Hiçbir çocuk yerinde kalmasın

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü... Down sendromlu bireylerde 21'inci kromozomun üç adet olması sebebiyle tüm dünyada 21 Mart'ta kutlanıyor. Ben de geçtiğimiz hafta Türkiye Down Sendromu Derneği 'nin ( Down Türkiye ) düzenlediği toplantıya katıldım. Burada dünya tatlısı üç arkadaş edindim.İrem, Robert Cem ve Özge... Birlikte sandviç yaptık ve birbirimizi daha yakından tanıdık. Hepsinin ayrı özellikleri var. Karakterleri, bakış açıları, yetenekleri ve beklentileri birbirlerinden farklı. Her biri ayrı bir renk! Tam da bu sebeple Down Türkiye #rengimizbelliolsun hashtagi ile bir kampanya başlatmış. Ben de bu kampanyaya destek verip, 21 Mart'ta elime geçirdiğim renkli çoraplar ile poz verip sosyal medyadan paylaşacağım. Down sendromlu bireylerin toplum içinde rahatça dolaşabilmesi, akranları ile bir arada yaşayabilmeleri için hepinizi bu akıma destek vermeye davet ediyorum.Dernek, Down sendromlu bireylerin, kendi başlarına hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli eğitimi vermeye çalışıyor. Aileleri çocuklarının nasıl birey olarak yaşayabilecekleri konusunda eğitiyor, yönlendiriyor. Bunu çok değerli buluyorum. Çünkü asıl mesele de burada!Down sendromlu bireyler anne-babalarını kaybettikten sonra yalnız kalıyor. Şanslı olanlar bir bakımevinde hayatlarına devam ediyor. Zaten tüm ailelerin de düşündüğü şey, "Bana bir şey olursa çocuğum yola nasıl devam edecek?" endişesi değil mi? İşte Down sendromlu çocuklarımızın mesleki eğitimleri, akranları ile iç içe bir yaşam ve iş sahibi olabilmeleri onların tek başlarına da hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlayacak.Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fery Elhadef'in bu konuda söyledikleri değerliydi:"Bidown Bağımsız Yaşam Programı ile gençlere hayatlarını güvenle sürdürebilmelerini sağlayan beceriler üzerine hem teorik hem pratik eğitimler veriyoruz. Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı ile Down sendromlu bireyleri iş hayatına kazandırıyor. Benim Sesim Benim Toplumum Söz +1, - Özsavunuculuk Programı ile onların kendi haklarına, seslerine sahip çıkmalarını sağlıyoruz. TDSD Dans+1 by Hilton Bomonti dans grubu ile de 2016 yılından bu yana Down sendromlu bireylerin sanat aracılığı ile toplumla kaynaşmasını amaçlıyoruz. Aileler ile uzmanları buluşturuyoruz."İrem, Robert Cem ve Özge, "Biz bir özsavunucuyuz. Bizlere güvenin. Biz bağımsızız, çünkü işimiz var, çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın da bağımsız yaşam becerilerini kazanarak, toplum içinde rahatça yaşamalarını istiyoruz" diyorlar.Peng, tüm zamanını yaklaşan göç için pratik yaparak geçiren bir kazdır. Herkesten daha iyi olduğunu düşünen Peng, yüksek hızlarda çılgın hareketler yapmaya çalışırken birçok kazaya da neden olur. Bir gün yere oldukça yakın bir şekilde uçarken, Chao ve Chi adında iki ördek yavrusuna çarpar. Ördeklerin sürüden ayrılmasına neden olan Peng, onlarla ilgilenmek zorunda kalır. Başlarda bu durumdan rahatsız olsa da zamanla yavru ördeklerle arasında beklenmedik bir bağ kuran Peng, bu yolculuğun sonunda artık bambaşka bir kaz olacaktır.Eğlenceli hikayesi, esprili karakterleri ve baştan sona düşmeyen temposuyla süper bir maceraya konuk olacağınız Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, izleyenlere bir komediden fazlasını vadediyor. Biraz problemli başlayan hikayeleri, sonunda benzersiz bir dostluk hikayesine dönüşen Peng, Chao ve Chi her yaştan insana sevginin ne anlama geldiğini gösteriyor.Akbank Çocuk Tiyatrosu 50'nci yılını Akbank Sanat ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi ortak prodüksiyonu ile gerçekleştirilen, Peter Pan'in hikayesinden uyarlanan müzikal ile kutluyor. Yıl boyu devam edecek müzikal 23 Nisan tarihinden itibaren Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenmeye başlayacak. Peter Pan ve Varolmayan Ülke müzikalinin biletleri nisan ve mayıs aylarındaki gösterimler için 14 Mart'ta satışa sunuldu.Pınar tarafından çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 41 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın başvuru süreci son hızıyla devam ediyor. Bu yılki temasını sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için "Benim Gözümden Dünya" olarak belirleyen Pınar, dünyanın içinde bulunduğu çevre sorunlarına odaklanarak Türkiye'nin yedi bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları ile yurt dışından (K.K.T.C., Almanya, Azerbaycan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri) çocukları hayallerindeki dünyayı resmetmeye davet ediyor. Başvurular 1 Nisan 2022 tarihine kadar kabul edilecek. Katılım sağlamak isteyen çocuklar, resimlerini pinarcocukresimyarismasi.com web sitesine yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek başvuru yapabilirler.