Görkemli bir sezon bizi bekliyor

Hepimiz için ağustos ayının keyfini çıkarma dönemi. Ama sonbahar da kapımıza dayanıyor. Geçen hafta, yeni sezonda sıklıkla kullanabileceğiniz ve şu an indirim döneminde uygun fiyata satın alabileceğiniz parçaları moda sayfasına taşımıştık. Sonbahar- kış sezonu trendlerine dair o kadar soru geldi ki bu hafta da bu görkemli sezonu masaya daha detaylı bir şekilde yatıralım istedik...Bu sonbahar-kış sezonu ışıl ışıl ve çok iddialı... Pandemi döneminde tüm moda dünyasının nasıl bir anda durduğunu ve tüm giyim kuşamın eşofman takımlarına döndüğünü hatırlıyorsunuz değil mi? İşte tam ona inat, iddialı aksesuvarlarla zenginleştirilmiş kombinlere aşık olacağımız bir sezon kapımızda. Geçen sezon mini ve maksi boy çantaların sıkça kullanıldığını görmüştük. Şimdi bu çantaların taşlarla, incilerle ve frapan renklerle çeşitlendirilmiş halini göreceğiz. Sadece dikkat çekici çantalar değil, kalın topuklu ayakkabılar ve görkemli saç aksesuvarları da sezonun favorilerinden olacak...Kapitone baskılar bu sezonun en yükselen trendleri arasında. Spor görünümün vazgeçilmez bir parçası olan kapitone, sezonun moda renkleriyle birleşerek sıra dışı bir etki yaratacak. Canlı renklerin hakim olduğu sonbaharkış sezonunda, kapitone bu yumuşak etkisiyle farklı renk ve dokuların şık ve hoş bir şekilde bir araya gelmesini sağlayacak.Tüvit kumaş, tabii ki hiçbir zaman demode olmadı. Ama Fransız modaevi Chanel'in imza dokularından biri olarak kabul edilen tüvit kumaş, bu sonbahar-kış sezonunda birçok markanın ve modaevinin gözdesi olmuş durumda. Özellikle tüvit takımları bu sezon sık sık görmeye hazır olun.Karameller, deve tüyü tonları, bejler ve soğuk kahve tonları bu sezonun yükselen renk paleti içinde yer alıyor. Bu tonlara günlük kombininizde yer verdiğinizde, en seksi ve çarpıcı transparan ve dantelleri bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gardırobunuzda kahve tonlarına yer vererek sonbaharı kucaklayabilir, tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.Özellikle dış giyim kategorisinde seçeceğiniz desenli palto ve kabanlar sizi bu sonbaharın gözdesi yapacak. Pek çok desen alternatifi göreceğimiz sonbaharda stilinize uygun bir desen bulmanız mümkün. Ama tabii ki unutmamak lazım ki desen ancak vücut ölçülerinin farkında olan kişilerin elinde hoş ve şık durur. Yanlış kombin yapma riski hep çok fazladır.Ekoseler, zımbalar, dev fermuarlar, tüller, deriler, zincirler yeniden popüler olacağa benziyor.Bu sezon, farklı dokuların bir arada kullanıldığını sıkça göreceğiz. Rengarenk tüyler, kürkler ve danteller bir arada muhteşem bir ahenk oluşturacak. Mesela tül üzerine yerleştirilmiş farklı dokulara sahip işlemeler, görünümünüzü farklı bir boyuta taşıyacak. Stilinize farklı bir doku katacak bu detayları sade kıyafetlerinizle birleştirerek muhteşem bir ahenk yakalayabilirsinizSonbahar-kış sezonu serinleyen havaya inat sıcak ve canlı renk paletiyle içimizi ısıtacak. Böylece yazı, uzun süre özletmeyecek. Bu renk paleti sonbaharda daha dinamik bir görünüme sahip olmanızı sağlayacak. Canlı renkler, genç ve hareketli bir stil yaratmanıza olanak sağlayacak.Kürkler tüm modaevlerinin bir dönem gözdesiydi. Ancak her geçen gün daha çok marka bu hayvan katliamına tepki veriyor. Dolayısıya sahte kürkler tercih olmaya başladıAşırı düşük belli pantolonlar, mini etekler, iç çamaşırı görüntüsü, baştan sona jean görüntüsü bu sezon çok popüler.Son dönemin popüler markaları arasına yerleşen The Latest Thing, bu sezonki koleksiyonuyla enerjik bir yaza göz kırpıyor. Saten, viskon, poplin, jarse, şifon gibi çok çeşitli kumaşlardan tasarlanan koleksiyon, özel desenleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Canlı renklerin hakimiyet kurduğu koleksiyon, kusursuz yaz görünümleri için anahtar parçalar sunuyor.House Of Silk, doğanın tonlarından esinlenerek tasarladığı yeni plaj giyim koleksiyonuyla kendine güvenen kadınlarının rotasını deniz ve güneşe çeviriyor. Güneşin parıltısından, kumsalın yaydığı pırıltılı turuncu tonlarından, mavinin özgür ve saf tonlarından harmanlanan koleksiyon, denizin verdiği güveni, rüzgarın özgüveni yansıtıyor.Koleksiyonlarında sürdürülebilirlik, yüksek kalite ve zamansız tasarımları bir araya getiren The Stay Line, bu sezon mayo ve bikini tasarımlarıyla sofistike duruşunu plaja taşıyor. Mayo ve bikini kumaşlarında kullanılan simli detaylar bu koleksiyona estetik ve cesur bir duruş katıyor.Koleksiyondaki erkek mayo şortları da daha mat görünümlerle, lacivert ağırlıklı tonlarıyla asil ve sade bir stili yansıtıyorBu sezon şapkadan çantaya, elbiseden şorta birçok parçada havlu kumaşını görmeye alıştık. Calzedonia markası da bu kumaşa koleksiyonunda yer verenler arasında. Yumuşak ve rahat materyallerin kullanıldığı bu kapsül koleksiyon, birbiri ile uyumlu değişik parçalar sunuyor. Pastel renklerinin öne çıktığı bu koleksiyonda çiçekli ve üç boyutlu desenler ön plana çıkıyor.Saat markası Rado'nun son modeli Captain Cook Chronograph kendine özgü stili ile uyumlu, farklı malzeme ve renklerdeki iki yedek kayışla satışa sunuldu. Böylesine iddialı bir modeli saklamak için de, yeni Captain Cook Chronograph kutusunu, eski çağlardaki kaşiflerin ve denizcilerin dayanıklı, iki kayışlı hazine sandıklarından ilham alarak tasarlandı.Pandemiyle birlikte iyice yükselişe geçen çevreci moda trendine lüks markalar ve modaevleri de birer birer katılmaya başladı. Bir dönem Stella McCartney'nin vegan deri tasarımlarını, polyesteri geri dönüştürülmüş ürünler tasarlamasını, kürk karşıtı duruşunu anlamayan moda dünyası, şu an tam olarak onun izinden gidiyor... İtalyan lüks erkek giyim markası Ermenegildo Zegna, marka stratejisi içine sürdürülebilirlik kavramını yerleştirdiğini açıkladı. Bu amaçla kendi ismini taşıyan bir orman kuran Zegna, iklim değişikliğine karşı savaşan derneklere de yardım etmeye başladı. Burberry TheRealReal isimli kiralama platformuyla çalışmaya başladı. Valentino eski koleksiyonlarına ait ürünleri satışa çıkarmaya başladı. Milano, Tokyo ve Los Angeles gibi şehirlerde pop-up mağazalar açan marka böylece elinde kalmış olan eski sezon ürünlerini modaseverlerle buluşturarak çevre konusundaki duyarlılığa dikkat çekmeye çalışıyor.