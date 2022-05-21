Üç büyüklerin yeni yıldızı Emin Alper

Cannes, Venedik ve Berlin... Sinema dünyasının üç büyük festivali. Bir yönetmenin filmiyle bu festivallerin birine dahil olması bile, o yönetmeni uluslararası alanda öne çıkaran bir durum. Bir de üçüne birden katılma durumu var. Az yönetmene nasip olan bir başarıdır bu. İşte yönetmen Emin Alper, son filmi Kurak Günler'le Cannes Film Festivali'ne katılarak böylesi bir başarıyı elde etmiş oldu.İlk filmi Tepenin Ardı ile Berlin Film Festivali'ne katılan ve Caligari Film Ödülü alan Alper, ikinci filmi Abluka ile Venedik Film Festivali'nde boy göstermiş, burada Altın Aslan için yarışmış ve Jüri Özel Ödülü'ne değer görülmüştü. Alper'in üçüncü filmi Kız Kardeşler tekrar Berlin Film Festivali'nde katılmış ve filmi Altın Ayı için yarışmıştı. Bu yıl başlayan Cannes Film Festivali'ndeyse, Alper'in son filmi Kurak Günler Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümünde gösterilecek.Kendi kuşağında böylesi bir başarıyı elde eden şimdilik tek yönetmen Emin Alper. Ki zaten önceki yönetmenler kuşağında da bu başarıyı gösteren çok yönetmen yok. Berlin Film Festivali'nde Bal ile Altın Ayı alan Semih Kaplanoğlu 90 Kuşağı olarak Alper'den önce bu başarıya nail olan bir yönetmen. Kaplanoğlu'nun Yumurta Cannes'da prömiyerini yapmış, Süt Venedik'te yarışmış, Bal ise Berlin'den büyük ödül almıştı. 'Harici'lerden ise Fatih Akın ve Ferzan Özpetek var üç büyük festivale katılmış olan...Fatih Akın Duvara Karşı ile Berlin'de yarışıp Altın Ayı almış, Yaşamın Kıyısında ile Cannes'da yarışıp En İyi Senaryo ödülü almış, Kesik de Venedik'te ana yarışmada yer almıştı. Özpetek ise Hamam (Cannes), Mükemmel Bir Gün (Venedik), Serseri Mayınlar (Berlin) ile bu başarıyı elde etmişti.Dolayısıyla Emin Alper'in son filminin Cannes'da gösteriliyor olmasının farklı bir yanı var. Bütün o 90 Kuşağı'nın Türk sinemasını uluslararası alanda öne çıkaran hamlelerinin, açtıkları kapıların izinden gidiyor Alper. Bir nevi yönetmenlik macerasıyla, o açılan kapıdan ilerleyen sonraki kuşaktan sinemacılar arasında öne çıkıyor...Pazartesi günü Cannes'da dünya prömiyeri yapılacak filmde kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasaba eşrafı arasında yaşanan çekişme anlatılıyor. Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz gibi oyuncuların rol aldığı filmin Türkiye'de sonbaharda vizyona girmesi bekleniyor.Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olarak gösterilen İtalyan sinemacı Pier Paolo Pasolini doğumunun 100. yılında Türkiye'de özel bir toplu gösterimle anılıyor. Sinematek/Sinema Evi'nde yönetmenin toplu gösterimleri yapılıyorken sürpriz bir şekilde Pasolini'nin Kapadokya'sı: Bir Yönetmenin Vizyonu ve Yansımaları başlıklı bir de sergi açıldı. Yönetmenin Türkiye'de çektiği Medea filminin set fotoğraflarından oluşan sergi 12 Ağustos'a kadar sürecek. Toplu gösterimde ise yer alan filmler Salo ya da Sodom'un 120 Günü, Dekameron, Canterbury Öyküleri, 1001 Gece Masalları, Teorem, Dilenci, Mamma Roma, Şahinler ve Serçeler, Aziz Matyas'a Göre İncil, Kral Oedipus, 1001 Gece Masalları... Ayrıca Abel Ferrara'nın yönettiği, yönetmenin hayat hikayesini anlatan Pasolini filmi de bu gösterimde yer alıyor.