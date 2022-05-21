Çamlıca’dan tekerlekli sandalye ile ineceğim

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla sekiz ülkede aynı anda gerçekleşen Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağı geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleşti."Koşamayanlar İçin Koş" sloganıyla 10 bin sporcunun katıldığı etkinlikte, 2017 yılında geçirdiği bir kaza sonucu omurilik felciyle hayatına devam eden Alper Patır ile bir araya geldim. 1981 doğumlu, bir kız çocuğu babası Patır, 2017 yılından bu yana; tekerlekli sandalyesiyle dalış da yaptı, paraşütle de atladı, basketbol maçında sözlüsüne evlenme teklif etti.Şimdilerde en büyük isteği, Türkiye'nin en yüksek yerinden halatlarla tekerlekli sandalyesiyle inmek...Beden eğitimi mezunuyum.Yamaç paraşütü, dalış, snowboard,kampçılık, dağcılık gibi ekstremsporları da yaptım. Akut ekibindeyer aldım. 2017'de Ukrayna'da tatilyaparken üzerime bir ağaç dalı düştü.30 gün yoğun bakımda kaldım, hayataomurilik felci olarak dönmek durumundakaldım. Profesyonel iş hayatımvardı ancak ben fizik tedavi ile tekraryürümenin yollarını arayacaktım, işibıraktım. Dört yıl aralıksız fizik tedaviyegittim. Gittiğim hastaneden de işteklifi aldım, koordinatör oldum.Omurilik felci denince akla yürüyememekgeliyor. Ancak omurilikfelcinde boyundan itibaren bir hasargelmişse ellerini de kullanamazsın dahayukarıda ise beyin ve kafa travmasıda oluyor. Fizik tedavilerle oturma vedengede durma konusundaki olan sıkıntılarıkaslarımı geri getirdim.Çok zordu... 35 yaşına kadar aktifve adrenalini yüksek yaşamış veher şeyi ayaklarıyla yapmış bir insanolarak bir anda tekerlekli sandalyeyeoturmak çok da kolay olmadı. Ama,arkasına bakanlar önünü göremezler.Eğer geçmişte kalsaydım, şu anda buşekilde olmazdım. Yine yamaç paraşütümüyapıyorum, dalış yapıyorum.Eskiden yaptıklarımı yapıyorum sadecehayatımı dizayn etmem gerekiyor.Mesela snowboard yapardım eskiden,şimdi arkadaşlarımın yanında kar motorusürüyorum ve heyecanı yaşamayaçalışıyorum. Yeni aktiviteler planlamayaçalışıyorum.- Türkiye'nin en yüksek yerindenhalatla tekerlekli sandalyemle inmekistiyorum. Bir gökdelen lazım. Dünyadabunu yapan bir kişi var, 200 metreyetırmanmış. Ben de daha yüksekbir yerden inerek dünya rekorunu kırmakistiyorum. Bu proje şuan benimkalbimde, tüm ekipmanlarım hazır,sadece bir gökdelenden izin alınmasılazım. Mesela Çamlıca Kulesi olabilir,oradan halatlarla inmek isterim.- İyi bir baba olduğumu düşünüyorum,annesiyle yaşıyor ama sıklıklaberaberiz. Kaza olduğunda dört yaşındaydıve beni o halde görmesi, onutravmatize etmiş olabilir ama çok çabuktoparlandı. Benim motivasyonumonu da olumlu etkiledi. Beraber yaptığımızher aktivitede onda, "Babamengelli ama her şeyi yapabiliyoruz"duygusu gelişiyor. Çünkü hiçbir şeydengeri kalmıyoruz. Hatta "Arkadaşlarımınbabaları paraşütle uçmuyorlar,bunu bir tek sen yapıyorsun" diyor."Yolda karşıma kaldırım çıkıyor, alternatif yol bulmaya çalışıyorum. Yani sadece şikayet eden tarafta olmayıp değiştirmeye, düzeltmeye çabalayan tarafta da yer alıyorum. Evde tek başıma yaşıyorum, evimi de kendime göre dizayn ettim; kendi aracım var araba kullanıyorum.""Bir şeyleri 'Engelliye uygun olarak yapalım' demeye gerek yok. Erişilebilir olması yeterli. Geçenlerde bir plaj gördüm; 'engelli plajı' yazıyor. Hiç hoş değil. İnsanları ayrıştıran değil, birleştiren işler yapılmalı. Mesela 45, 50 derecelik eğimli rampalar yapıyorlar; insanlar oradan yürüyerek zor çıkar, Standartı dört derecedir rampanın. Bunlar çok basit şeyler aslında."