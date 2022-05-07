Zamana direnen kültürel zenginlik

Türkiye'deki antik kentlerin cazibesine katılmamak mümkün mü? İnsanın tarihsel yolculuğunda bu toprakların kültürel çeşitliliğinin, zenginliğinin en önemli unsurları onlar. Belki bunun için hepimiz gibi sanatçıların da ilgisine nail oluyor bu mekanlar.Efsanevi fotoğrafçı Josef Koudelka'dan sonra şimdi de bir başka önemli sanatçı Axel Hütte memleketimizde antik kentlerin izini sürdü. Ortaya da Borusan Contemporary açılan Chronostasis başlıklı sergi çıktı.'Antik dünyadan günümüze uzanan güncel bir diyalog' çabası olarak nitelendirilen sergi, aslında Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun sipariş eser projelerinden biri. Koleksiyonun, toplumsal alana katkı sağlayacak sipariş eserlerle büyümeyi sürdürme stratejisi kapsamında, Axel Hütte'ye teklif götürülmesiyle başlıyor serginin macerası. Amaç da Türkiye'nin doğal ve kültürel değerlerinin uluslararası görünürlüğünü artırmak...Hütte, 2017 ile 2018'de Türkiye'yi ziyaret ediyor ve Efes, Milet, Perge, Sagalassos, Hierapolis ve Afrodisias'ın da aralarında bulunduğu 14 antik kenti ziyaret edip fotoğraflıyor. Ama bu tarihi yerleri Hütte'nin ilk ziyareti değil. Sonradan öğreniyoruz ki henüz 18 yaşındayken altında vosvos, bir sürü antik kenti ziyaret etmiş sanatçı. Proje ise yıllar sonra önemli bir sanatçı olarak bu mekanları tekrar ziyaret etme fırsatı vermiş kendisine.Sergiye ismini veren 'chronostasis' Yunanca bir kelime. Anlamı 'zamanın durması' demek. Hütte de çektiği fotoğraflarla bir zamanların canlı kanlı kentlerinin yüzyıllardır zamana direnmesini, bir anlamda zamana karşı verdiği mücadeleyi şimdiki zamanda ölümsüzleştiriyor. Bunu da fotoğrafın anı dondurma özelliğini kullanarak yapıyor. Ama tam da bu nokta da başka bir şey daha yapıyor. Bu direnmeden yeni imgeler yaratıyor. Belki de sergide vurgu yapılan 'güncel diyalog' burada gizli...Fotoğrafın hem anı yakalayarak belgeleme hem de imge yaratıp gerçeği yeniden üretme işlevini kullanıyor. Serginin küratörü Hans Irrek'in "Bu sergi zamanla ilgili algı dönüşümlerinden yola çıkarak hazırlandı. Axel Hütte'nin anlayışına göre fotoğraf, bir yanda bakışın dondurulduğu, sükunete kavuştuğu bir anı yansıtırken öte yanda izleyenin düş gücünü harekete geçiren bir kıvılcımdır. Hütte için fotoğraf, anın özü anlamına gelir" demesi de zannımca bu yüzden.Bütün bunların sonucunda Axel Hütte fotoğraflarıyla hem eski Anadolu uygarlıklarındaki kültürel yaşama dair bulduğu yeni ipuçlarını ortaya koyuyor hem de bu antik kentlerin görsel canlılığını ortaya çıkarıp zaman bağlamında geçmiş ve şimdi arasında bir diyalog zemini oluşturuyor.Borusan Contemporary, pandemi nedeniyle Perili Köşk'te ara verilen sergilere Alex Hütte ile kaldığı yerden devam ediyor. Zaman her şeyin ilacı denir ya, pandemi süreci için de geçerli bu. 28 Ağustos'a kadar sürecek sergi de zaman kapısından içeri girip uygarlıklar arasında dolaşma fırsatı sunduğu gibi zaman üzerine düşünmemizi de sağlıyor.Borusan Contemporary, sergi paralelinde özel bir yayına da imza attı. Axel Hütte'nin projesinin yanı sıra sanatçının Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda bulunan ve sergi için özel olarak getirilen diğer eserlerine de yer veren sınırlı edisyondaki fotoğraf kitabı yayımlandı. Hütte'nin fotoğraflarına Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren'in ve sergi küratörü Hans Irrek'in makaleleri eşlik ediyor. Hütte'nin fotoğrafladığı antik kentlerin tarihçesi ve sanatçının çalışmaları üzerine hazırlanmış bu kapsamlı yayını ArtStore'dan edinebilirsiniz.