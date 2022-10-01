7/24 şehirde yaşam

Uzun bir aranın ardından yeniden

Başarılarıyla Türkiye'nin büyük gurur kaynaklarından olan, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, uzun bir aranın ardından İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Usta sanatçı, Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında 5 Ekim Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde konser verecek olan Sermet, İstanbullu müzikseverlere piyano edebiyatının devlerinden Schubert ve Liszt'in iki büyük başyapıtından oluşan bir program sunacak.





Graffiti zamanı

Brieflyart'ta 4 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında küratörlüğünü Nilgün Yüksel'in yaptığı, Tunç 'Turbo' Dindaş'ın İstanbul başlıklı sergisi yer alacak. Türkiye'de graffitinin ilk temsilcilerinden olan Turbo, sergisinde İstanbul'un altını üstüne getiriyor. Kenti, sadece toprağın üstündekilerle değil suyun altındakilerle de dillendiriyor.







Çocuklar sahhede

DenizBank Çocuk Operası'nın Wolfie Harikalar Operasında adlı ikinci eseri izleyici ile buluşuyor. Operanın bu sezonki ilk gösterisi, 16 Ekim'de Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Rejisörlüğünü Caner Akın'ın, yönetimini besteci, şef Umut Kosman'ın üstlendiği, Symphonista Oda Orkestrası'nın eşliğinde hayata geçen eserde, Güneş Kaya yönetimindeki çocuk korosu da harikalar operasına katılıyor.



Operada sürpriz

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Caner Akın'ın beğenilen rejisiyle sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasını bu yıl AKM Opera Salonu'nda sergiliyor. Türkleri konu alan operada, rejisör Caner Akın, son yıllarda dünya gündemine damga vurmuş salgına da göndermeler yapıyor. Sezon içerisinde AKM Opera Salonu'nda oynayacak ve 12 Ekim akşamı ilk temsilin gerçekleşeceği eserde koreografiyi Tan Sağtürk üstlenirken, Selim Paşa rolünde başarılı oyuncu Alper Saldıran rol alıyor.



Paris havası İzmir'e geldi

Arkas Sanat Merkezi, Paris Havası sergisi ile Paris havasını İzmir'e getiriyor. 12 Şubat'a kadar sanatseverlerle buluşacak sergi, Leopold Levy'den Fikret Mualla'ya, Hale Asaf'tan Abidin Dino'ya birçok ünlü sanatçının İstanbul'dan Paris'e yerleşmeleriyle bu özgürlükçü ortamda kendilerini bulma hikayelerini anlatıyor. ASM'nin 24. sergisi olan Paris Havası, 1945- 1968 yılları arasında Türkiye'den sanatın başkenti Paris'e yolu düşen Türk sanatçıların deneyimlediği özgürleştirici dinamikleri ele alıyor. Arşiv belgeleri ve fotoğraflarla desteklenen bütünsel yaklaşım, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'e giden Türk sanatçıların, hayatlarında dönüm noktası olan Paris deneyimine ve kendilerini bulma yolculuklarına ışık tutuyor.







Karavanları hazırlayın

Türkiye'de karavan turizmi alanında geçtiğimiz aylarda düzenlediği İstanbul Karavan Festivali ile bir ilke imza atan Doğada Yaşam Okulu, festivalin ikincisini 7-8-9 Ekim tarihlerinde Kilyos'ta düzenleyecek. Karavan kültürünü benimseyerek doğada özgür yaşamayı tercih edenler ile bu kültürün bir parçası olmak isteyenler ve karavan hayatını merak edenler İstanbul Karavan Festivali'nde bir araya gelecek.



Bedenimiz ses veriyor

Agah Uğur koleksiyonu seçkisi Bedenin Mücadele Alanındır sergisi Halil Altındere küratörlüğünde, Alexandre Vallaury binasında devam ediyor. Türkiye'den ve dünyadan 40'tan fazla sanatçının 50'ye yakın eserinin yer aldığı sergi adını da Barbara Kruger'ın 1989 tarihli Bedenin Mücadele Alanındır adlı eserinden alıyor. Sergi cinsiyet politikaları, mücadele, özgürlük, sınırlar, göç, hafıza gibi meseleleri görünür kılmayı amaçlıyor. 31 Ekim'e kadar sürecek sergi Tepebaşı'ndaki Alexandre Vallaury binasının ikinci ve üçüncü katında sizleri bekliyor.