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Giriş Tarihi: 21.5.2022

Çamlıca’dan tekerlekli sandalye ile ineceğim

Gülçin İşler Fırat
Çamlıca’dan tekerlekli sandalye ile ineceğim

Geçirdiği kaza sonrası omurilik felci olarak hayatına devam eden Alper Patır ile Koşamayanlar İçin Koş etkinliğinde bir araya geldik. 41 yaşındaki Patır dalış da yapıyor, paraşütle de atlıyor. En büyük isteği, Türkiye’nin en yüksek yerinden tekerlekli sandalyesiyle inmek; “Mesela Çamlıca Kulesi olabilir” diyor

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla sekiz ülkede aynı anda gerçekleşen Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağı geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleşti.
"Koşamayanlar İçin Koş" sloganıyla 10 bin sporcunun katıldığı etkinlikte, 2017 yılında geçirdiği bir kaza sonucu omurilik felciyle hayatına devam eden Alper Patır ile bir araya geldim. 1981 doğumlu, bir kız çocuğu babası Patır, 2017 yılından bu yana; tekerlekli sandalyesiyle dalış da yaptı, paraşütle de atladı, basketbol maçında sözlüsüne evlenme teklif etti.
Şimdilerde en büyük isteği, Türkiye'nin en yüksek yerinden halatlarla tekerlekli sandalyesiyle inmek...
- Omurilik felci hikayeniz nerede ve nasıl başladı?
- Beden eğitimi mezunuyum. Yamaç paraşütü, dalış, snowboard, kampçılık, dağcılık gibi ekstrem sporları da yaptım. Akut ekibinde yer aldım. 2017'de Ukrayna'da tatil yaparken üzerime bir ağaç dalı düştü. 30 gün yoğun bakımda kaldım, hayata omurilik felci olarak dönmek durumunda kaldım. Profesyonel iş hayatım vardı ancak ben fizik tedavi ile tekrar yürümenin yollarını arayacaktım, işi bıraktım. Dört yıl aralıksız fizik tedaviye gittim. Gittiğim hastaneden de iş teklifi aldım, koordinatör oldum.
- Dört yıl süren fizik tedavi ile nasıl aşamalar kaydettiniz?
- Omurilik felci denince akla yürüyememek geliyor. Ancak omurilik felcinde boyundan itibaren bir hasar gelmişse ellerini de kullanamazsın daha yukarıda ise beyin ve kafa travması da oluyor. Fizik tedavilerle oturma ve dengede durma konusundaki olan sıkıntıları kaslarımı geri getirdim.



- Zor bir süreç oldu değil mi?
- Çok zordu... 35 yaşına kadar aktif ve adrenalini yüksek yaşamış ve her şeyi ayaklarıyla yapmış bir insan olarak bir anda tekerlekli sandalyeye oturmak çok da kolay olmadı. Ama, arkasına bakanlar önünü göremezler. Eğer geçmişte kalsaydım, şu anda bu şekilde olmazdım. Yine yamaç paraşütümü yapıyorum, dalış yapıyorum. Eskiden yaptıklarımı yapıyorum sadece hayatımı dizayn etmem gerekiyor. Mesela snowboard yapardım eskiden, şimdi arkadaşlarımın yanında kar motoru sürüyorum ve heyecanı yaşamaya çalışıyorum. Yeni aktiviteler planlamaya çalışıyorum.
- Nasıl bir aktivite?
- Türkiye'nin en yüksek yerinden halatla tekerlekli sandalyemle inmek istiyorum. Bir gökdelen lazım. Dünyada bunu yapan bir kişi var, 200 metreye tırmanmış. Ben de daha yüksek bir yerden inerek dünya rekorunu kırmak istiyorum. Bu proje şuan benim kalbimde, tüm ekipmanlarım hazır, sadece bir gökdelenden izin alınması lazım. Mesela Çamlıca Kulesi olabilir, oradan halatlarla inmek isterim.
- Nasıl bir babasınız? Kızınız bu süreci nasıl yaşıyor sizinle birlikte?
- İyi bir baba olduğumu düşünüyorum, annesiyle yaşıyor ama sıklıkla beraberiz. Kaza olduğunda dört yaşındaydı ve beni o halde görmesi, onu travmatize etmiş olabilir ama çok çabuk toparlandı. Benim motivasyonum onu da olumlu etkiledi. Beraber yaptığımız her aktivitede onda, "Babam engelli ama her şeyi yapabiliyoruz" duygusu gelişiyor. Çünkü hiçbir şeyden geri kalmıyoruz. Hatta "Arkadaşlarımın babaları paraşütle uçmuyorlar, bunu bir tek sen yapıyorsun" diyor.

ŞİKAYET ÇÖZÜM DEĞİL
"Yolda karşıma kaldırım çıkıyor, alternatif yol bulmaya çalışıyorum. Yani sadece şikayet eden tarafta olmayıp değiştirmeye, düzeltmeye çabalayan tarafta da yer alıyorum. Evde tek başıma yaşıyorum, evimi de kendime göre dizayn ettim; kendi aracım var araba kullanıyorum."

AYRIŞTIRAN DEĞİL, BİRLEŞTİREN OLALIM
"Bir şeyleri 'Engelliye uygun olarak yapalım' demeye gerek yok. Erişilebilir olması yeterli. Geçenlerde bir plaj gördüm; 'engelli plajı' yazıyor. Hiç hoş değil. İnsanları ayrıştıran değil, birleştiren işler yapılmalı. Mesela 45, 50 derecelik eğimli rampalar yapıyorlar; insanlar oradan yürüyerek zor çıkar, Standartı dört derecedir rampanın. Bunlar çok basit şeyler aslında."

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Çamlıca’dan tekerlekli sandalye ile ineceğim
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