaşam

Oyunculuk kariyeriyle ekranların vazgeçilmezi Özcan Deniz 'in sahne performansı da oldukça iyi. Özcan Deniz'i sahnede izlemeyi özleyenler, Kıbrıs'ta Elexus Hotel Resort&Spa'ya rezervasyon yaptırmalı...Sahhelerin en eğlenceli ismi Altay'sa aynı otelde, 1 Ocak gecesi sahne alacak.Kıbrıs'ta sahne alacak isimler say say bitmiyor. Ebru Gündeş 31 Aralık ve Concorde Luxury Resort'ta olacak.Hadise de Kıbrıs'taki isimlerden... Ünlü şarkıcı Concorde Tower Spa'da sahne alacak.Koray Avcı Limak Cyprus Deluxe Hotel'de, Funda Arar Kaya Palazzo Resort Hotel'de sevenleriyle buluşacak. Alişan , Chamada Prestige Hotel de sahne alırken eşi ve çocukları da bu özel gecede Alişan'la olacak.Superstar Ajda Pekkan tüm ihtişamı ve unutulmaz şarkılarıyla bu yılbaşında Günay Restoran'da...Sibel Can Cahide Palazzo'da. Instagram hesabından da heyecanını paylaşan ünlü sanatçı, bu gece için kıyafetler hazırlattı.Ekranların ve sahnelerin sultanı Seda Sayan İstanbul Luviva'da olacak.Çoşkun Sabah, Meos Balık Florya'da en sevilen şarkılarını yılbaşı gecesi seslendirecek.Demet Akalın İstanbul Crowne Plaza Florya Hotel'de...Edis yılbaşında Beşiktaş'ta... Yeni yıl coşkusu Edis'in Barbaros Meydanı'ndaki halk konseriyle yaşanacak.Dila Kalafatoğlu yılbaşı gecesi Münih'te Diamond's Lounge isimli mekanda sahne alarak yeni yıla geri sayımı Münih'te yapacak.İrem Derici Konya'da Grand Milennium Otel'de sahne alacak.Linet Sapanca Elite World'de sahne alacak...Hande Ünsal yılbaşını Uludağ Grand Yazıcı Hotel'de sahnede karşılayacak.Pandemi sürecinde konser vermeyi reddeden Tarkan, yılbaşı gecesi Kıbrıs geleneğini bozarak bu yıl Mısır'da sahne alacak.